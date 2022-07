Chhattisgarh Bandh in many cities: राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में विहिप, बजरंग दल और भाजपा के छत्तीसगढ़ बंद का मिला जुला असर देखने को मिला. शहरों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं.

जांजगीर चांपा के एक घर में सांपों का बसेरा (Snakes live in house of Nagarda Kurda village of Janjgir Champa) था. यहां के नगरदा कुर्दा गांव में एक घर से 12 सांपों का रेस्क्यू किया गया. सभी कोबरा सांप के बच्चे बताए जा रहे हैं.

Weather Alerts: मौसम विभाग लोगों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कई तरह के अलर्ट जारी करता है. इसमें येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट होता है. क्या आपको पता है कि ये अलर्ट क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है और मौसम विभाग इनको कब जारी करता है.

छत्तीसगढ़ में मौसम की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. वहीं कम बारिश होने से उद्योगों को दिया जाने वाला जल भी प्रभावित होगा. ऐसे में आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए संकट भरा हो सकता (condition of reservoirs in Chhattisgarh is bad) है.

छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है. रायपुर में ट्रैफिक सिस्टम काफी हद तक अपडेट है. अब किस रूट में कितना ट्रैफिक का दवाब है इसकी जानकारी अब गूगल मैप पर मिल जाएगी.

प्रेंस कॉन्फेंस में डोंगरगढ़ पूर्व विधायक रामजी भारती ने पत्नी के आरोपों को निराधार बताया है.

नशे से हमारी युवा पीढ़ी खोखली होती जा (Stay away from drugs with help of Vastu) रही है. ऐसे में बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए माता और पिता कई तरह के उपाय (Vastu Shastri Vineet Sharma) करते हैं. आज हम आपको ऐसे वास्तु के उपाय बताएंगे जिसकी सहायता से आप अपने बच्चों को नशे से दूर रख सकते हैं.

Gaurela Pendra Marwahi crime news: गौरेला पेंड्रा मरवाही में गरीबी से उबरने एक युवक ने क्रिकेट सट्टा का सहारा लिया. सट्टा लगाने के लिए पैसे उधार लिए. एक तरफ सट्टा में पैसे हार जाता तो दूसरी तरफ उधार देने वाले रुपये मांगने घर पहुंच जाते. इन सबसे परेशान युवक ने शुक्रवार दोपहर घर में खुदकुशी कर ली और पीछे छोड़ गया, बूढ़ी मां, बहन, बीवी और बच्चे.

Explosive supplier arrested in Jagdalpur: नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने वाले आरोपियों को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है. सप्लायर ने बताया कि वे बीजापुर जिले के भैरमगढ़ एरिया के नक्सलियों को विस्फोटक सप्लाई करने जा रहे थे.

