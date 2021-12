Raigarh Rail Track Accident 2021 : एनटीपीसी कंचनपुर रेल ट्रैक पर कटने से दो लोगों की मौत, इलाके की यह पहली घटना

रायगढ़ जिले के घरघोड़ा तहसील अंतर्गत कंचनपुर के पास रेल ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आकर कटने से दो लोगों की मौत (Two People Died After Hit Train in Raigarh Kanchanpur Rail Track) हो गई. दोनों ही रेल ट्रैक की पेट्रोलिंग का काम करते थे. उनमें से एक धर्मजयगढ़ के पंडरीपानी का रहने वाला था. वहीं दूसरा अंबिकापुर के आसपास का रहने वाला था. बता दें कि रेल पटरी पर कटने से हुई मौत की यह इस क्षेत्र की पहली घटना है. Click here

कोरबा डाक विभाग की बड़ी लापरवाही : कबाड़ी वाले के पास से बड़ी संख्या में आधार कार्ड बरामद

शहर के राताखार बस्ती में रहने वाले एक कबाड़ी के पास अधिक संख्या में आधार कार्ड पाया (Many Aadhar Cards with Korba Kabadiwala) गया है. मामले में डाक की बड़ी लापरवाही सामने (Postal Department big Negligence in Korba) आयी है. विभागीय अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.Click here

कोरबा को नहीं मिल रहा बारदाना, धान खरीदी की राह में अड़चन

कोरबा में बारदानों की कमी (shortage of gunny bags in korba) की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रहा है. जिले में पिछले सालों के फटे-पुराने बारदानों के भरोसे ही धान खरीदी की जा रही है. किसान अपने घर से जिन बारदानों में धान लेकर आ रहे हैं, उसे धान खरीदी केंद्रों पर भंडारित बारदानों में पलटने के बाद इसकी खरीदी होती है. पिछले 2 वर्षों से कोरबा जिले को नए बारदाने नहीं मिले हैं. इसके कारण किसान फटे-पुराने बारदानों में ही धान रखने को विवश है. समिति प्रबंधक भी इससे परेशान हैं. किसी तरह इसकी मरम्मत कर धान खरीदी कर रहे हैं.Click here

साहू समाज के शपथ ग्रहण में पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कहा- एसपी हर हफ्ते पुलिस परिवार से मिलें

साहू समाज के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ शासन के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए. शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री साहू ने समाज के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने समाज के प्रगति और सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली. गृहमंत्री ने पुलिस महकमे की भी बैठक ली. गृहमंत्री ने पुलिस परिवार के आंदोलन पर दो टूक कहा है कि एसपी हर हफ्ते पुलिस परिवार से मिलेंगे.Click here

Dharma Sansad 2021 : छत्तीसगढ़ में हो रहा धर्मांतरण-बढ़ रहे लव जिहाद, धर्म संसद से ही बचाव : भाजपा

राजधानी रायपुर में दो दिवसीय धर्म संसद (Dharma Sansad 2021 in Raipur) का आयोजन किया गया है. भाठागांव के रावणभाठा मैदान में आयोजित धर्म संसद के पहले दिन शोभायात्रा और कलशयात्रा निकाली गई. इसमें देशभर के सैकड़ों साधु-संत शामिल हुए. बता दें कि धर्म संसद ने सनातन धर्मियों को इस सनातन धर्म के बारे में समझाने के लिए यह आयोजन किया है. इस दौरान अन्य राज्यों से आए संतों के बीच विचार-विमर्श भी किया जाएगा. Click here

Omicron Alert chhattisgarh: नए साल पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदियां

देश में ओमीक्रोन (omicron cases in india) के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती का दौर शुरू हो गया है. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ओमीक्रोन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है. नए साल पर किसी भी तरह के धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई है. किसी भी तरह के आयोजनों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है. इसके अनुसार अब किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ 50 प्रतिशत लोग ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे. गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी. Click here

छत्तीसगढ़ पुलिस को नक्सलियों की चुनौती, आप भी जानिए बस्तर की वादियों में साल 2021 की बड़ी घटनाएं

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद (naxalism in chhattisgarh) प्रमुख मुद्दा माना जाता है. इससे निपटने के लिए हर साल केंद्र और राज्य की सरकारें करोड़ों रुपये खर्च करती हैं. बावजूद, नक्सवाद पर अब तक पूरी तरह लगाम नहीं कसा जा सका है. नक्सली बीच-बीच में किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहे हैं. साल 2021 में नक्सलियों ने कई बार पुलिस-प्रशासन के लिए चुनौतियां पेश कर दी है. ईटीवी भारत आपको कुछ ऐसी ही बड़ी घटनाओं से रूबरू कराएगा जो बीते एक साल में घटित हुई हैं. Click here

Bhupesh Baghel at st paul church: सीएम बघेल और विधायक रेणु जोगी ने सेंट पॉल चर्च में की प्रार्थना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्रिसमस पर राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च (bhupesh baghel at st paul church )पहुंचे. वहां वे प्रभु की प्रार्थना में शामिल हुए. बघेल ने ईसाई समाज सहित प्रदेशवासियों को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने प्रभु यीशु से सभी लोगों की सुख समृद्धि की कामना की. इस बीच नवनिर्वाचित विशप अजय जेम्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत किया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा, विधायक रेणु जोगी, महापौर एजाज ढेबर, पूर्व विधायक अमित जोगी सहित मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. Click here

Bilaspur Year Ender 2021: बिलासपुर की ये बातें जो हमेशा यादों में बसी रहेगी

यह साल अपने अंतिम पड़ाव पर है. साल 2021 ने लोगों को काफी उतार-चढ़ाव दिखाए. इससे ठीक पहले साल 2020 में कोरोना की दस्तक ने देश में कईयों को अपनों को खोने का दर्द दिया था. इससे आहत लोग साल 2021 से उम्मीद लगाए थे कि यह साल पिछले साल से बेहतर होगा. हालांकि 2021 की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से लोगों से उनके अपनों को छीनना शुरू कर दिया था. लेकिन आमजनमासन डटे रहे और कोरोना को खुद पर हावी होने नहीं दिया. Click here

Jashpur year ender 2021: हादसा, हंगामा और ड्रामे में लिप्त रहा ये साल

साल 2021 अपने अंतिम पड़ाव में (Jashpur Year Ender 2021) है. लोगों को उम्मीद है कि साल 2022 लोगों के जीवन में नया सवेरा लेकर आएगा. 2021 की विदाई और 2022 के स्वागत का ये पल अपने आप में बेहद खास है. एक साल की खट्टी-मीठी यादों के साथ विदा होता है, तो दूसरा साल नई उम्मीदों की किरण के साथ दस्तक देता है. साल की शुरुआत में कोरोना की दूसरी लहर ने (second wave corona in jashpur) लोगों से काफी कुछ छीन लिया था, तो वहीं वैक्सीनेशन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग ने लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई. जिसके सहारे कोरोना से जंग आसान सा होने लगा. Click here