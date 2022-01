Rahul Gandhi visit to Raipur : 3 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर में रखेंगे अमर जवान ज्योति की नींव

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 3 (Rahul Gandhi visit to Raipur ) फरवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. राहुल गांधी राजधानी रायपुर में अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे शहीदों की वीरगाथाओं को चिरस्थायी बनाने राजधानी रायपुर में अमर जवान (foundation of Amar Jawan Jyoti in Raipur) ज्योति की नींव रखेंगे.

Paperless System in Chhattisgarh Assembly : पेपरलेस होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा, सवाल-जवाब भी ऑनलाइन

सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही छत्तीसगढ़ विधानसभा पेपरलेस (paperless system in Chhattisgarh Assembly) हो जाएगी. इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अब विधायकों से ऑनलाइन ही प्रश्न मंगाए जाएंगे और संबंधित विभाग ऑनलाइन तरीके से ही उसका जवाब भी देगा.

CORONA UPDATE IN CHHATTISGARH: कोरोना की थम रही रफ्तार, संक्रमित सहित मौत के मामले हुए कम

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमती सी नजर आ रही है. बीते कई दिनों से हो रहे संक्रमण की रफ्तार में तेजी फिलहाल कम सी गई है. छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के केस कम हो रहे हैं. इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी पहले से कम हुआ है. प्रदेश में अब तक 37 ओमीक्रोन के मरीज मिले हैं. प्रदेश में आज 43 हजार 887 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 3783 लोग संक्रमित मिले हैं. जिसके बाद पॉजिटिविटी दर 8.62 फीसद हो गई है. प्रदेश में आज 15 की मौत कोरोना से हुई है.

बिलासपुर में सड़कों पर हथियार लहराते तीन नाबालिग सहित 5 आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर में देसी कट्टा, बंदूक और धारदार चाकू के साथ तीन नाबालिग सहित पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी शहर में खुलेआम आर्म्स के साथ घूम रहे थे. उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है.

सरगुजा पिलखा पहाड़ से युवक का सड़ा-गला शव बरामद

पिलखा पहाड़ पर एक व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. शव के क्षत-विक्षत हो जाने से शिनाख्त में दिक्कतें आ रही हैं. मृतक के पहने हुए कपड़े से किसी विक्षिप्त होने की आशंका जताई जा रही है. मामले में गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मंत्रालय-सचिवालय समेत कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए नई गाइडलाइन जारी

कार्यों के शीघ्र निष्पादन और मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में (50 Percent Attendance of Class Three And Four Employee in office) शासकीय कार्य संचालन के लिए 31 जनवरी 2022 से कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बुलाया जाएगा. इसको लेकर सामान्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है.

Chhattisgarh farmers movement: किसान-सरकार के बीच बैठक, किसानों ने कहा-अंतिम निर्णय तक आंदोलन जारी रहेगा

दिल्ली की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में भी बीते कई दिनों से किसानों का आंदोलन बदस्तूर (Chhattisgarh farmers movement) जारी है. इस बीच आज नवा रायपुर में आंदोलनरत किसान प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल उपसमिति की 4 घंटे लगातार बैठक चली. इस बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री शिव डहरिया सहित अधिकारी और किसान प्रतिनिधि मौजूद थे.

बिलासपुर : दिव्यंगों की प्रोत्साहन राशि गबन मामले में कार्रवाई, संचालक निलंबित

बिलासपुर में दिव्यंग प्रोत्साहन राशि गबन करने के मामले में कमीशन लेने वाले अरविंद गेडाम अधीक्षक एवं प्रभारी सहायक संचालक सामाजिक कल्याण विभाग गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिला को निलंबित कर दिया गया है.

Balod mobile thief arrested: मोबाइल के शौकीन थे चोर, खोद डाली दुकान तक सुरंग

जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत डूडिया से एक हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है. यहां तीन मोबाइल चोर को पुलिस ने धर-दबोचा है. इन चोरों को मोबाइल का इतना शौक था कि आरोपियों ने मोबाइल दुकान तक सुरंग खोद डाली. बालोद पुलिस ने मोबाइल शॉप में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें से दो नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा है, उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है.

