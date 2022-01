कोरोना इफेक्ट: CG के पंचायत चुनावों में रैली-सभा पर रोक

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रचार प्रसार रोक लग गया है. चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर पाएंगे. Click Here

CM budget meeting for chhattisgarh budget 2022: धान खरीदी को लेकर बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा

छत्तीसगढ़ बजट 2022 (Chhattisgarh Budget 2022) को लेकर सीएम भूपेश बघेल अलग-अलग दिन विभिन्न विभागों के मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं. यह बैठक 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगी. सीएम निवास पर पहली बैठक खाद्य विभाग के साथ की गई. Click Here

रायगढ़ कांग्रेस में बवाल: महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष बरखा सिंह पर बदसलूकी का आरोप

रायगढ़ में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दबंगई अब अपने पार्षदों पर निकल रही है. बरखा सिंह (women congress district president barkha singh) पर आरोप है कि उसने पार्षद संजना शर्मा के साथ बदसलूकी और गाली गलौज किया है. Click Here

Thief gang exposed in Durg Bhilai: दुर्ग में न्यूज पेपर देखकर लाखों की चोरी: साइकिल से मकानों की करते थे रेकी, 41 वारदातों को दिया अंजाम

दुर्ग में चोरों का गिरोह साइकिल पर सवार होकर मजदूर के वेश में चोरी करता था. जिस घर के बाहर कई दिनों तक अखबार पड़ा रहता था. ये चोर उसी घर को निशाना (theft in house) बनाते थे. इसके लिए पहले वह ऐसे घरों की रेकी करते थे जहां कई (house reiki through newspaper) दिनों तक बाहर अखबार पड़ा रहता था. Click Here

निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को गिरफ्तार करने गई टीम कोरोना संक्रमित

कोरोना की तीसरी लहर पूरे विश्व में एक बार फिर तांडव मचा रही है. नेताओं, अफसरों सहित आमजन भी भारी संख्या में कोरोना की गिरफ्त में आ रहे है. इस बीच निलंबित आईपीएस अफसर जीपी सिंह को गिरफ्तार करने दिल्ली गई टीम भी कोरोना की चपेट में आ गई है. Click Here

सरगुजा में ऑनलाइन ठगी: आरोपी झारखंड से गिरफ्तार, कस्टमर केयर प्रतिनिधि बनकर कई राज्यों के लोगों को बनाता था शिकार

सरगुजा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले ठग को गिरफ्तार (fraudster) किया है. जिले में लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले को झारखंड से गिरफ्तार किया (Cyber fraudster arrested from Jharkhand) गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है. Click Here

PM security lapse case: पीएम की सुरक्षा में चूक, पंजाब सरकार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची बीजेपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक (PM security lapse case) का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब मामला थाने तक पहुंच गया है. Click Here

बीजापुर सीआरपीएफ कैंप में 16 जवान कोरोना संक्रमित

जिले में कोरोना का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा है. यहां के भोपालपट्टनम तहसील के कोंगुपल्ली सीआरपीएफ कैंप में 16 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. जिले में कुल मिलाकर संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है. इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर स्वास्थ्य विभाग टीम के हाथ पांव फूल रहे हैं. Click Here

utensil bank in raipur: रायपुर नगर निगम की नई पहल बर्तन बैंक, इस बैंक से शहर होगा प्लास्टिक से मुक्त

रायपुर नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अव्वल आने के लिए जोरों से तैयारी कर रहा है. रायपुर नगर निगम अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए राजधानी के हर वार्ड मोहल्लों में नो पॉलीथिन महाभियान के जरिए लोगो को जागरूक कर रहा है. Click Here

police family protest: फिर सड़क पर उतरा पुलिस परिवार, उज्जवल दीवान की गिरफ्तारी का विरोध

रायपुर में एक बार फिर पुलिस परिवार के लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है. पुलिस परिवार की महिलाएं बड़ी संख्या में बच्चों के साथ नेशनल हाइवे पर धरने पर बैठ गई है. जिसकी वजह से मुंबई-हावड़ा राष्ट्रीय मार्ग जाम हो गया. पुलिस को सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया जा रहा था. Click Here

बस्तर आईजी का दावा: कोरोना काल में बंद हुए स्कूल, तो बच्चे हो रहे नक्सली संगठन में शामिल

वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है. इस बीच कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में लगभग पूरा देश आ चुका है. देश के कई राज्यों में स्कूल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. बस्तर में भी सभी स्कूल बंद है. बस्तर के आईजी सुंदर राज पी ने दावा किया है कि, स्कूल बंद होने से नक्सलियों ने बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया है. Click Here