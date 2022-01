Death toll from corona increased: एक दिन में कोरोना से छत्तीसगढ़ में 7 मौतें , 6 हजार से ज्यादा संक्रमित

छत्तीसगढ़ में कोरोना से मौतों का सिलसिला (Death toll from corona increased in Chhattisgarh) बढ़ता जा रहा है. यहां एक दिन में सात लोगों की जान कोरोना संक्रमण से गई है. वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 हजार से ज्यादा हो गया है. click here

बिलासपुर में लापरवाही ने दिया कोरोना को न्यौता, 150 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित

जिले में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. इस बार वैश्विक महामारी ने बच्चों तक को नहीं बख्सा है. आकंड़ों की बात करें ते 156 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और सब कुछ सामान्य होने का दावा कर रहा है.Click here

Sant Kalicharan sent to jail: संत कालीचरण को फिर 14 दिनों की न्यायिक रिमांड, हाईकोर्ट की शरण में गए कालीचरण

संत कालीचरण को रायपुर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उन्हें फिर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज (Sant Kalicharan sent to jail) दिया है. इसके बाद बाबा कालीचरण ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (Chhattisgarh High Court Bilaspur) का दरवाजा खटखटाया है. Click here

Sahdev Dirdo recovering after accident: हादसे से रिकवर होने के बाद सहदेव दिरदो ने फैंस को कहा शुक्रिया, एक्सीडेंट के बाद सहदेव का पहला वीडियो संदेश

बचपन का प्यार(Bachpan Ka Pyaar) फेम सिंगर सहदेव दिरदो अब स्वस्थ हो गए हैं. हादसे के बाद उबरने पर सहदेव ने अपने फैंस (Sahdev Dirdo thanks doctors and people after recovering from injuries) और लोगों का शुक्रिया किया है. उन्होंने डॉक्टर्स और अपने चाहने वालों को धन्यवाद कहा है. Click here

IAS officer got promotion in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 9 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन

नए साल पर छत्तीसगढ़ के 9 आईएएस (Nine IAS officers promoted) अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है. सरकार सने 2013 बैच के आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया है. इनमें 5 कलेक्टर भी शामिल हैं. Click here

Effect of corona on education:ऑनलाइन मोड में संचालित होंगी कालेज और विश्वविद्यालय की पढ़ाई, कई जिलोंं में स्कूल भी बंद

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. यहां अब कॉलेज, विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मोड में विद्यार्थियों की पढ़ाई संचालित होगी. इसके साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही और दंतेवाड़ा में आगामी आदेश तक स्कूलों को बंद करने का आदेश भी जारी किया गया है. इस तरह कोरोना का असर शिक्षा पर पड़ रहा है. Click here

Fencing in Tiger Reserve Corridor: फेंसिंग ने रोकी बाघों की राह, केंद्र सरकार से की शिकायत

9 टाइगर रिजर्व कॉरिडोर को जोड़ने वाला वन परिक्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर वन विभाग ने फेंसिंग लगा दी है. जिससे बाघों का आना-जाना बंद हो गया है. वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी (Wildlife lover Nitin Singhvi) ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से की है. Click here

अंतागढ़ की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के तहसीलदारों में आक्रोश, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को सौंपा पत्र

छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा. साथ ही अंतागढ़ के प्रभारी तहसीलदार के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में सांसद मोहन मंडावी और पूर्व विधायक पर कार्रवाई की मांग की. Click here

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने साधा कांग्रेस मंत्रियों पर निशाना, रोजगार का दिखाया तीन साल का आंकड़ा

पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डेहरिया के द्वारा जारी किए गए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ऐसे बड़े नेताओं से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी. Click here

बस्तर में सुरक्षाबलों के 190 जवान कोरोना संक्रमित, पुलिस प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

बस्तर में सुरक्षाबल के 190 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अधिकारियों में हड़कंप है. इससे पहले कोविड को देखते हुए अधिकारियों ने जवानों के लिए कई एहतियात तय किए थे.Click here

बिलासपुर धान खरीदी 2022: कारगर साबित हो रहे सरकार के चबूतरे, धान खरीदी में जुटे कर्मचारी

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2022 के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए 2400 नए चबूतरे उपयोगी साबित हो रहे हैं. बिलासपुर धान क्रय केंद्रों के कर्मचारी किसानों की धान खरीद में जुटे हुए हैं. Click here

कॉलेज शुरू होने के विरोध में एनएसयूआई ने किया बिलासपुर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का घेराव

अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय (Bilaspur Atal Bihari Vajpayee University) ने हाल ही में कॉलेजों में क्लास लगाने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ एनएसयूआई ने गुरुवार को विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए आदेश रद्द करने की मांग की है. Click here