कमाई कम या काम की है दिक्कत जो बिलासपुर से हर साल पलायन कर जाते हैं 10 लाख मजदूर, जानिये क्या है वजह

इसे पलायन कहें या फिर मजबूरी...मजदूर बेहतर आजीविका की तलाश में अन्य दूसरे प्रदेश चले जाते हैं. आज भी बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है. इसलिए मजदूर अच्छे काम और बेहतर मजदूरी तलाश में परदेस चले जाते हैं. सरकार इसे मजदूरों की पलायन करने की प्रवृत्ति मानती है, लेकिन अगर इन्हें अपने घर में ही बेहतर रोजगार मुहैया हो जाए तो कोई क्यों परदेस जाना चाहेगा...यह सरकार और स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल है.

Raipur locker thief gang active: रायपुर लॉकर चोर गिरोह कई वारदातों को अंजाम देने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर

राजधानी में एक ओर ठंड कहर बरपा रही है तो वहीं दूसरी ओर लॉकर चोर इन दिनों सक्रिय हैं. शहर में लॉकर चोर का गिरोह है, जो कि 10 से अधिक बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है. हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन शातिर चोरों पर शिकंजा कसने में स्मार्ट पुलिसिंग का तमगा अपने नाम कर रखी रायपुर पुलिस भी पूरी तरह से विफल साबित होती दिख रही है. जिसका खामियाजा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है. इतना ही नहीं इन शातिर चोरों की वजह से लोग खौफ में है.

कोरबा गोलीकांड की सुलझी गुत्थी : महज 50 हजार के लिए मारी थी महिला को गोली, दो आरोपी गिरफ्तार

नया साल शुरू होने के ठीक पहले 31 दिसंबर की रात जिले के दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम झाबर में 2 अज्ञात आरोपियों ने एक महिला के सिर में गोली मार दी थी. हालांकि गोली महिला की कनपटी को छूकर निकल गई और उसकी जान बच गई. इस गोलीकांड ने नए साल के जश्न में खलल डाला था. घटना के बाद पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया था. मामले में लाख प्रयास के बाद भी पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा था. आखिरकार घटना के 1 महीने के बाद गोलीकांड के रहस्य को पुलिस ने सुलझा लिया (Korba firing case) है. गोलीकांड के दोनों आरोपी धरम सिंह राजपूत और जावेद अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Korba firing case accused arrested) है.

एसईसीएल का दावा : नॉन पावर सेक्टर को भी मिलेगा कोयला, पावर सेक्टर को प्राथमिकता

एक दिन पहले कोयला उद्योग में यह खबर तेजी से फैली कि एसईसीएल ने रोड सेल के माध्यम से नॉन पावर सेक्टर को कोयले की सप्लाई बंद कर दी है. इससे नॉन पावर सेक्टर में हड़कंप मच गया. लेकिन शनिवार को एसईसीएल ने यह स्पष्ट किया है कि वह बेस्ट एफर्ट्स की प्रक्रिया के तहत नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला प्रदान (Non power sector will also get coal in Korba) करेंगे. आयरन स्पंज, री रोलिंग और एल्युमिनियम प्लांट्स को कोयला नहीं देने का कोई भी आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है. हालांकि एक दिन पहले कुछ पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल होने की वजह से उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कोयले की आपूर्ति की गई थी.

कांकेर में नीरज पांडे के स्वागत में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, धारा 144 के उल्लंघन का आरोप

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कांकेर कलेक्टर ने धारा 144 लागू की है. इसके बावजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के कांकेर आगमन पर भीड़ इकट्ठा कर फटाखे फोड़े. इस दौरान कार्यकर्ता कोविड नियमों का उल्लंघन करते भी दिखे. जहां प्रशासन मास्क पहने को लेकर सख्ती बरत रहा है. वहीं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बिना मास्क के नजर आए.

fish farming case : किसानों से 5 करोड़ की ठगी मामले में राजस्थान से दो आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लाई पुलिस

फिश फार्मिंग के नाम पर दुर्ग के 94 किसानों से 5 करोड़ से अधिक की ठगी मामले में दो आरोपियों को दुर्ग पुलिस राजस्थान से ट्रांजिट रिमांड पर लाई है. पुलिस इन आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी. इसके बाद इनसे ठगी के मामले में पूछताछ की जाएगी. अब भी 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से