Terror of Tiger in kawardha: कवर्धा में बाघ के फूट प्रिंट मिले, तलाश में वन विभाग की टीम

कवर्धा के बंदौरा गांव में बाघ देखे जाने से (Tiger spotted in Kawardha) इलाके में दहशत है. वन विभाग की टीम को बाघ के फूट प्रिंट मिले है जिससे इलाके में बाघ होने की पुष्टि हो गई है.click here

PM Modi Security Lapse Case:रमन सिंह का भूपेश बघेल पर तंज, कहा- सीएम होते हुए सरपंच स्तर की भाषा

Raman Singh taunt Bhupesh Baghel: पीएम मोदी के लिए 'नौटंकी' शब्द का प्रयोग करने पर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि 'सीएम होते हुए भी उनकी भाषा का स्तर काफी गिरा हुआ है'. click here

बीजापुर से मिर्ची तोड़ने तेलंगाना जा रहे मजदूर से भरी पिकअप पलटी, 3 की मौत, कई गंभीर

बीजापुर से तेलंगाना जाने के दौरान मजदूरों से भरी गाड़ी पलट (three killed pickup overturns in Telangana )गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई. कई मजदूरों की हालत गंभीर है. जिनका इलाज तेलंगाना के एटूनागरम के अस्पताल में चल रहा है.click here

Religious Rituals for PM Modi: पीएम मोदी के लिए धार्मिक अनुष्ठान पर पुरोहित और राजनीतिक दलों की राय

Religious rituals for PM modi: हाल ही में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में भाजपा ने महामृत्युंजय यज्ञ कराया था. जिसे लेकर पुरोहित सहित नेताओं ने अपनी राय ETV भारत को दी है. आइए जानते हैं उनका क्या कहना हैं...click here

दंतेवाड़ा में वन अधिकार पट्टा के लिए सालभर से भटक रहे बड़े कारली पंचायत के ग्रामीण

Villagers of big Karli Panchayat: गीदम ब्लॉक के बड़े कारली पंचायत के 85 ग्रामीण अपने वन अधिकार पट्टा को लेकर पिछले 1 साल से मुख्यालय जिला कलेक्टर के चक्कर काट रहे हैं.click here

जांजगीर चांपा विधायक कोरोना संक्रमित, वर्चुअल मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा हाल

Corona infected MLA in Janjgir Champa: विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत ने वर्चुअल मीटिंग की. मीटिंग के दौरान अध्यक्ष ने कोरोना संक्रमित विधायक चंदेल से उनका हाल जाना. उन्होंने जिले में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सख्ती बरतने को कहा.click here

गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्कूल की लापरवाही बच्चे पर पड़ रही भारी, जड़ी बूटी के सहारे हो रहा इलाज

पेंड्रा विकासखंड में शासकीय स्कूल की लापरवाही (negligence of government school in pendra ) के कारण छात्र का पैर टूट गया. स्थानीय अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण डॉक्टरों ने बच्चे को बिलासपुर रेफर करने की बात कही. लेकिन आर्थिक समस्या से जूझ रहे परिजन बच्चे का घर में देसी इलाज कर रहे हैं.click here

रायगढ़ में JCCJ ने उपचुनाव में फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव जीतने का लगाया आरोप

Winning election on basis of fake documents by election In Raigarh: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के रायगढ़ इकाई ने रिट पिटिशन दायर करने की बात कही है.इनका आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी सपना सिदार ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर चुनाव लड़ा और जीत भी गई.click here

Paddy crop harvested Kanker: कांकेर में अधिकारियों की मौजूदगी में धान की कटाई, जानिए क्यों

कांकेर में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में धान की फसल काटी गई. पारिवारिक विवाद के बाद महिला किसान के आवेदन पर प्रशासनिक अमला खेत पहुंचा और फसल की कटाई करवाई. (Kanker Paddy harvesting in presence of Police Administration )click here

Rape Accused Arrested from jashpur: शादी का झांसा देकर पहले शारीरिक संबंध बनाया, फिर दूसरे के साथ की सगाई

बलरामपुर जिले के चलगली थाना (Balrampur police arrested rape accused ) क्षेत्र में युवक ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. युवक के शादी करने से मना करने पर पीड़िता ने चलगली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद 24 घंट के भीतर जशपुर से आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया.click here