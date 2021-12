जयपुर/रायपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस ने महंगाई हटाओ रैली (Congress mehangai hatao rally) का आयोजन किया. रैली में शामिल होने अन्य प्रदेशों से आए अधिकतर लोग बिना मास्क के ही (violation Of Corona protocol in congress rally) सभा स्थल पहुंचे. इसमें छोटे कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक शामिल रहे, जिन्होंने मास्क से परहेज किया. वहीं, जब इनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने ये यह कह दिया कि 'कोरोना (PM Modi Big Issue than Corona) भले ही हो जाए, लेकिन पीएम मोदी चले जाएं, क्योंकि वो कोरोना से बड़ी महामारी हैं'.

कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली

रैली स्थल पर बिना मास्क के पहुंचे विभिन्न प्रदेशों के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता

विद्याधर नगर में हुई कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग आए. मध्यप्रदेश से जो लोग आए वह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नारे लगाते हुए रैली स्थल पहुंचे तो छत्तीसगढ़ से आए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थन में नारे लगाए. इस दौरान ईटीवी भारत की टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बढ़ती महंगाई से परेशान हो रहे जनता की आवाज इस रैली के जरिये उठाने की बात कही.

कोरोना हो जाए, लेकिन मोदी हट जाएं, क्योंकि मोदी हैं बड़ी बीमारी

छत्तीसगढ़ से इस रैली में शामिल होने आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से जब ईटीवी भारत की टीम ने मुंह पर मास्क नहीं लगाए जाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भले ही हमें कोरोना हो जाए, लेकिन मोदी हट जाएं, क्योंकि आज देश में (Chhattisgarh Congress workers targeted PM Narendra Modi) कोरोना से बड़ी बीमारी मोदी हैं.

ग्वालियर विधायक ने कहा- दोनों डोज लगे हैं, इसलिए डर नहीं...

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता इस रैली में शामिल हुए. ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवाल (Gwalior Congress MLA News) के साथ आए अधिकतर कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह के ऊपर मास्क तक नहीं लगा रखा था. जब सिकरवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, इसलिए डर नहीं है. जब उनसे पूछा गया कि आपने खुद मुंह पर मास्क नहीं लगाया तो वे जवाब देने से बचते नजर आए.