बुजुर्ग से शादी कर दो बेटों संग लाखों लूटने वाली एमपी की दुल्हनियां गिरफ्तार, 6 शादियां कर राजस्थान जेल में थी बंद

बिलासपुर पुलिस ने मध्यप्रदेश की लेटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया (Bilaspur police arrested robber bride of Madhya Pradesh ) है. आरोपी महिला राजस्थान के सेंट्रल जेल में बंद थी, जिसे प्रोडक्शन वारंट के माध्यम से बिलासपुर लाकर सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया. महिला के दो साथी को सरकंडा पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. दोनों आरोपी महिला के बेटे हैं, जो धोखाधड़ी में उनका साथ देते हैं.

एडसमेटा न्यायिक जांच रिपोर्ट सदन में पेश, सीआरपीएफ जवानों की घबराहट में गोली चलाने से गई 8 आदिवासियों की जान...

Adsmeta Judicial Inquiry Report : छत्तीसगढ़ विधानसभा में एडसमेटा जांच रिपोर्ट सरकार ने पेश की. इस रिपोर्ट में ये सामने आया है कि सीआरपीएफ के जवानों ने निहत्थे ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलियां चलाई थीं.

एसईसीएल का दावा खोखला : राज्य सरकार को हर साल 1 लाख टन कोयला आवंटन, बिलासपुर में किल्लत झेल रहे छोटे उद्योग

कोयलांचल होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में लघु व्यापारियों को कोयले की किल्लत का सामना करना पड़ रहा (Small industry facing shortage of coal in Bilaspur) है. पीक टाइम में कोयला न मिलने से लघु उद्योगों के सामने कोल संकट गहरा गया है. राज्य की ओर से सीएसआईडीसी ने कोयला की खरीदी के लिए SECL को भुगतान भी कर दिया है. इसके बावजूद SECL कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है. आलम यह है कि कोयले की कमी के कारण अब लघु उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने लगा है.

रायपुर का अनोखा युवा कोचिंग सेंटर, जहां युवाओं को निःशुल्क कराई जा रही सरकारी परीक्षा की तैयारी, जानिये क्या है खासियत

रायपुर के एक कोचिंग सेंटर में युवाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही (Unique Youth Coaching Center of Raipur ) है. यहां पढ़ने वाले युवा शासकीय सेवाओं के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. 12 जनवरी 2001 को युवा दिवस के मौके पर ये कोचिंग सेंटर शुरू की गई थी. पहले इसमें कम लोग भी पढ़ते थे. हालांकि मौजूदा समय में यहां पढ़ने वाले युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है. आज यहां के तकरीबन 350 से अधिक बच्चे सरकारी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

छुट्टी के दिनों में भी रायपुर पंजीयन ऑफिस में भीड़ : दो दिन में 225 रजिस्ट्री, सरकार को 2.85 करोड़ का राजस्व

रायपुर जिला पंजीयक कार्यालय में (रजिस्ट्री कार्यालय) शनिवार और रविवार अवकाश होने के बाद भी लोगों की भीड़ देखने को मिली. सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में 40 फीसद छूट दे दी है, जिसके कारण लोग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं. अवकाश के 2 दिनों में 225 रजिस्ट्री हुई है. सरकार को इससे 2 करोड़ 85 लाख रुपए का राजस्व मिला है.

छत्तीसगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी लगाए जाएंगे टीके, 16 मार्च से होगी शुरुआत

छत्तीसगढ़ में 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे. 16 मार्च से शुरुआत होगी. कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने जानकारी दी है.

Tribal protest in raipur : विधानसभा घेराव के दौरान सर्व आदिवासी समाज ने मुख्यमंत्री समेत आदिवासी विधायकों का पुतला फूंका

Tribal protest in raipur: सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर के बूढ़ा तालाब प्रदर्शन स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया.इसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले.लेकिन पुलिस ने आदिवासी नेताओं को जयस्तंभ चौक के पास ही रोक दिया.

छत्तीसगढ़ की जनता के पास भूपेश सरकार की विफलताओं को लेकर जाएगी भाजपा : डी पुरंदेश्वरी

बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी (bjp state in charge d purandeshwari) अपने तीन दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंची हैं. इन 3 दिनों में वह बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगी. आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगी. डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीते दिनों देश के 4 राज्यों में बीजेपी को मिली भव्य जीत कार्यकर्ताओं की जीत है. इससे देशभर के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी. छत्तीसगढ़ की जनता के पास कांग्रेस सरकार की विफलताओं को भाजपा लेकर जाएगी.

old musical instruments in Surajpur: सैकड़ों साल पुराने वाद्य यंत्रों को देखना है तो यहां आइए

old musical instruments in Surajpur: क्या आपने कभी ऐसे वाद्य यंत्र देखे है जिनसे जंगली जानवरों को दूर भगाया जाता था. इस तरह के कई वाद्य यंत्र सूरजपुर जिले में मौजूद हैं. देखिए ETV भारत पर.

दुर्ग कॉलेज प्रभारी प्राचार्य आत्महत्या मामला: सुसाइड नोट से सुलझी गुत्थी, 3 सहायक अध्यापक गिरफ्तार

दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र के अहिवारा स्थित शासकीय कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के सुसाइड मामले में पुलिस ने कॉलेज के ही 3 सहायक अध्यापकों को प्राचार्य को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस को मृतक के जेब से सुसाइड नोट मिला था. जिसकी जांच के बाद मामला दर्ज कर आरोपित अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया है.