सरगुजा में धर्म विशेष के लोगों में दूसरे समुदाय के खिलाफ दिखा गुस्सा, बहिष्कार की ली शपथ

सरगुजा में धर्म विशेष के लोगों ने एक धर्म विशेष के खिलाफ शपथ ली है. पूरा मामला मारपीट से (tension between two religon of people in Surguja.) जुड़ा हुआ है. इस घटना के बाद यहां तनाव है. click here

third wave of corona in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर, तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या

third wave of corona in chhattisgarh: प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. जिसके कारण कई जिलों में पाबंदी लगा दी गई है. आज पूरे प्रदेश में 2828 कोरोना मरीज पाए गए हैं. click here

इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय युवा महोत्सव पर कोरोना का साया, एक्सपर्ट ने जताई चिंता

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के बीच इन्वेस्टर मीट (Investor meet) और राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है. इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ के नाम से मशहूर इन्वेस्टर मीट 27 से 31 जनवरी तक चलेगा. जबकि 12 से 14 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाने की प्लानिंग है. कोरोना की भयावह स्थितियों के बीच दोनों महोत्सव को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं. click here

कवासी लखमा का बयानः हम किसी को डराते और धमकाते नहीं, प्रमाण दिया तो ले लूंगा राजनीति से संन्यास

छत्तीसगढ़ नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर पलटवार किया है. बीजेपी नेताओं द्वारा चुनाव जीतने में कांग्रेस के धनबल और प्रशासनिक बल के दुरूपयोग करने के आरोप के बाद उन्होंने कहा कि हमने किसी को धमकाया या भतभीत नहीं किया. अगर बीजेपी इसका प्रमाण देती है तो हम राजनीति से ही सन्यास ले लेंगे. click here

बिलासपुर में ओमीक्रोन की दस्तक से लॉकडाउन की आशंका, किराना बाजारों में बढ़ी कालाबाजारी

Black marketing increased in grocery market of Bilaspur: बिलासपुर में लॉकडाउन की आशंका से किराना बाजारों में कालाबाजारी बढ़ती जा रही है click here

रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने साधा भूपेश बघेल पर निशाना: कहा- नक्सलियों ने दबा रखा है छत्तीसगढ़ सरकार का टेटुआ

रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, मजदूर, गरीबों के साथ छलावा किया. अब कोरोना काल में प्रदेश जनता के जान के साथ खिलवाड़ करने की तैयारी है. click here

बचपन का प्यार फेम सहदेव की सेहत सुधरी, जल्द बादशाह के साथ शुरू करेंगे काम

बचपन का प्यार गाने से फेमस सहदेव दिरदो अब पूरी तरह स्वस्थ हैं. सहदेव ने बालाजी हॉस्पिटल की टीम का आभार जताया है. एक सड़क हादसे के बाद सहदेव को अस्पताल में भर्ती किया गया था. click here

Corona Third Wave: जांजगीर चांपा में सबकुछ बंद, कोरोना संक्रमण को लेकर DM का आदेश

जांजगीर चांपा में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए डीएम जितेन्द्र कुमार शुक्ला बंद का आदेश जारी किया है. जिले में सभी प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए हैं. click here

बिलासपुर रेल मंडल में रेलवे की तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य, 19 यात्री ट्रेनें रद्द

train canceled due to third line connectivity in Bilaspur: बिलासपुर मंडल के जैतहरी-छुलहा सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टीविटी का कार्य किया जाना है. जिसके कारण कई ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है.click here

कांकेर में कोरोना का कहर: मेडिकल कॉलेज के डीन और पीडब्ल्यूडी का अधिकारी कोरोना संक्रमित

Medical College Dean and PWD officer corona infected in Kanker: कांकेर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. मेडिकल कॉलेज के डीन और पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं.click here