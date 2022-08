रायपुर: छत्तीसगढ़ में आईटी टीम ने दबिश दी है. 3 लोहा निर्माण कंपनियों पर IT ने छापेमारी किया है. निर्माण टीएमटी, ग्रैविटी स्पंज एंड पॉवर, मारुति फेरो के सभी डायरेक्टरों के घर, आफिस और प्लांटों में IT की तीनो कंपनियों के डायरेक्टरों, कंपनी सीए समेत उनके कर्मचारियों के घर और सभी फैक्ट्रियों पर IT की दबिश जारी है. रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और खरोरा समेत कई स्थानों पर आईटी की कार्रवाई जारी है.