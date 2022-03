जामगांव में मालगाड़ियों की टक्कर : 18 बोगियां बेपटरी एक ट्रेन का इंजन भी पलटा, कई ट्रेनें रद्द तो कई के मार्ग बदले

रायगढ़ से 25 किलोमीटर दूर जामगांव स्टेशन पर दो मालगाड़ियों के बीच टक्कर हो गई. घटना में दोनों मालगाड़ियों की कुल 18 बोगियां बेपटरी हो गईं. घटना शाम करीब 4.15 बजे की है. जबकि एक मालगाड़ी का इंजन भी पलट गया. हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. बहरहाल रेल अधिकारी मालगाड़ी के पलटने के कारणों का पता लगा रहे हैं. Click Here

CG विधानसभा चुनाव 2023 : जनता के फीडबैक पर टिकट बांटेंगे सीएम, मंत्री-विधायकों को कुर्सी की चिंता

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं. जल्द ही सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे. इस दौरान वे सभी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की जानकारी सीधे तौर पर लोगों से मिलकर लेंगे. इस कारण मंत्री और विधायकों की चिंता बढ़ गई है. Click Here

1 अप्रैल से बढ़ेंगे 800 दवा के दाम : लोग बोले-रोज बढ़ रही महंगाई, अब तो जान बचाना भी महंगा

कोरोना खत्म होते ही लगातार बढ़ रही महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है. पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. अब 1 अप्रैल से दवा के दाम बढ़ने से भी लोगों की हालत डामाडोल (Drug prices will increase from April) होने वाली है. केंद्र सरकार ने शेड्यूल्ड दवा की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए हरी झंडी दे दी है. इस वजह से 1 अप्रैल से 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक दवा के दाम बढ़ जाएंगे. Click Here

हत्या या आत्महत्या : कवर्धा में फांसी के फंदे से लटका मिला मां-बेटी का शव, जांच में जुटी पुलिस

जिले के बदनापुर गांव के एक जंगल में एक साल की बच्ची और उसकी मां का शव जामुन पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला. शव देख पूरे गांव में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि मरने से पहले महिला और उसके पति में विवाद हुआ था. Click Here

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : शासकीय कर्मचारी स्व-घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर फंसा, शो-कॉज जारी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत स्व-घोषणा पत्र में गलत जानकारी देकर शासकीय कर्मचारी की मंशा विफल हो गई है. इसको लेकर दंतेवाड़ा प्रशासन हरकत में आ गया है. दरअसल, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 27 मार्च 2022 को मेढका डोबरा मैदान दतेवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में कुल 350 जोड़ों का विवाह सम्पन्न करवाया गया. Click Here

बीजापुर में नक्सलियों ने 14 जगह खोदी कुटरु-बेदरे सड़क, पुलिस ने दो घंटे में किया दुरुस्त

जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने अपनी सक्रियता (Naxalite incident in Bijapur) दिखाई है. नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कुटरु से बेदरे जाने वाली सड़क भोपालपटनम के पास करीब 14 जगहों पर खोद (Kutru Bedre road dug at fourteen places) दी. इससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया. इस सड़क को खोदकर नक्सली अपनी मांगों के पोस्टर इलाके में फेंककर भाग गए. नक्सलियों ने इलाके में बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए. Click Here

बिलासपुर : सरकारी दफ्तरों में फायर सेफ्टी सिस्टम ध्वस्त, आग लगने पर सिलेंडर के पिन खुलने की भी गारंटी नहीं

बिलासपुर में बड़े भवन और शासकीय संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम के साथ खानापूर्ति हो रही (Fire safety system is not Safe in Bilaspur) है. फायर सेफ्टी की जिम्मेदारी जिस विभाग को दी गई है, वह दूसरे के भरोसे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की बात कहकर कर्तव्य से भाग रहा है. ऐसे में अगर अगलगी की घटनाएं हो जाती हैं तो इसपर नियंत्रण की कोई तैयारी नहीं है. Click Here

एनटीपीसी सीपत में 650 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, जानिये कैसे होगा फायदा

बिलासपुर के सीपत एनटीपीसी सीपत में 650 किलोवाट रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन घनश्याम प्रजापति मुख्य महाप्रबंधक, (सीपत) के द्वारा किया गया. उद्घाटन के मौके पर अवसर पर महाप्रबंधक ने कहा कि एनटीपीसी सीपत हमेशा से हरित, नवीकरण एव गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रहता है. इसी कड़ी में एनटीपीसी सीपत में 650 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना विभिन्न भवनों के 7 रूफ टॉप पर किया गया है. Click Here

बड़ा फैसला : छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन संचालित किए जाने का आदेश जारी (Online examinations will be held in all colleges of Chhattisgarh) किया है, बता दें कि पिछले कुछ दिनों से छात्र संगठन ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहा था. इसे लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर परीक्षाओं को ऑनलाइन किए जाने के संबंध में मांग की गई थी. वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव डॉ समरीन सिंह ने ऑनलाइन एग्जाम के संबंध में आदेश जारी किया है. Click Here

तुंहर पुलिस तुंहर द्वार: गांव पहुंचकर कोरबा एसपी ने सुलझाया दो ग्रामीणों के बीच का शौचालय विवाद

छत्तीसगढ़ की कोरबा पुलिस ने फरियादियों तक पहुंचने के लिए 'तुंहर पुलिस तुंहर द्वार' कार्यक्रम की शुरुआत की है. जिसके तहत पुलिस खुद घर-घर जाकर लोगों की शिकायतें सुनने का काम कर रही है. कोरबा एसपी भोजराम पटेल कार्यक्रम की शुरुआत के पहले दिन रविवार को बगबुड़ा गांव पहुंचे. उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं. इसी दौरान दो ग्रामीणों के बीच शौचालय के निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी. एसपी ने गांव के पंचों को बुलाकर ग्रामीणों के इस विवाद का मौके पर ही निपटारा करा दिया.Click Here