भिलाई ब्रेकिंग: पुरानी भिलाई थाने अंतर्गत हथखोज में आधी रात दो गुटों के बीच जमकर विवाद हो गया. विवाद में एक गुट को आई चोटें. चाकूबाजी से दूसरे गुट में दो की मौत. खुर्सीपार और पुरानी भिलाई थाना की पेट्रोलिंग और क्राइम की टीम मिलकर 2 घंटे के अंदर 8 आरोपी पकड़े. बाकियों की पहचान और खोजबीन जारी. Dispute between two groups in Bhilai