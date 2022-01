रायपुर के डायरी कांड में पुलिस का बड़ा खुलासा, पूर्व DEO ने रची साजिश, संविदा पोस्टिंग नहीं मिलने पर बनाया मनगढ़ंत मामला

शिक्षा विभाग के कथित 366 करोड़ के घूस कांड मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. (disclosure of police in diary case of Raipur) पकड़े गए आरोपियों में सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गेंदराम चंद्राकर, कांग्रेस नेता व आरटीआई एक्टिविस्ट संजय सिंह ठाकुर और कपिल कुमार देवदास है. रायपुर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश किया. Click here

Ajit Jogi biopic film: बचपन का प्यार फेम सहदेव निभाएंगे अजीत जोगी के बचपन का किरदार

बचपन का प्यार फेम सहदेव दिरदो अब फिल्मों में नजर आएंगे. सहदेव को अजीत जोगी की बायोपिक में उनके बचपन का रोल (Sahadev Dirdo in Ajit Jogi biopic film ) मिला है. 'द अजित जोगी' फिल्म का निर्माण अमित जोगी के मार्गदर्शन पर राजश्री सिनेमा के बैनर तले हो रहा है. छत्तीसगढ़ में किसी राजनेता पर पहली फिल्म बन रही है. Click here

कोरोना से निपटने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने निकाली बंपर भर्ती, 18 जनवरी से वॉक इन इंटरव्यू

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 202 अस्थायी पदों पर भर्तियां (chhattisgarh Health Department released recruitment) निकाली है. Click here

कोरोना का दर्द: '7 दिन तक मां कोरोना से लड़ी, फिर लाइन में लगकर लेना पड़ा शव, कफन की रस्म भी ठीक तरह से नहीं कर पाए पूरी'

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है. ETV भारत आपको उन लोगों के बारे में बता रहा है, जिनके परिवारों ने पहली या दूसरी लहर में अपनों को खोया. मकसद एक है, जागरूक रहें. कोरोना गाइडलाइन का पालन (follow corona guideline)करें. कोरोना से बचे रहें. कोरबा के पुरानी बस्ती में रहने वाले परवेज की कहानी, जिसने दूसरी लहर में अपनी मां को खोया. Click here

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के बयान पर धरमलाल ने दी प्रतिक्रिया, बघेल सरकार पर लगाया आरोप

आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में फंसे निलंबित IPS जीपी सिंह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. जीपी सिंह को एसीबी ने जब शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया. उस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बताया. जीपी सिंह के बयान के बाद भाजपा जीपी के समर्थन में उतर आई है. Click here

'यूपी जैसे बड़े राज्यों में टूटती जा रही है बीजेपी, डूबते जहाज में कोई नहीं चढ़ना चाहता'

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना (Chief Minister Bhupesh Baghel visit to Delhi ) हुए. इसके पहले उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके कई सवालों का जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिल्ली से यूपी जाएंगे. जहां वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. Click here

सूरजपुर के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में बच्चे सीख रहे कुछ खास, जानिए

सूरजपुर के प्रतापपुर इलाके के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में स्टूडेंट पढ़ाई के साथ ही पर्यावरण को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं. हॉस्टल में पढ़ने वाला हर छात्र गमले में पौधा लगा रहा है. उस पौधे की पूरी जिम्मेदारी भी उसी छात्र की है. Click here

राजनांदगांव में कौतूहल का विषय बना तीन आंखों वाला बछड़ा

राजनांदगांव में तीन आंखों का बछड़ा कौतूहल का विषय बन गया. इस बछड़े की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. अंधविश्वास में लोग इस बछड़े को भोलेनाथ का स्वरूप मान रहे हैं. उसकी अगरबत्ती-फूल, नारियल और पैसा चढ़ाकर पूजा कर रहे हैं. Click here

Weekend lockdown in Balrampur: साप्ताहिक बंदी का दिखा असर, बंद रहीं दुकानें

जिले में संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है. इस बीच जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है. साप्ताहिक बंदी के दौरान आपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल स्टोर क्लिनिक, क्लीनिक और अस्पताल को छूट दी गई है. Click here

बिलासपुर में डकैती के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

जिले के मस्तूरी थाना के लिमतरा में दिनदहाड़े गुरुवार को नकाबपोश डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया. 48 घंटे बाद भी पुलिस मामले में आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और क्षेत्रीय भाषा के आधार पर इसे लोकल गैंग की घटना को अंजाम देने की बात कह रही है. पुलिस की कहना है कि परिवार सहित परिचितों के बयान के आधार पर जांच जारी है. Click here