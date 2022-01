छत्तीसगढ़ में हुक्का बार खोलने पर होगी तीन साल की सजा, राज्यपाल ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक पर किए हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. अब यहां हुक्का बार खोलने और उसका संचालन करने वालों को तीन साल की सजा होगी. राज्यपाल ने इससे जुडे़ विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा.Click here

CM Bhupesh Baghel targets PM Narendra Modi: टेलीप्रॉम्प्टर पर ही टिका हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञान-सीएम भूपेश बघेल

पी चुनाव प्रचार से लौटते ही सीएम बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर (CM Bhupesh Baghel targets PM Narendra Modi) निशाना साधा है. उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पीएम मोदी के भाषण बीच में रोकने पर हमला बोला और कहा कि हम विद्वता का ढोंग नहीं करते. Click here

chhattisgarh three tier panchayat election 2022 : छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव कल, देर रात तक आएगा परिणाम

छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Chhattisgarh Three Tier Panchayat Election 2022) की तैयारी पूरी हो गई है. कल मतदान है. इसको लेकर अलग-अलग जिलों में मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है. मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा. जबकि कल देर रात तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिये जाएंगे. Click here

जवाहर बाल मंच या राजनीति की पाठशाला : आरएसएस की राह चल बच्चों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करेगी कांग्रेस!

7 से 18 साल के बच्चों को (Congress Targeting 7 to 18 Year Old) पार्टी की रीति-नीति और अपने नेताओं के इतिहास बताने को कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच शुरू करने की योजना बनाई है. हालांकि आरएसएस ने इस जरूरत को बहुत पहले भांप लिया था और देशभर में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से शिक्षण संस्थान की शुरुआत भी कर दी थी. Click here

रायपुर पुलिस की नेक पहल: घुमंतू और नशे की गिरफ्त में आए बच्चों का बचा रहे बचपन, कर रहे बच्चों का करियर निर्माण

रायपुर में नशे की गिरफ्त में आ चुके बच्चे को बेहतर जीवन की राह दिखाने की कोशिश रायपुर पुलिस के जवान कर रहे हैं. शहर के घुमंतू और नशे के आदि बच्चों को पुलिस के जवान प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रेनिंग देकर उन्हें नई राह दिखा रहे हैं. महज 4 बच्चों से शुरू हुई श्री प्रयास संस्था में अब 700 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं. Click here

रायपुर के मैग्नेटो मॉल में भारतीय मानक ब्यूरो का छापा, खिलौने के दुकान पर कार्रवाई

भारतीय मानक ब्यूरो (Indian Standards Bureau) के रायपुर शाखा कार्यालय के मैग्नेटो मॉल में खिलौनों के कई दुकानों पर छापे मारे गए. ब्यूरो ने मानक चिन्ह के बगैर वाले खिलौने जब्त किए हैं. Click here

सरगुजा में 6 मरीजों में हुई डेल्टा वैरिएंट की पुष्टि, लेकिन ओमीक्रोन का नहीं आया एक भी मामला

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक बड़ी खबर सरगुजा से सामने आई है. संक्रमित मरीजों के जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैम्पल में ओमीक्रॉन वायरस की पुष्टि नहीं हुई है. जबकि डेल्टा वैरिएंट की पुष्टि हुई है. Click here

Corona effect on flower market: कोरोना महामारी से मुरझाया फूलों का कारोबार, शादियों के सीजन में धंधा हुआ मंदा

कोरोना संक्रमण एक बार फिर तीसरी लहर के साथ विकराल होता जा रहा है. खासकर छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन की दस्तक से लोग खौफ में हैं. बात अगर रायपुर के फूल मार्केट की करें तो इस पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा (corona effect on flower market) है. फूल विक्रेता कोरोना के कारण परेशान हैं. Click here