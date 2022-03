होली मिलन समारोह में बोले सीएम बघेल : रूस को चीन पर छोड़नी चाहिए मिसाइल

रायपुर प्रेस क्लब में होली मिलन समारोह में शिरकत के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान (CM Baghel said in Holi milan samaroh) दिया. सीएम ने कहा कि रूस को चीन पर मिसाइल छोड़ देनी चाहिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 2 साल से कोरोना की वजह से हम होली नहीं मना पाए. इस साल ठीक है, लेकिन चीन में कोरोना फिर से शुरू हो गया है. Click here

सरगुजा निगम के वार्ड 46 का दो इलाका अब गांव गणराज्य, ग्रामीण बोले-बिना हमारी मर्जी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा शासन-प्रशासन

सरगुजा जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी क्षेत्र के लोगों ने खुद को नगर निगम से अलग कर ग्राम पंचायतवासी घोषित कर दिया है. संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शहर के वार्ड 46 के लोगों ने अपने क्षेत्र चाऊरपारा व हुंडरालता (Surguja Chaurpara and Hunderlata Gram Panchayat declared) को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया है. Click here

बिलासपुर में मच्छर खात्मे की अनोखी पहल : खुद के खर्चे से नालियों में लार्वा खाने वाली मछलियां डाल रहे शाहीन, जानिये कैसे मिली प्रेरणा

बिलासपुर के शहरी क्षेत्र में मच्छर के प्रकोप से आम जनता काफी परेशान है. नालियों में जमा पानी में मच्छरों के करोड़ों लार्वा बिलबिलाते रहते हैं. इन मच्छरों से परेशान होकर शहर के एक व्यक्ति ने इन्हें खत्म करने का बीड़ा उठाया (Sheikh Shaheen to eliminate mosquito in Bilaspur) है. वह शहर की नालियों में घूम-घूम कर मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियां डालते हैं. इस काम को वे अपने बेटे और दुकान में काम करने वाले लड़कों के साथ मिलकर करते हैं. Click here

कविता आई लव यू...! "मैं मर रहा हूं, अब कभी मुलाकात नहीं होगी", लिखकर वन विभाग के ड्राइवर ने लगा ली फांसी

नवा रायपुर के वन विभाग के प्रधान कार्यालय में (Forest department driver commits suicide in Raipur) एक कर्मचारी की लाश फंदे से लटकी मिली. कर्मचारी वन विभाग में ड्राइवर था. मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. Click here

रायपुर में 200 सालों से सजता आ रहा सेठ नाथूराम का दरबार : होलिका से जुड़ी है कथा, सेठजी के दरबार में पूरी होती हैं मन्नतें

देशभर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार कोरोना संक्रमण रफ्तार कम होने के कारण होली का उत्साह दोगुना हो गया है. रायपुर में भी लोग जमकर होली की तैयारी कर रहे हैं. होली के मौके पर ईटीवी भारत आपको 200 साल पुराने इतिहास से रू-ब-रू कराने जा रहा है. 200 साल से सेठ नाथूराम का दरबार सजता आया है. आज भी होली के मौके पर यह सजाया जाता है. Click here

मातम में तब्दील हुईं होली की खुशियां : कांकेर में सगे भाई-बहन की डूबने से मौत

कांकेर के आमाबेड़ा क्षेत्र में खेत के गड्ढे में नहाने गए दो मासूम भाई-बहन की डूबने से मौत हो गई. घटना किसकोड़ो गांव की है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त खेत के आस-पास कोई मौजूद नहीं था. Click here

कबीर संत समागम समारोह दामाखेड़ा मेला में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, करोड़ों की दी सौगात

सतगुरु कबीर संत समागम समारोह दामाखेड़ा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने करोड़ों की सौगात यहां के लोगों को दिया. हर साल माघ पूर्णिमा में विश्वप्रसिद्ध मेला के साथ संत समागम का आयोजन होता है. इस मौके पर लाखों की तादाद में कबीर अनुयायी उपस्थित होते हैं. दामाखेड़ा में धर्मस्व एवं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा एवं गुरु प्रकाश मुनिनाम साहेब भी मौजूद थे. Click here

गांजा को लेकर बालोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय तस्कर को गांजा समेत दबोचा

बालोद पुलिस (Balod Police) ने चेकिंग के दौरान एक क्विंटल दस किलो गांजा की तस्करी कर रहे अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर एक आरोपी भाग निकला. Click here

होली में सीएम भूपेश बघेल का दिखा अलग रंग, नाती संग नगाड़ा बजाकर दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं

होली के त्योहार में सीएम भूपेश बघेल का अलग अंदाज देखने को मिला. सीएम भूपेश बघेल ने अपने नाती के साथ नगाड़े पर थाप दी. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन के साथ होली मनाने की अपील की. Click here

HAPPY HOLI 2022 : रायपुर में "हुड़दंग" मचा रहा डोंगरगढ़ का नगाड़ा, 2 साल के नुकसान की होगी भरपाई...

छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार (Holi Festival in Chhattisgarh) का माहौल दिखाई देने लगा है. पिछले दो साल महामारी की भेंट चढ़ गए. लेकिन इस बार ढोल-नगाड़ों का बिजनेस करने वाले ग्राहकों को देखकर खुश हैं. Click here

छत्तीसगढ़ के बालोद में 3 गांवों में सदियों से नहीं जलाई जाती होलिका, कारण जानकर रह जाएंगे हैरान

होली से पहले होलिका दहन की परंपरा पूरे देश में सदियों से प्रचलित है. लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के 3 गांव में दशकों से होलिका नहीं जलाई जाती. हां, त्योहार के दिन ग्रामीण सूखी होली खेलकर एक-दूसरे को बधाई जरूर देते हैं. Click here

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दिनदहाड़े 4.10 लाख की लूट, रोड पर गिरे पैसे उठाने का झांसा दे बैग लेकर भागे लुटेरे

जांजगीर चांपा जिले मुख्यालय में एसबीआई शाखा से पैसा निकालकर जा रहे व्यक्ति से अपराधियों ने 4 लाख 10 हजार रुपये की (Uthaigiri in front of SBI Bank in Janjgir Champa ) छिनतई कर ली. घटना की सूचना पर चांपा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी. उठाईगिरी का शिकार युवक बर्तन व्यवसायी कैलाश कसेर के संस्थान का कर्मचारी खिलेश्वर जायसवाल है. Click here