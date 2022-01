कोरबा की हवा में 'जहर' घोल रहा कोयले का धुआं, 265 से भी ज्यादा पहुंचा PM लेवल

Power hub Korba becomes pollution hub: कोरबा में सिगड़ी से उठने वाला धुआं पूरे शहर को धुआं-धुआं कर रहा है. मंहगे एलपीजी गैस खरीदने से बचने को स्लम बस्ती की महिलाएं कोयला कम कीमत में खरीद कर उस पर खाना बनाती है, जिससे कोयलांचल प्रदूषित होता जा रहा है.click here

जांजगीर चांपा में बिना अनुमति दूसरे राज्य ले जाने पर 11 ठेकेदारों पर मामला दर्ज

Case registered in labor court against contractors taking migrant workers in Janjgir champa: प्रवासी श्रमिकों को बिना लाइसेंस के दूसरे राज्य ले जाने वाले 11 ठेकेदारों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है.click here

चंदा लेकर इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में पहुंचीं बालोद की बेटियां, देश के लिए जीते दो सिल्वर मेडल

Balod daughters won silver medals: बालोद की दो बेटियां चंदा लेकर इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने पहुंचीं. वहां दोनों ने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया.click here

छत्तीसगढ़ में नहीं कम हो रहा कोरोना से मौत का सिलसिला, 11 की मौत, 5661 लोग संक्रमित

Corona death cases increased in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ते जा रहै है. बीते 24 घंटे में 5661 कोरोना संक्रमित मिले हैं. 11 संक्रमित मरीजों की मौत प्रदेश में हुई है.

टूट रहा रिश्ता: हाथियों की कब्रगाह बन गया सूरजपुर, नहीं थम रहा मौत का सिलसिला

History of Surajpur and elephant: सूरजपुर ग्रामीणों और हाथियों के लिए आज कब्रगाह साबित हो रहा है. कभी हादसे की वजह से, तो कभी षड्यंत्र की वजह से. अभी तक जिले में दर्जनों हाथियों की मौत हो चुकी है.click here

धान खरीदी राशि में गड़बड़ी का मामला : कलेक्टर की सख्ती के बाद सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक निलंबित

Bank branch manager suspended in Korba: धान खरीदी की राशी में गड़बड़ी मामले में कलेक्टर रानू साहू की सख्ती के बाद सहकारी बैंक के सीईओ ने शाखा प्रबंधक को निलंबित करने का आदेश जारी किया है.click here

Paddy procurement extended in Chhattisgarh: एक सप्ताह बढ़ाई गयी धान खरीदी की तारीख

Paddy procurement extended one week in Chhattisgarh: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के किसानों को राहत दी है. सीएम ने धान खरीदी एक हफ्ते बढ़ा दी है. प्रदेश में अब धान खरीदी फरवरी महीने के पहले सप्ताह तक होगी.click here

जशपुर में बीजेपी को बड़ा झटका, सोशल मीडिया के जिला संयोजक कांग्रेस में शामिल

जशपुर में भाजपा को बड़ा खटका उस वक्त लगा जब बीजेपी के भाजपा के सोशल मीडिया के जिला संयोजक ओम शर्मा ने खुले मंच से भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए. कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव युड़ी मिंज ने भाजपा नेता ओम शर्मा की कांग्रेस में वापसी करा कर सबको हैरान कर दिया है.click here

प्लास्टिक बैन पर जागरूकता संदेश देने धमतरी पहुंचे रोहन अग्रवाल, हर राज्य का कर रहे भ्रमण

Rohan agarwal give awareness message on plastic ban in Dhamtari: प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए जागरूकता संदेश देने को हर राज्य का भ्रमण कर रहे महाराष्ट्र के रोहन अग्रवाल धमतरी पहुंच लोगों को जागरूक कर रहे हैं.click here