ETV BHARAT IMPACT: गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में तालाबंदी, सरकारी चिकित्सकों को नोटिस सभी निजी अस्पतालों की होगी जांच

Geeta Devi Memorial Hospital Seal : राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र समुदाय विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के बाद सिस्टम जाग गया है. इस खबर को ईटीवी भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया.



सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा : छत्तीसगढ़ में रेकी करने आए थे सिंधिया कि और क्या बेचा जाए...

uttar pradesh assembly election 2022 : उत्तर प्रदेश के कानपुर रवाना होने के पहले सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला.



Naxalite encounter in Bijapur: अंतिम सलामी के बाद कल झारखंड भेजा जाएगा शहीद का पार्थिव शरीर

Naxalite encounter in Bijapur: बीजापुर के बासागुड़ा में सीआरपीएफ और नक्सलियों में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए असिस्टेंट कमांडेंट का पार्थिव शरीर कल झारखंड स्थित उनके पैतृक गृह जिला रांची भेजा जाएगा.



बीजापुर नक्सली हमले पर बोले धरमलाल कौशिक, भूपेश सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेके

बीजापुर जिले के बारागुड़ा थाना क्षेत्र में हुए नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार को टारगेट किया है. उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिये.

कभी देखा है 7 फीट का बैंगन का पौधा, 1 साल में देता है एक क्विंटल उत्पादन

Brinjal cultivation in surajpur by Israeli method : आपने अभी तक बैंगन का दो से तीन फीट तक ऊंचा पौधा देखा होगा. आज हम आपको बताने जा रहे हैं सात फीट ऊंचे बैंगन के पौधे की खेती के बारे में. यह पौधा एक साल में करीब एक क्विंटल तक पैदावार देता है...



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 13 को, रायगढ़ में बनाए गए 22 केंद्र

CPSC Pre Exam Centers in Raigarh : राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी को होगी. इसके लिए रायगढ़ में 22 केंद्र बनाए गए हैं.



डांस से ट्रैफिक कंट्रोल... जशपुर में पुलिस ने शुरू की अनोखी पहल, लोगों को रोककर समझा रहे ट्रैफिक रूल

पुलिस को कानून का पालन कराने के लिए सख्ती बरतते ही देखा होगा. लेकिन जशपुर में इन दिनों पुलिस द्वारा कानून पालन कराने के लिए अपील करते एक अनोखा अंदाज दिख रहा है..



chhattisgarh corona update: प्रदेश में नहीं घट रहे कोरोना से मौत के आंकड़े, शनिवार को 13 की मौत

प्रदेश में आज 28 हजार 62 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 754 लोग संक्रमित मिले हैं. प्रदेश में आज पॉजिटिविटी दर 2.69 फीसद है. वहीं शनिवार को कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई.



lover raped girlfriend in kanker : रॉन्ग नंबर से हुआ प्यार, प्रेमी ने दुष्कर्म कर छोड़ दिया

lover raped girlfriend in kanker : कांकेर के दमकसा चौकी क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



एक लाख का इनामी नक्सली मिलिशिया कमांडर गिरफ्तार, कई वारदातों में था शामिल

नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक गिरिजा शंकर जायसवाल की सूचना पर कार्रवाई की गई. डीआरजी ने मिलिशिया कमांडर सोमारू पोड़ियाम ऊर्फ बली पोड़ियाम को भठबेड़ा से गिरफ्तार किया.