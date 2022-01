chhattisgarh corona update: छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण घटा, पॉजिटिविटी रेट 9.14 फीसदी तक पहुंची

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार (Third wave of corona in chhattisgarh) में कमी आई है. प्रदेश में आज 2373 लोग संक्रमित मिले हैं और 10 लोगों की मौत हुई है .click here

केंद्र के पैसे से हो रहे गरीबों के घर-स्मार्ट सिटी और नल-जल योजना के काम, कंगाल हो चुकी छत्तीसगढ़ सरकार : बृजमोहन अग्रवाल

विधायक बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agarwal Targeted Bhupesh Baghel Government) ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किये. Click here

kawardha police constable ankita gupta : 7 समिट की माउंटेनियरिंग है टारगेट, जुलाई में रसिया फतह करेंगी अंकिता

कवर्धा पुलिस में पदस्थ महिला (kawardha police constable ankita gupta) आरक्षक अंकिता गुप्ता ने विंटर चैलेंज ट्रेकिंग टास्क पूरा कर जिलेवासियों समेत पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है. अंकिता ने लेह लद्दाख के कांगरी की 6080 मीटर ऊंची चढ़ाई चढ़कर तिरंगे लहराया है. इस चैलेंज में वह प्रथम आई है. Click here

Surguja Indoor Stadium: बिलासपुर और सरगुजा के खिलाड़ियों के लिये खुशखबरी, यहां बनेगा शूटिंग रेंज

सरगुजा में गांधी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए जल्द चालू कर दिया जाएगा. राज्य श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने गांधी स्टेडियम में चल रहे इनडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. Click here

कोरोना की तीसरी लहर: अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों का आईसीयू तैयार

अम्बिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Ambikapur Medical College Hospital ) में जल्द ही बच्चों के लिए आईसीयू शुरू कर दिया जायेगा (Children ICU ready in Ambikapur ). बच्चों के लिए अलग से बनायी जा रही आईसीयू बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. Click here

Mahatma gandhi death anniversary: रायपुर के मरीन ड्राइव में बजा महात्मा गांधी का प्रिय धुन अबाइड विद मी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर के मरीन ड्राइव में उनका प्रिय धुन अबाइड विथ मी बजाया गया. बापू की पुण्यतिथि (mahatma gandhi death anniversary) पर राजधानी के लोगों ने उन्हें नमन किया. Click here

Amrit Mission Scheme in Ambikapur : निगम ने रोके ठेकेदार के 5 करोड़, कनेक्शन-पाइपलाइन का काम ठप

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission in Surguja) के तहत बेहतर काम करने वाले निकायों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी थी. लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर परफार्मेंस की वजह से अम्बिकापुर नगर निगम को सौ करोड़ से अधिक की योजना अमृत मिशन के रूप में मिली थी. लेकिन घुनघुट्टा बांध से पेयजल आपूर्ति का कार्य तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाया है. Click here

Two Naxalites Arrested in Bijapur : मिलिशिया सदस्य और पुलिस पर हमले का आरोपी नक्सली गिरफ्तार

डीआरजी जवानों ने बीजापुर में दो (Two Naxalites Arrested in Bijapur) नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने जिले में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. click here

सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर, एक का मिला शव

सुकमा दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में सड़क सुरक्षा पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between jawans and naxalites in Sukma ) हुई है. मुठभेड़ में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है. एक नक्सली का शव मिला है. सर्चिंग जारी है. सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. Click here