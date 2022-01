Suspended IPS GP Singh sent on remand: निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को दो दिन की पुलिस रिमांड, राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति का है आरोप

छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS जीपी सिंह को कोर्ट ने(Suspended IPS GP Singh sent on remand) दो दिनों की रिमांड पर भेज दिया है. EOW ने कोर्ट से जीपी सिंह की 7 दिन की रिमांड मांगी थी. लेकिन कोर्ट ने दो दिन की रिमांड अभी दी है.click here

third wave of corona in chhattisgarh: एक दिन में पांच हजार से ज्यादा मरीजों की पहचान, पॉजिटिविटी रेट 9 फीसदी के पार

Corona cases increased in Chhattisgarh: प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफे के साथ-साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है.click here

Speaker Charandas Mahant postponed Budget session: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र पर कोरोना का साया, स्थगित किया गया सत्र

छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार (budget session of chhattisgarh assembly) का असर बजट सत्र (budget session postponed due to corona) पर पड़ा है. फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है. प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.Click here

असम से छत्तीसगढ़ लाये गए वन भैंसों का मामला, बिलासपुर हाईकोर्ट ने केंद्र समेत छत्तीसगढ़ और असम सरकार को नोटिस किया जारी

बिलासपुर हाई कोर्ट ने असम से छत्तीसगढ़ लाये गए वन भैंसों के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने वन भैंसों की वापसी की मांग से जुड़ी याचिका पर केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और असम सरकार को नोटिस जारी किया है.Click here

रायपुर में कोरोना का कहर, शादी के सीजन में कपड़ा बाजार में रौनक हुई कम

रायपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर कपड़ा व्यापार पर पड़ सकता है. शादी के सीजन में इस बार बाजार मंदा रहने की आशंका से व्यापारी (Corona havoc wedding season textile business slow ) चिंतित हैं.Click here

बलरामपुर कलेक्टर पर मारपीट का आरोप लगाने वाला शख्स बयान से पलटा

बलरामपुर कलेक्टर पर मारपीट और गाली-गलौज का आरोप लगाने वाले भृत्य ने (Peon reversed his statement in Balrampur ) सोशल मीडिया पर वायरल अपने ही वीडियो का खंडन किया है. उसने कहा है कि उसने किसी के बहकावे में कलेक्टर पर आरोप (Balrampur collector accused of assault ) लगाया था.Click here

राजनांदगांव में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट

राजनांदगांव के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मदनवाड़ा थाना के अलवर गांव में एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर (Naxalites kill villager in Rajnandgaon ) दी. हत्या के बाद शव को गांव के बाहर फेंक (Naxalites kill villager) दिया. नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में 30 वर्षीय युवक रामजी घावड़े को मौत के घाट उतार दिया. Click here

Rain will increase inflation: छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से दलहन-तिलहन की फसल बर्बाद, तेल और दाल की कीमतों में फिर लगेगी आग

छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से दलहन-तिलहन की फसल के साथ-साथ फल और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है (Crops of pulses and oilseeds ruined) आने वाले समय में बारिश से तेल की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है. Click here

जशपुर में 8 साल के बच्चे का जबरन कराया खतना: पिता के आरोप पर पुलिस ने मां और नानी को किया गिरफ्तार

जशपुर में 8 साल के बच्चे का जबरन खतना कराने का मामला सामने आया है. पिता के आरोप पर पुलिस ने बच्चे की मां और नानी को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीसरे महिला की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. Click here

मुंगेली में फर्जी जाति मामलाः कलेक्टर का आदेश जारी, महिला जनपद सदस्य का निर्वाचन रद्द

जिले के महिला जनपद सदस्य का निर्वाचन रद्द हो गया है. जनपद पंचायत लोरमी के क्षेत्र क्रमांक 18 बरमपुर से जनपद सदस्य एवं सभापति रानी भास्कर का निर्वाचन रद्द कर दिया (Election of female district member canceled For fake caste case) गया है. जिला कलेक्टर अजित वसन्त ने मामले में आदेश जारी कर (Collector order issued Election of female district member canceled) इसकी पुष्टि की है. Click here

बिलासपुर में कोरोना का रौद्र रूप, एक ही दिन में बड़ी संख्या में मिले नए संक्रमित

बिलासपुर में कोरोना ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है. लोग तेजी के साथ संक्रमण के शिकार हो रहे हैं. एक ही दिन में नए मरीजों की बड़ी संख्या मिल गई है. इधर, शहर से लेकर गांव तक तेजी से पांव पसार रहे संक्रमण को देख स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप मचा है.Click here