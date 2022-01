booster dose of corona: छत्तीसगढ़ में कोरोना के बूस्टर डोज की तैयारियां पूरी, जानिए कैसे होगा वैक्सीनेशन ?

प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. पूरे देश में सोमवार से कोरोना के बूस्टर डोज देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. छत्तीसगढ़ में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और 60+ कोमोरबिडिटी वाले लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाएंगे. Click here

सहायक आरक्षकों के अच्छे दिन: डीजीपी की रिपोर्ट पर अब सहायक आरक्षकों को मिलेगी आरक्षक के बराबर सैलरी !

छत्तीसगढ़ में अब सहायक आरक्षकों के अच्छे दिन (good days of assistant constables) आने वाले हैं. अब इन्हें प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि की भी सौगात मिल सकती है.Click here

मास्टर ट्रेनरों की मदद से आगामी विधानसभा चुनाव का लक्ष्य होगा तय- पीसीसी चीफ मोहन मरकाम

छत्तीसगढ़ कांग्रेस बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चला रही है. हालांकि अब तक कांग्रेस अपने लक्ष्य से दूर है. आज एआईसीसी की बैठक के दौरान समीक्षा की गई. साथ ही विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भी बैठक के दौरान रणनीति बनाई गई. Click here

Violation of corona protocol in Jashpur: कोरोना प्रोटोकॉल पर कलेक्टर के आदेश की लोग उड़ा रहे धज्जियां

जशपुर जिला मुख्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों के नाक के नीचे कलेक्टर रितेश अग्रवाल ( Collector Ritesh Agarwal ) के कोरोना आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आई. Click here

Naxalite area of Balrampur: चुनचुना-पुनदाग सड़क निमार्ण कार्य का एसपी रामकृष्ण साहू ने लिया जायजा

बलरामपुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र (Naxal Affected Area) बंदरचुआं से चुनचुना-पुनदाग तक सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. जिसका जायजा लेने पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू और ASP नक्सल ऑपरेशन प्रशांत कतलम पहुंचे. Click here

Weather changed in Balrampur: बलरामपुर में बदला मौसम का मिजाज, ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू

बलरामपुर में रविवार दोपहर को मौसम का मिजाज बदल गया.यहां ठंडी हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. रविवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे. जिसके कारण धूप भी नहीं निकल सकी. मौसम विभाग के अनुसार सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. Click here

Corona cases increasing in Chhattisgarh: 8 दिनों में 13 गुना बढ़ा संक्रमण, जानिए प्रदेश के अस्पतालों में कैसी है व्यवस्था ?

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल (Corona cases increasing in Chhattisgarh) रहा है. 1 जनवरी को प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,017 थी और उस दिन 279 लोग संक्रमित मिले थे. अब तक कोरोना 13 गुना तक बढ़ गया है. Click here

IG Sundarraj P Press Conference: बस्तर में साल 2021 में 4 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त, IG सुंदरराज पी ने जारी किया आंकड़ा

अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी पर साल 2021 में बस्तर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का आंकड़ा बस्तर IG सुंदरराज पी ने जारी किया.Click here

Third Wave Of Corona In Chhattisgarh: बस्तर में कोरोना की जांच में तेजी, अलर्ट मोड में प्रशासन

प्रदेश की राजधानी रायपुर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बस्तर में कोरोना जांच तेज कर दिया गया है. करोना जांच दल की तैनाती जिले के विभिन्न जगहों पर की गई है. Click here