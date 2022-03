दंतेवाड़ा : ग्रामीण महिला को नक्सली बता पुलिस ने कराया सरेंडर ! ग्रामीणों ने भांसी थाना घेर किया चक्का जाम

छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग शुरू से ही नक्लियों के आतंक का गढ़ रहा है. हालांकि दक्षिण बस्तर में नक्सल आतंक विकराल होता जा रहा है. इस बीच पुलिस और ग्रामीणों के बीच के झगड़े का भी मुख्य कारण नक्सली ही रहे हैं. ताजा मामला दंतेवाड़ा से है. यहां ग्रामीणों का पुलिस पर आरोप है कि वो गांव की ही एक महिला को नक्सली बताकर आत्मसमर्पण कराने की झूठी बात कह रहे हैं. इसके विरोध में ग्रामीणों ने भांसी थाना का घेराव पर प्रदर्शन किया. Click here

कोरबा में कम कोल खनन से घटी खनिज न्यास की राशि, 100 करोड़ से ज्यादा की गिरावट

SECL की कोयला खदानों से कोयले का उत्पादन कम होने का असर जिले को मिलने वाले खनिज न्यास की राशि पर पड़ा (amount of mineral trust has a big impact) है. कोरबा जिले में SECL के तीन मेगा प्रोजेक्ट संचालित हैं. जिनमें से गेवरा को छोड़कर दीपका और कुसमुंडा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में SECL से खनिज न्यास के तौर पर जिले को 784 करोड़ रुपए की आय का अनुमान था. Click here

छत्तीसगढ़ साक्षरता मिशन प्राधिकरण : पति-पत्नी, सास-बहू, देवरानी-जेठानी, दुधमुंहे बच्चे के साथ मां ने दी परीक्षा

पढ़ना-लिखना अभियान अंतर्गत आज शिक्षार्थी आंकलन में कई रोचक नजारे देखने को मिले. महापरीक्षा अभियान में तपती गर्मी के बावजूद भी परीक्षार्थियों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. सरगुजा में 72 साल की महिला ने, रायपुर जिले के अमलीडीह में ससुर अपनी 6 बहुओं के साथ, बालोद में एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने, महासमुंद में दिव्यांग महिला ने, बेमेतरा में सास-ससुर और बहू ने और दुर्ग जिले में छोटे बच्चे के साथ महिला ने परीक्षा दी. Click here

chhattisgarh corona update : छत्तीसगढ़ में आज मिले 7 संक्रमित मरीज, पॉजिटिविटी दर भी घटी

प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटती चली जा रही है. आज पॉजिटिविटी दर 0.07फीसद हो गई है. प्रदेश में आज 9 हजार 706 सैंपल की जांच की गई. जिसमें 7 संक्रमित मरीज मिले हैं. Click here

जांजगीर चांपा में शौचालय निर्माण राशि न देने मामला : नंदेली के पूर्व सरपंच ने सीएम दौरा के दिन आत्मदाह की दी चेतावनी

जिले को स्वच्छ जिला घोषित हुए 2 साल से अधिक हो गया है, लेकिन आज भी कई ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंचों और हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान नहीं हुआ है. ताजा मामला सक्ती ब्लॉक के नंदेली गांव में सामने आया है. जहां के तत्कालीन सरपंच ने गांव के ओडीएफ करने को उधार में सामान और साहूकारों से ब्याज में पैसा लेकर मजदूरी भुगतान किया. लेकिन आज तक शौचालय निर्माण का राशि नहीं मिल पाई. Click here

कवर्धा में तेज रफ्तार दो बाइक की जोरदार टक्कर, भोरमदेव महोत्सव जा रहे 3 युवक समेत पांच गंभीर

कवर्धा में तेज रफ्तार दो बाइक की आपस में जोरदार टक्कर से 5 युवक बुरी तरह घायल हो गए. एक की हालत नाजुक बतायी जा रही है. दरअसल, ये सभी युवक भोरमदेव महोत्सव कार्यक्रम देखने जाने जा रहे थे. उसी दौरान ये दुर्घटना हुई. Click here

अम्बिकापुर महापौर ने पेश किया 28.95 लाख घाटे का बजट, विपक्ष पर उठाये सवाल

अंबिकापुर नगर निगम के मेयर अजय तिर्की ने आज वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है. 4 अरब 42 करोड़ 47 लाख 90 हजार आय व 4 अरब 42 करोड़ 76 लाख 85 हजार व्यय के साथ 28 लाख 95 हजार घाटे का बजट पेश किया गया है. हालांकि इस बार भी बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किये गये है. पिछले वित्तीय वर्ष में पेश किए गए बजट के प्रावधानों की तुलना में राज्य सरकार से मिली राशि के बाद विपक्ष ने बजट के क्रियान्वयन व बजट की राशि को लेकर सवाल उठाए है. Click here

सामाजिक बैठक में अपमान के बाद छात्रा का आत्मघाती कदम, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

सामाजिक बैठक के नाम पर एक परिवार को प्रताड़ित करने का मामला (case of torturing a family) सामने आया है. समाज के सामने की गई ये बेइज्जती परिवार की बिटिया के दिमाग में बैठ गई. नतीजा ये हुआ कि एक हंसते परिवार में अब मातम पसरा हुआ है. जब इस घटना की जानकारी बगीचा पुलिस को लगी तो तुरंत वो मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई की. इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपती को हिरासत में लिया (The accused in the custody of the bagicha police ) है. Click here

मनरेगा की बढ़ी हुई दर ऊंट के मुंह में जीरा : सीएम भूपेश बघेल

मनरेगा की मजदूरी में 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऊंट के मुंह में जीरा बताया (cumin in the mouth of the camel CM Bhupesh) है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महंगाई के हिसाब से यह बहुत कम है. इसमें और भी बढ़ोतरी होनी चाहिए ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है. बता दें कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से प्रतिदिन 204 रूपए की मजदूरी मिलेगी.Click here