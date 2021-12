Raipur Dharma Sansad 2021: धर्मसंसद में संत कालीचरण का महात्मा गांधी पर विवादित बयान, महंत रामसुंदर दास हुए आगबबूला

रायपुर के धर्म संसद (Dharmasansad in Raipur) में महाराष्ट्र के संत कालीचरण ने महात्मा गांधी पर (Sant Kalicharan controversial statement on Mahatma Gandhi) विवादित बयान दिया है. उन्होंने देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराया है. धर्म संसद के मंच से महात्मा गांधी के खिलाफ अशोभनीय बयान के बाद महंत रामसुंदर दास नाराज हो गए. उन्होंने मंच से अपना विरोध जाहिर किया और धर्म संसद (Mahant Ramsunder Das ) को बीच में छोड़कर चले गए.click here

गोधन न्याय योजना का रियलिटी चेक : ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को हो रहा फायदा, शहरी क्षेत्रों के गौपालकों को नहीं मिल रहा लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana of Chhattisgarh government ) की तारीफ पूरे देशभर में हो रही है. कई राज्य इस योजना को लागू करने का भी प्लान कर रहे हैं. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि गोधन न्याय योजना से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है. ETV भारत ने इसका लाभ ले रहे ग्रामीणों और पशुपालकों से बात की. साथ ही गौठानों में संचालित गोबर खरीदी केंद्रों का भी जायजा लिया.click here

Physiotherapy College strike ends: रायपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज के छात्रों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से मुलाकात के बाद बनी बात

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) से मुलाकात के बाद रायपुर फिजियोथेरेपी कॉलेज (Raipur Government Physiotherapy College strike ends) के छात्रों की हड़ताल खत्म हो गई है. 13 दिसंबर से यह हड़ताल चल रही थी.click here

Balod Year Ender 2021 : 2022 में बदल जाएगा बस्तर का प्रवेश द्वार बालोद, चुनावी साल का होम वर्क साबित होगा नया साल

साल 2021 अपने अंतिम पड़ाव पर है. बालोद जिले में साल 2022 में काफी कुछ बदल जाएगा. फिर बात चाहे शहर की खूबसूरती की हो या शिक्षा जगत की. अपराध पर अंकुश लगाने की हो या फिर राजनीतिक उठा-पटक की. आने वाले नये साल से सभी को काफी उम्मीदें हैं. काफी हद तक चुनावी वर्ष का होमवर्क साबित होगा साल 2022 (year 2022 will homework of election year)...click here

Raman Singh Rajnandgaon visit: रमन सिंह ने खैरागढ़ निकाय चुनाव में कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व सीएम रमन सिंह राजनांदगांव दौरे पर (Former Chief Minister Raman Singh Rajnandgaon visit) हैं. उन्होंन खैरागढ़ चुनाव में राजनीतिक दबाव का आरोप राज्य सरकार पर लगाया (Khairagarh urban body elections) है.click here

Bemetara Year Ender 2021 : मां-बाप की स्मृति में किसी ने दान दी वेंटीलेटर मशीन तो कहीं तेज बारिश ने छीन ली दादी-पोती की सांसें

बेमेतरा में साल 2021 ( Bemetara Year Ender 2021) में कई ऐसी घटनाएं (Events of Bemetara 2021) घटीं, जो भूले नहीं भुलाई जा सकती. उन घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए पढ़िये ये रिपोर्ट...click here

CRPF Jawan Opens Fire in Mulugu Camp 2021 : खाना बनाने के विवाद में सीआरपीएफ एसआई की हेड कांस्टेबल ने की हत्या

एक बार फिर जवानों का भोजन विवाद चर्चा में है. छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मुलुगु जिले में भोजन बनाने के विवाद में कांस्टेबल ने एसआई की गोली मारकर हत्या (CRPF Jawan Opens Fire in Mulugu Camp 2021) कर दी...click here

भाजपा के लगातार विरोध के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार मिल रहे अवार्ड, जानिये क्या है समीकरण

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की सरकार को लगातार मिल रहे पुरस्कारों को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है. एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार पर असहयोग का आरोप लगाती रही है. वहीं भाजपा प्रदेश सरकार पर योजनाओं को क्रियान्वयन नहीं करने का आरोप लगा रही है...click here

India First Garbage Cafe in Ambikapur : जानिये देश के पहले गार्बेज कैफे की सच्चाई, क्या इसे बंद करने का ख्याल उचित ?

सरगुजा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान दिलाने वाले गार्बेज कैफे (India First Garbage Cafe in Ambikapur) की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. इसे बंद करने की भी चर्चा हो रही है. लेकिन नगर निगम मेयर की राय है कि इसे बंद नहीं करना चाहिए. इसी से सरगुजा की पहचान देश-विदेश में हुई है...click here

मानिकपुर में मिली अपहृत महिला नर्स, पहले अपहरण फिर सकुशल वापसी पर उठ रहे सवाल

हरदीबाजार चौकी क्षेत्र स्वास्थ्य केंद्र (Hardibazar Chowki Health Center) के ठीक सामने से शनिवार रात को अपहृत महिला नर्स मिल गई है. महिला के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं हैं. बहरहाल पुलिस नर्स से पूछताछ कर रही है.click here