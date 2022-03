गर्मी के मौसम में नक्सल ऑपरेशन कठिन, घने जंगलों में पीने के पानी के लिए जूझते हैं जवान

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नक्सलियों का दबदबा है. पुलिस और अर्धसैनिक बल हमेशा तैनात रहते हैं और नक्सल ऑपरेशन के लिए जंगलों में सर्चिंग करते हैं. छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में नक्सल ऑपरेशन कठिन होता है. Click here

छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने बघेल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, विधानसभा घेराव का ऐलान

छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ ने रायपुर में प्रेस वार्ता कर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदेश पंचायत सचिव संघ का कहना है कि पंचायत में काम करने वाले सचिवों ने दो साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. उसके बाद भी उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा नही दिया गया है. प्रदेश सरकार उन्हें दिसंबर 2021 तक शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया था. Click here

Russia Ukraine War : घंटों लाइन लगने पर भी नहीं मिलता खाना, सुमि में फंसे बच्चों का एकमात्र सहारा मॉस्को बॉर्डर

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) का आज आठवां दिन है. हालांकि धीरे-धीरे कर भारतीय बच्चों को यूक्रेन से वापस लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी वहां बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ समेत देशभर के बच्चे फंसे हुए हैं. रायपुर के एक अभिभावक भी अपने बच्चे की सुरक्षित वापसी के लिए चिंतित हैं. Click here

छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ेंगे सावित्री बाई फुले की संघर्ष गाथा, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से होगा लागू

अब छत्तीसगढ़ के बच्चे भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले (Biography of Savitri Bai Phule in Chhattisgarh School education Syllabus) की संघर्ष की गाथा और जीवनी पढ़ सकेंगे. Click here

कांकेर में नक्सली मुठभेड़ : डीआरजी-बीएसएफ जवानों पर नक्सलियों ने की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में भाग निकले

जिले के परतापुर थाना क्षेत्र में डीआरजी जवान (Naxalite encounter in Kanker) और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच परतापुर के उरपंजूर और कर्रेमरका के बीच जंगल में हुई है. यहां पहले से घात लगाए नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की. जवाबी फायरिंग के बाद नक्सली जंगल के रास्ते भाग निकले. Click here

Minister Vs Korba Collector : राजस्व मंत्री खुद घोटालों में लिप्त, बौखलाहट में लगा रहे आरोप-बीजेपी जिलाध्यक्ष

एक दिन पहले राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा कलेक्टर (revenue minister korba collector case) रानू साहू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. सड़क निर्माण का फंड जारी नहीं करने के पीछे उन्होंने कलेक्टर के निजी स्वार्थ की बात कही थी. इसके बाद बीजेपी कलेक्टर के समर्थन में उतर आई है. Click here

Thinthini Pathar in Chhindkalo village: सरगुजा में कुदरत का करिश्मा, इस पत्थर से आती है अलग-अलग आवाजें

धरती पर आपने कुदरत के कई अलग-अलग अजूबे देखे होंगे. सरगुज़ा की ही बात करें तो कहीं धरती हिलती है तो कहीं पानी उल्टा बहता है. ऐसा ही कुदरत का एक और अजूबा सरगुजा जिले के छिंदकालो में स्थित है. इस जगह पर पत्थर से अलग-अलग आवाजें आती हैं. एक बड़ी शिला जिससे कई तरह की ध्वनियां निकलती है. Click here

दुर्ग केन्द्रीय जेल में विचाराधीन कैदी ने किया आत्महत्या का प्रयास, जेल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

दुर्ग केंद्रीय जेल में फिर एक बार एक विचारधानी कैदी ने आत्महत्या का प्रयास किया है. घायल कैदी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालात फिलहाल सामान्य बताई जा रही है. Click here