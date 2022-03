कांकेर के दुर्गुकोंदल में रसोइया समेत 22 बच्चे फूड प्वाइजनिंग के शिकार, प्रधान पाठक निलंबित

जिले में विकासखंड दुर्गूकोंदल के प्राथमिक शाला चिहरो में मध्याह्न भोजन खाकर दो रसोईया सहित 22 बच्चे बीमार पड़ गए. बीमार बच्चे और रसोइयों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है. इधर मध्याह्न भोजन खाकर बच्चों के बीमार पड़ने से हड़कंप मचा हुआ है. Click here

कोरबा पुलिस की पहल...अब राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" से रोज ड्यूटी की शुरुआत करेंगे पुलिस जवान

कोरबा के सभी थानों और रिजर्व पुलिस लाइन में रविवार सुबह साढ़े 10 बजे का नजारा देखने लायक था. रिजर्व पुलिस लाइन और थानों में मौजूद जवानों ने जब छत्तीसगढ़ के राज्यगीत "अरपा पैरी के धार" का गायन किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो उठे. कोरबा एसपी ने प्रतिदिन ड्यूटी गणना के समय राज्यगीत गायन के निर्देश जारी किए हैं. Click here

पंजाब जीत के बाद तेवर में "आप" : 2023 में क्षेत्रीय दल चुनाव में कितने रहेंगे असरदार, जानिए तीसरे मोर्चे का पूरा गणित

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत के बाद दूसरे राज्यों की ओर संगठन को मजबूत करने का काम शुरु कर दिया है.इसी कड़ी में आगामी 20 मार्च को रायपुर में पार्टी राजधानी रायपुर में शक्ति प्रदर्शन करेगी. Click here

धमतरी के सेमरा गांव में हफ्तेभर पहले ही होली मना लेते हैं लोग, जानिये क्या है अनोखी परंपरा ?

वैसे तो देशभर में होली का पर्व आने वाले 18 मार्च को मनाई जाएगी, लेकिन अपने अनोखे रिवाज के कारण धमतरी के सेमरा गांव में सप्ताह भर पहले यानि रविवार को ही होली मन गई. धमतरी से करीब 30 किमी दूर सेमरा में होली रविवार को मना ली गई है. गांव के हर घर में होली की खुशियां बिखरीं. गांव के प्रधान देवता की पूजा कर ग्रामीणों ने खूब होली खेली और एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दी. Click here

मरीन ड्राइव में जुंबा डांस : डीजे वाले बाबू...की धुन पर लोगों ने मटकाई कमर, महिला सशक्तीकरण का दिया संदेश

रायपुर पुलिस की ओर से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर walk a cause थीम पर कार्यक्रम किया गया. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पुलिस के साथ जोड़ने का प्रयास है, ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं, परेशानी व उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अपराध होने पर पुलिस को तत्काल अवगत करा सकें. Click here

पंजाब में चौंकानेवाले चुनाव परिणाम के बाद छत्तीसगढ़ में सीएम बदलाव की अटकलों पर अब पूर्ण विराम...!

कांग्रेस को लेकर राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव के चंद माह पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री को बदला गया था, उसका खामियाजा कहीं न कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा. यही वजह रही कि सत्ता पर काबिज होने के बावजूद कांग्रेस पंजाब में भारी हार का सामना करना पड़ा. लेकिन छत्तीसगढ़ में अब सीएम बदलाव की (Discussion of CM change ends in Chhattisgarh) अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है...Click here

कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल से बंद था आयोजन, फूलों से सजे मैत्री बाग में फ्लावर शो का आयोजन

भारत और रूस की मित्रता की मिसाल कहे जाने वाले मैत्री बाग में फ्लावर शो का आयोजन किया गया. यह आयोजन कोरोना काल के कारण दो साल से बंद था. Click here

रायपुर में विद्युत संविदाकर्मियों का आंदोलन : भीख मांगते नजर आए संविदा कर्मचारी संघ के सदस्य

छत्तीसगढ़ राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना स्थल पर विद्युत संविदाकर्मियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा. धरना स्थल पर एक जुट होकर पावर कंपनी और सरकार के खिलाफ संविदा कर्मचारियों ने अपनी एकता का प्रदर्शन कर शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति की मांग कर रहे हैं. Click here

रायपुर में अब अपराधियों की खैर नहीं, एसीसीयू का गठन, जानिए कैसे करेगी काम ?

रायपुर में अब नए तरह के अपराधों और साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी शुरु हो गई है.इसके लिए पुलिस ने विशेष टीम बनाई है. Click here

अस्पताल परिसर में लटका मिला महिला का शव, आत्महत्या या हत्या मामला साफ नहीं

पेंड्रा के धोबहर अस्पताल परिसर में महिला का शव लटका मिला है. पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है. Click here

रायपुर नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक से मारपीट, एफआईआर दर्ज

रायपुर नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक से मारपीट का मामला सामने आया है.बताया जा रहा है कि, टैक्स वसूली के शिविर में राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट की गई है. Click here