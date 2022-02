सीएम भूपेश बघेल का अनुसुइया उईके पर तंज, कहा-राज्यपाल का राजनीति करना अच्छी बात नहीं

भूपेश बघेल आज फिर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए. जहां वे सरोजनी नगर, लखनऊ केंट, लखनऊ वेस्ट में चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे. लखनऊ रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्यपाल अनुसुइया उईके पर तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल राजनीति करना बंद करें, जो राजनीति कर रहे हैं. वह अच्छी बात नहीं है. छत्तीसगढ़ के हित के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है.

छग विधानसभा चुनाव 2023: कार्यकर्ताओं में डी पुरंदेश्वरी ने भरा जोश, कहा-कांग्रेस सरकार में कमीशनखोरी, भू माफियाओं के हौसले बुलंद

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंची हैं. उन्होंने मां दंतेश्वरी के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा. डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद तीन साल में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, भू माफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं. गुंडागर्दी बड़ी है जिसे आज जनता परेशान है.

क्या मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में संचालित केंद्र की दर्जनों योजनाओं को बंद करने की कर रही साजिश ?

छत्तीसगढ़ में केंद्र की कई योजनाएं लंबे समय से संचालित हो रही हैं. इन योजनाओं के संचालन के लिए केंद्र सरकार (Chhattisgarh and central government face to face on central schemes) द्वारा केंद्रांश दिया जाता है. उसमें कुछ राशि राज्य सरकार की रहती है. इससे केंद्र ओर राज्य सरकार के समन्वय से उन योजनाओं का संचालन होता है. ये ऐसी कई जनकल्याणकारी योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाती है.

महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने को लेकर भाजयुमो का प्रदर्शन, पार्षद का पुतला फूंक की नारेबाजी

अंबिकापुर शहर के महामाया पहाड़ से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर भाजयुमो ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया. साथ ही राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व नगर निगम अंबिकापुर के पार्षद सफी अहमद का पुतला फूंककर नारेबाजी की. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था. पुतला दहन को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ता व पुलिस के बीच झूमाझटकी भी दिखी. हालांकि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद भाजयुमो ने पुतला दहन किया.

छत्तीसगढ़ को मिल सकती है अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी, वन-डे इंटरनेशनल मैच अक्टूबर में !

शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के शेड्यूल में इस साल शामिल हो सकता है. यहां हुए बड़े टूर्नामेंट के कारण अक्टूबर के अंत तक एक दिवसीय और टी-20 मैच की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलने की उम्मीद बढ़ गई है.

आस्था भक्ति और संस्कृति के तीर्थ राजिम को इसलिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ का प्रयागराज

धर्म नगरी राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता (devotion and culture is called Rajim) है. पैरी, सोंढुर और महानदी के संगम पर बसी इस नगरी में भगवान राजीव लोचन और कुलेश्वरनाथ साक्षात विराजमान हैं. माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होने वाले यहां के राजिम माघी पुन्नी मेला में लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं.

शादी से लौट रही एमपी की महिला की ट्रक से कुचलकर मौत, कल व्यवसायी की गई थी जान

मरवाही मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक ट्रक की चपेट में आ गई. घटना में बाइक पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वह शादी समारोह से लौट रही थी. बता दें कि शुक्रवार को पेंड्रा में पीडीएस राशन लोड ट्रक से कुचलकर एक युवा व्यवसायी की मौत हो गई थी. घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते कि एक बार फिर मरवाही में हादसा हो गया. बहरहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जबकि ट्रक का चालक फरार है.

कोरबा में सेल्फी लेने नदी में उतरे लड़के, बांगो डैम का गेट खुलने से तेज बहाव में फंसे, डायल 112 ने यूं बचाया

बांगो डैम के पास 3 लड़के सेल्फी लेने के चक्कर में तेज बहाव पानी में फंस (boys trapped in river in Korba) गए. हालांकि लोगों ने तुरंत डायल 112 पर फोन किया, जिसके बाद उनकी जान बचा ली गई.

ईटीवी भारत से यूक्रेन में पढ़ रहे बच्चों ने की बात...यहां सबकुछ सामान्य, चिंता की कोई बात नहीं

पूरी दुनिया में यूक्रेन पर रूस के हमले की खबर से लोगों में खौफ है. लेकिन इसी बीच वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों ने एक सुखद खबर दी है. यूक्रेन समेत यूरोप के बॉर्डर इलाके में शांति है. दिनचर्या सामान्य है. चिंता जैसी कोई बात नहीं है. यह निश्चित ही यूक्रेन में रह रहे बच्चों के अभिभावकों को राहत देने वाली खबर है.

कवर्धा : मायके जाने की जिद कर रही बहू को जलाकर मारने की कोशिश, सास और दादा ससुर गिरफ्तार

कवर्धा में बहू की हत्या के प्रयास के आरोप में सास और दादा ससुर को गिरफ्तार किया गया है. बहू मायके जाने की जिद कर रही थी. इसको लेकर बहू और सास के बीच विवाद हुआ. इससे गुस्सायी सास ने बहू को आग के हवाले कर दिया. उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है. पूरा मामला कवर्धा जिले के लोहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरवाह गांव का है.

बहन ने खाना बनाने में भाभी की मदद से किया इंकार तो युवक ने खुद को किया आग के हवाले

जिले के बालको थाना क्षेत्र निवासी 27 वर्षीय युवक ने खुद को आग के (Youth set himself on fire in Korba ) हवाले कर लिया. उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवक का नाम प्रशांत सिंह कंवर है. हालांकि उसने किन कारणों से यह आत्मघाती कदम उठाया, इसका पुख्ता पता नहीं चल सका है.