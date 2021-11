झीरम मामला : अब तक छत्तीसगढ़ में सभी आयोगों की जांच रिपोर्ट सरकार के ही सुपुर्द, धरमलाल बोले-सार्वजनिक हो

छत्तीसगढ़ में अब तक विभिन्न मामलों में गठित न्यायिक जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती रही है. एडसमेटा में हुई कथित मुठभेड़ हो या फिर भिलाई की गोशालाओं में हुई गायों की मौत का मामला. या फिर कोई अन्य मामला, उन सभी में जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है. इसके अलावा भी ऐसे कई मामले हैं, जिसकी न्यायिक जांच चल ही रही है. लेकिन इस बीच अचानक झीरम मामले की जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई है. अब इसे लेकर प्रदेश में सियासत गरमा गई है. पक्ष-विपक्ष इस मामले को लेकर आमने-सामने हो गए हैं.

सुकमा में CRPF जवान ने साथी जवानों पर चलाई गोली, 4 की मौत, हिरासत में आरोपी

सुकमा के मराइगुडा में CRPF कैंप में फायरिंग (Firing in CRPF Camp) में 4 जवानों की मौत के मामले में CRPF ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जवान रितेश रंजन ने तड़के सुबह फायरिंग कर दी थी. जिसमें 4 जवानों की मौत हो गई और 3 जवान घायल है. सीएम भूपेश (Bhupesh Baghel) ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अधिकारियों को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए जरूरी उपाय करने को कहा हैं.

सूफी गायक मदन सिंह चौहान और पंथी नर्तक राधेश्याम बारले पद्मश्री से सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) आज विभिन्न राज्यों के पद्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ के सूफी गायक मदन सिंह चौहान और ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉ. राधेश्याम बारले को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से सम्मानित किया है.छत्तीसगढ़ के दोनों ही कलाकार राधे श्याम बरले और मदन सिंह को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों यह पुरस्कार मिला है.

राज्यपाल को झीरम आयोग जांच की रिपोर्ट सौंपने पर सीएम ने उठाए सवाल

राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट (report of the commission of inquiry) सौंपी गई. यह रिपोर्ट आयोग के सचिव (secretary of the commission) एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (high Court) के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी. राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपे जाने के लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि जांच रिपोर्ट सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपकर नियम का उल्लंघन किया गया है. सीएम बघेल ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं.

बंद पड़ी कृषि मंडियां शुरू कर समर्थन मूल्य पर धान बिक्री की व्यवस्था करे राज्य सरकार : किसान संगठन

किसान संगठनों (Farmers Organization) द्वारा लगातार प्रदेश की कृषि मंडियों (Demand to start agriculture markets of the state) को शुरू करने की मांग की जा रही है. किसान संगठन का कहना है कि केंद्र द्वारा निर्धारित समर्थन (Fixed Support Price) मूल्य पर राज्य सरकार मंडियों में धान बेचने का फरमान जारी किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके. मंडी शुरू न होने की वजह से इन किसानों को औने-पौने दामों पर व्यापारियों को अपना धान बेचना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है. साथ ही देर से हो रही धान खरीदी में किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. भाजपा शासनकाल में 1 नवंबर से धान खरीदी की जाती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी कर रही है. 1 महीने के अंतर के कारण किसान काफी परेशान है, क्योंकि इस बीच यदि पानी गिर जाता है इन किसानों के धान खराब हो जाते हैं. खलिहानों में रखा धान सड़ जाता है, जिससे इन्हें काफी आर्थिक क्षति होती है. यही वजह के किसान प्रदेश में संचालित मंडियों को शुरू करने की मांग कर रही है.

COAL CRISIS : एसईसीएल सुनिश्चित करेगा पावर प्लांटों के पास हो 18 दिनों का कोयला स्टॉक

कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) मानसून के बाद अधिक कोयला उत्पादन (coal production) की बात कर रही है, लेकिन पावर प्लांटों के पास मौजूद कोयले के स्टॉक में अब तक बढ़ोतरी नहीं हो सकी है. विद्युत उत्पादन करने वाले कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कोयले के स्टॉक को लेकर चिंतित हैं. वह लगातार एसईसीएल से कम कोयला मिलने की बात कर रहे हैं. कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी (Coal Minister Prahlad Joshi) ने इन परिस्थितियों को गंभीरता से लिया है. हाल ही में उन्होंने कोल इंडिया के साथ ही सभी अनुषांगिक कंपनियों को निर्देश दिये हैं कि पावर प्लांटों के पास हर हाल में कम से कम 18 दिनों के कोयले का स्टॉक (18 days coal stock) होना चाहिए. एसईसीएल सहित कोल इंडिया की सभी कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि उनके पास 18 दिन के कोयले का स्टॉक मौजूद हो.

