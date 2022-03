पंजाब में बदलाव हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं, लोग इकट्ठा हों हम बदलेंगे प्रदेश की तस्वीर : गोपाल

आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय दो दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि पंजाब में बदलाव हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं. लोग इकट्ठा हों हम प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे...

मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की फिर 14 दिन बढ़ी न्यायिक रिमांड, ईडी को दिये अहम क्लू

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है.

सीएम हाउस घेराव मामला : भारी सुरक्षा के बीच भाजपा नेता समेत 11 लोगों को पुलिस ले गई कोर्ट

छत्तीसगढ़ सीएम हाउस घेराव के दौरान हंगामा करने वाले भाजपा नेता समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आज भारी सुरक्षा के बीच पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को कोर्ट लेकर गई है.

पंजाब जीत के बाद छत्तीसगढ़ पर AAP की नजर : "पंजाब जैसी ही छत्तीसगढ़ की तस्वीर", मजबूती से उतरेंगे चुनाव में : गोपाल

छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें मजबूत कर रही है. इसके लिए पार्टी ने अपने नए कार्यालय का उद्घाटन किया है. प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने पार्टी की तैयारी को लेकर जानकारी साझा की है.

सगाई से पहले दूल्हे को मिली ऐसी खबर कि पहुंच गया अस्पताल, जानिये दिल दहलाने वाली कहानी...

कोरबा जिले के एक गांव में एक जोड़े का सगाई का कार्यक्रम होना था. लेकिन सगाई से पहले ही युवक को ऐसी खबर मिली कि उसके होश उड़ गए. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

सोमवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे टीएस सिंहदेव, कई अटकलों पर लगाया विराम

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान सोमवार को सदन में उपस्थित रहेंगे. अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी.

भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के मामले में भाजयुमो ने सीएम बघेल का पुतला फूंका

छेड़ीखेड़ी में 148 परिवार को बिना उनकी उचित व्यवस्था किए उनके घर से बेघर किये जाने का आरोप लगाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बूढ़ेश्वर चौक पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया पुतला फूंका.

कोरिया में ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही ने ली मासूम की जान, बच्चे को बचाने के लिए चिल्लाती रही मां

कोरिया के ग्राम डोम्हरा गांव में ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से मासूम बच्चे की मौत हो गई. जबकि एक बच्चा घायल हो गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है.

राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के घर चोरी, वीआईपी कॉलोनी को चोरों ने बनाया निशाना

अंबिकापुर में अब वीआईपी कॉलोनी भी चोरों से सुरक्षित नहीं है. ताजा मामले में चोरों ने राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के शासकीय आवास में चोरी की है. पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है.

रिश्तेदार ही निकला लाखों की चोरी का मास्टरमाइंड, दो आरोपी गिरफ्तार

कोरिया जिले के खड़गवां में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. पुलिस ने चोरी के माल समेत आरोपियों की गिरफ्तारी की है. चोरी की वारदात का असली मास्टर माइंड पीड़ित का रिश्तेदार ही निकला.

मुखबिरी के शक में हुई थी पास्टर की हत्या, मद्देड़ एरिया कमेटी ने ली जिम्मेदारी

बीजापुर में नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में पास्टर की हत्या कर दी थी. इस बारे में मद्देड़ एरिया कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर हत्या की बात स्वीकारी है.

रायपुर से अपहृत बच्चे को छत्तीसगढ़ पुलिस ने देहरादून से छुड़ाया, दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर इलाके (New Rajendra Nagar localities of Raipur) से अपहरण किए गए बच्चे को पुलिस ने बरामद कर लिया है. 10 दिन बाद पुलिस को मामले में कामयाबी मिली. पुलिस ने बच्चे को देहरादून से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया है.