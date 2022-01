दुर्ग में नकली पुलिस बन लोगों को लूटने वाले 4 गिरफ्तार, डायल 112 लिखी बाइक से घटना को देते थे अंजाम

वेब पत्रकारिता की आड़ में लोगों को लूटने वाले गिरोह का दुर्ग पुलिस ने पर्दाफाश (Durg police busted the gang that robbed people) किया है. बताया जाता है कि गिरोह के सदस्य मौका देखकर पुलिस बन जाते थे और लोगों को जेल भेजने की धमकी देकर उनसे रुपए ऐंठते थे. सुपेला पुलिस ने एमपी से सेनिटाइजर सप्लाई करने आए दो लोगों की शिकायत पर इस गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है. चारों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. Click here

FIR against CM Baghel in UP : धारा 144 का हो रहा था उल्लंघन तो बता देते : टीएस सिंहदेव

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर प्रवास के बाद आज शाम रायपुर पहुंचे. रायपुर पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश में सीएम पर हुई एफआईआर के मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि कड़ाई कभी-कभी ज्यादा भी हो जाती है. मुख्यमंत्री डोर-टू-डोर प्रचार कर रहे थे. अगर धारा 144 का उल्लंघन होता है तो एक बार बता देते. Click here

"द अजित जोगी " बायोपिक के लिए सहदेव को सिखाई जा रही अभिनय की बारीकियां

छतीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म "द अजित जोगी "बनने जा रही है. फिल्म की पहली शूटिंग 25 जनवरी से होने वाली है. इसमें अजीत जोगी के बचपन का किरदार बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो करने वाले हैं. अभिनय के लिहाज से सहदेव की यह पहली फिल्म होगी. फिल्म के निर्देशक मानते हैं कि इसके लिए सहदेव को काफी निखारने की जरूरत पड़ेगी. Click here

मोहन मरकाम का भाजपा पर आरोप, बच्चों के दिमाग में डाली जा रही तोड़ने वाली विचारधारा

सियासत में अब बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है. यानी कि अलग-अलग माध्यमों के बच्चों को राजनीति में शामिल किया जा रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने कई अभियान भी चलाए हैं. कांग्रेस ने भी एक अभियान चला रखा है, जवाहर बाल मंच. इसके माध्यम से 7 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा की जानकारी दी जाएगी. Click here

छत्तीसगढ़ में कोरोना से रोज करीब 7 मौत, संक्रमित और मौत के बढ़ते आंकड़ों की ये है बड़ी वजह...

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों को संख्या बढ़ रही है. स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में रोजाना 6 से 7 लोगों की मौत (Seven people die every day in Chhattisgarh due to Corona) कोरोना से हो रही है. आइये जानते हैं कि आखिर कोरोना के नए-नए वैरिएंट से बचने का क्या तरीका है और इसके लक्षण क्या हैं. Click here

Bilaspur Fast Track Court: बच्ची को अगवा कर करता रहा दुष्कर्म, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

इंसानियत को शर्मसार करने वाले अधेड़ को आखिर सजा मिल ही गई. अधेड़ ने 13 साल की बच्ची के साथ लगातार 12 दिन तक दुष्कर्म करता रहा और जान से मारने की धमकी देता रहा. उसने साल 2019 में मोहल्ले की बच्ची को अगवा कर लिया था और रायपुर में दुष्कर्म किया था. जिस बच्ची का अपहरण हुआ था, उसके माता-पिता दिव्यांग हैं. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. Click here

कोरबा में किसानों का छलका दर्द : बेमौसम बारिश से रोजी-रोटी का संकट, सरकारी मदद की आस में अन्नदाता

कोरबा मुख्यालय से सटे ग्राम पंडरीपानी, बेंदरकोना, करमंदी, कुरूडीह और भालूसटका सहित करीब आधा दर्जन से अधिक गांवों में सब्जी की खेती ही किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है. भारी बारिश से तबाही का आलम यह है कि अकेले करतला विकासखंड के करीब एक दर्जन गांव की लगभग 25 हेक्टेयर में लगी भाजी की फसल बर्बाद हो गई. इतना ही नहीं गोभी और बैंगन को भी बीमारी ने डुबोकर रख दिया. इससे अन्नदाताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है. वैसे तो जिला प्रशासन हेल्पलाइन जारी कर दिया है, लेकिन सरकारी मदद किसानों तक नहीं पहुंचा है. Click here

बिलासपुर : पिता ने क्रिकेट खेलने से मना किया तो ट्रेन से कटकर दे दी जान

क्रिकेट खेलने से पिता ने इंकार किया तो युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली. मामला बिलासपुर के चकरभाठा के वार्ड क्रमांक 8 का है. यहांं रहने वाले अवधेश झा कई दिनों से अपने 18 वर्षीय बेटे दिव्यांशु को क्रिकेट खेलने से मना कर रहे थे. हालांकि दिव्यांशु क्रिकेट खेलता रहा. उसके पिता ने क्रिकेट खेलने से मना किया तो उसने गुस्से में आकर सोमवार सुबह करीब 10 बजे चकरभाठा रेलवे स्टेशन के आगे बिल्हा रोड पर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर (Suicide After Being Cut Off by train in bilaspur) ली. Click here

बीजापुर में नक्सलियों ने फेंका पर्चा, ग्रामीणों को इसाई धर्म छोड़ने की दी चेतावनी

बीजापुर के भोपालपटनम व रुद्रारम इलाके में नक्सलियों ने (Naxalites Throw Pampalet in Bijapur) एनएच 63 स्थित फॉरेस्ट नाका से रुद्राराम तक भारी मात्रा में पर्चे फेंके हैं. पर्चे में मद्देड नेशनल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी का नाम लिखा हुआ है. Click here



रेडी टू ईट मामले में सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती, अगली सुनवाई 27 को

रेडी टू ईट मामले में प्रदेश सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में 20 हजार महिलाओं के सामने रोजगार की समस्या खड़ी होने की जानकारी दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी. Click here

एनआरडीए की साढ़े 6 एकड़ जमीन पर बैंक ने किया कब्जा, जानिए वजह

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की करीब साढ़े 6 एकड़ जमीन पर बैंक ने प्रतीकात्मक रूप से कब्जा कर लिया है. बैंक ने प्राधिकरण को 317 करोड़ 79 लाख 62 हजार 793 रुपए का ऋण दिया है. बता दें कि देशभर में प्लांड साफ सुधरा और ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर ने अपनी पहचान बना ली है. इसके विकास का जिम्मा नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के पास है. Click here

दंतेवाड़ा में इनामी नक्सली गिरफ्तार, डीआरजी जवानों ने घेराबंदी कर पकड़ा

जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत थाना कटेकल्याण से जिला बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने इनामी नक्सली को धर-दबोचा है. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डीआरजी की संयुक्त टीम ग्राम परवेली, चिकपाल एवं नडेनार जंगल-पहाड़ी की ओर रवाना हुए थे. ग्राम कोरोपाल और पटेलपारा के मध्य जंगल में पुलिस को देखकर 1 संदिग्ध छिपकर भागने की कोशिश करने लगा. उसे पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा. Click here

बलरामपुर में भाजयुमो का बघेल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, युवाओं को ठगने का आरोप

बलरामपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज लोकपर्व छेरछेरा के अवसर बघेल सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजयुमो ने बघेल सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है. Click here