रायपुर में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन

छठ पर्व की शुरुआत आज नहाय खाय (Nahay Khay) से हो चुकी है. वहीं, हर ओर प्रशासन भी कोरोना संक्रमण (corona virus) को देखते हुए छठ घाट (Chath Ghat) और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयारियों में जुट चुकी है. इधर,छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोरोना टीका (Covid vaccination) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही प्रशासन की ओर से इसे लेकर गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी गई है.

इन्द्रावती पुल बनने के बाद पहली बार जिला प्रशासन ग्रामीणों के बीच पहुंची, मूलभूत सुविधाओं को लेकर दिया आश्वासन

छत्तीसगढ़ (Chhattisgrah) के दंतेवाड़ा (Dantewada) के इन्द्रावती नदी (Indravati River) में पुल(Bridge ) बनने के बाद पहली बार ग्रामीणों (villagers)के बीच जिला प्रशासन (District administration) पहुंची. बता दें कि पुल निर्माण (Bridge construction) कार्य लगभग पूरा हो चुका है. इंद्रावती नदी के उस पार चार पंचायतें तुमड़ीगुडा, करका, चेरपाल, पाहुरनार, कौरगांव के लोगों को अब तक अपनी दैनिक रोजमर्रा की चीजों के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. हालांकि पुल बन जाने के कारण अब इनकी जिंदगी आसान होने लगी है.

दरभा इलाके में एक बार फिर नक्सली सक्रिय, नक्सलियों के पर्चे से पुलिस अलर्ट

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस्तर (Bastar) जिले के दरभा (DARBHA) इलाके में एक बार फिर नक्सलियों (Naxalites) की सक्रियता बढ़ रही है. दरअसल, हाल ही में दरभा ब्लॉक के कांदानार गांव (Kandanar Village) में नक्सली पर्चे (Naxalite pamphlets) मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. कुछ माह से लगातार पुलिस को भी सूचना मिल रही थी कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे तुलसीडोंगरी और दरभा के सीमा पर नक्सलियों की मूवमेंट की जानकारी मिली है. जिसके बाद से इस इलाके के सभी पुलिस कैंपो (Police Camp) को अलर्ट (alert) जारी किया गया है.

4 जवानों का शव पहुंचा डिमरापाल अस्पताल, पोस्टमार्टम के बाद भेजा जाएगा गृहग्राम

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सुकमा (Sukma) जिले के लिंगनपल्ली(Linganpalli) CRPF कैम्प में आज सुबह जवान द्वारा अपने ही साथियों के ऊपर गोलीबारी (firing) करने की घटना में मारे गए 4 जवानों के शव को देर शाम जगदलपुर (Jagdalpur) के डिमरापाल जिला अस्पताल (Dimrapal District Hospital) लाया गया. बताया जा रहा है कि अस्पताल में चारो जवानों के शव का पोस्टमार्टम (Post martam) करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना कर दिया जाएगा.

रायपुर जिले का ये थाना चाकूबाजी में है अव्वल, आरोपियों में ज्यादातर नाबालिग

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में चाकूबाजी (stabbing) के मामलों में दिनो-दिन बढ़ोत्तरी है देखी जा रही है. वहीं, त्यौहारी सीजन (festive season) में 10 बड़ी चाकूबाजी की वारदातें हुई है, जिसमें 2 की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिले में लगातार हो रही चाकूबाजी से स्थानीय लोग खौफज़दा हैं. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने चाकूबाजी की घटना की पड़ताल की, तो पता चला कि जनवरी से लेकर सिंतबर तक जिले में 206 चाकूबाजी की वारदात हुई है. जिसमें जिले के 31 थानों में से कोतवाली थाना (Kotwali police station) अव्वल नम्बर (Number one) पर है.