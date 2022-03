परंपरा या अंधविश्वास : यहां महिलाओं के सजने-संवरने पर पाबंदी, मांग में सिंदूर भी नहीं भरतीं सुहागिनें, जानिये वजह

धमतरी का एक ऐसा गांव जहां महिलाओं का सजना-संवरना वर्जित है. यहां तक कि यहां महिलाएं सिंदूर तक नहीं लगाती हैं. जानिये धमतरी के सदबाहरा गांव की क्या है यह कहानी...

स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी के लिए रिश्वत : नजदीकी वैक्सीनेश सेंटर में पोस्टिंग के लिए 5 हजार, नहीं तो शहर से दूर भेजने की धमकी

कोरोना को लेकर लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है. लेकिन वैक्सिनेटरों से मनचाही जगहों पर काम कराने के नाम पर पैसों की (Bribery for duty in health department) मांग स्वास्थ्य विभाग में बैठे अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा की जा रही है. मामले से संबंधित एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है...

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी में खुलेंगे बच्चों के स्कूल, निर्णय पर अभिभावक दो फाड़

राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के शासकीय और अर्ध शासकीय स्कूलों में 1 मई से 15 मई (Schools will open in Chhattisgarh in month of May also) तक स्कूल खोले जाने को लेकर पालकों में मतभेद है. कोरोना के पहले के समय तक स्कूलों में 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टी हो जाती थी. नए आदेश के तहत अब 1 मई से 15 मई तक स्कूल खोलने के निर्णय के बाद कुछ पालक इसका समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ विरोध.

छत्तीसगढ़ सीएम पर पूर्व सीएम का तंज...भूपेश बघेल जहां-जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस हार जाती है : रमन

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) शनिवार को मुंगेली जिले के प्रवास पर थे. वे इस दौरान बेमेतरा रेस्ट हाउस (Bemetara Rest House) पहुंचे. मीडिया से मुखातिब हुए. उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है.

खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग 12 अप्रैल को, 16 को होगी मतगणना

चुनाव आयोग ने विधायक देवव्रत सिंह के निधन से खाली हुई खैरागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तिथि घोषित कर दी है. खैरागढ़ सहित तीन अन्य विधानसभा और एक लोकसभा में एक साथ उप चुनाव कराए जाएंगे. चुनाव आयोग द्वारा जारी बयान में पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा और बैलीगंज विधानसभा, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा, बिहार में बोचाहन और महाराष्ट्र में कोल्हापुर नार्थ में विधानसभा उपचुनाव करने की घोषणा की गई है. चुनाव की अधिसूचना 17 मार्च को जारी होगी, जबकि मतदान 12 अप्रैल को तथा मतगणना 16 अप्रैल को होगी.

छत्तीसगढ़ मॉडल फेल ! कांग्रेस खेमे में चिंता, भाजपा का तंज-नाम बदलकर भूपेश मॉडल कर लें...

कांग्रेस का छत्तीसगढ़ मॉडल दूसरे राज्यों में जादू नहीं चला पाया है. हालांकि पार्टी का मानना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल दूसरे राज्यों में काफी असरदार रहा है.

रायपुर नगर निगम का बजट 15 को, पहली बार शामिल होंगे राज्यपाल

15 मार्च को रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा आयोजित की गई है. इस सामान्य सभा में महापौर एजाज ढेबर वित्तीय वर्ष 2022- 23 का बजट पेश करेंगे. पहली बार सामान्य सभा में पहली बार राज्यपाल शामिल होंगी. उनके भाषण के बाद सामान्य सभा की कार्यवाही शुरू होगी.

कोरिया में गरीबों को निगम ने भेजा घर से बेदखली का नोटिस, अटल आवास की किस्त के नाम पर मांगे 30 हजार

अटल आवास योजना के लाभुक परिवारों को नगर पालिका निगम ने (Corporation sent eviction notice to the poor in Korea) बेदखली का नोटिस थमा दिया है. इतना ही नहीं आवास की किस्त के नाम पर 30 हजार रुपए मांगे हैं.

80 गांवों के स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए मंत्री ने दिये 11 करोड़, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक मोहम्मद अकबर ने जिले के 80 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है. बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन, आवास जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहे. इस दौरान मंत्री ने लोहारा नगर पंचायत में पटेल समाज के लिए सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया.

SLRM सेंटर की बदबू से परेशान लोगों ने मुख्य द्वार पर जड़ा ताला, समझाते रहे मेयर और अधिकारी

कोरबा SLRM सेंटर की बदबू से परेशान लोगों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया. मौके पर पहुंचकर अधिकारी ने लोगों को भरोसा दिया कि 15 दिन के भीतर 15 ब्लॉक के कचरा संग्रहण केंद्र को यहां से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा. तब जाकर लोगों ने ताला खोला.

सूरजपुर में एकतरफा प्यार में युवक ने छात्रा को मारी गोली, फिर सुसाइड कर लिया

सूरजपुर में एकतरफा प्यार में एक छात्रा (Girl student shot in Surajpur) को गोली मारी गई है. सिरफिरे आशिक ने इसके बाद खुद को गोली मारकर सुसाइड किया है.