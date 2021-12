किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान: कहा-सरकार ने कर दिया हमारा काम, खामखां कान में लकड़ी डालकर खुजाया नहीं करते

भारतीय किसान यूनियन (Indian Farmer Union) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को रायपुर पहुंचे. उन्होंने समाज के अलग-अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात की. इस मौके पर कहा कि वह उन सभी लोगों का धन्यवाद अर्पित करने आए हैं जो किसी न किसी रूप में किसानों के आंदोलन को समर्थन (Support the farmers' movement) दिया. इस मौके पर वह करीब एक साल से संघर्ष के बाद तीन कृषि कानून (three agricultural laws) को केंद्र सरकार के द्वारा वापस लिए जाने के कारणों के सवाल को पूरी सफाई के साथ टाल गए.

Chhattisgarh municipal elections 2021: दस जिलों के 15 निकायों में कल चुनाव, सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग

छत्तीसगढ़ में निगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh Municipal Elections 2021) के लिए 20 दिसंबर की सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी, जो शाम 5 बजे तक चलेगी. जबकि मतगणना 23 दिसंबर को की जाएगी. इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा.

सीएम बघेल पर रमन का तंज...ऐसे नहीं होगा वैतरनी पार, काम कर भाई काम कर

राजनांदगांव दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh on Rajnandgaon visit) पहुंचे. उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित आम लोगों से विधायक कार्यालय में मुलाकात की. राजनांदगांव शहर के कौरिनभाठा स्थित विधायक कार्यालय पहुंचे है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा.

2021 में देश में छाया रहा छत्तीसगढ़, जानिये गुजरते साल की अब तक की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं

साल 2021 के खत्म होने में चंद दिन ही शेष रह गए हैं. वहीं वर्ष 2021 की बात की जाए तो यह साल काफी यादगार रहा. इस साल की कई ऐसी छोटी-बड़ी घटनाएं हैं, जो लोगों को हमेशा याद रहेंगी. ये हैं साल 2021 की कुछ महत्वपूर्ण (These Political Events of Chhattisgarh Remained Headlines in Year 2021) घटनाएं...

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का सीएम बघेल पर तंज, बोले-कर्ज में डूबी सरकार को जश्न मनाने का नहीं है हक

पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल (Former Minister Amar Agarwal) ने भूपेश बघेल सरकार पर तंज कसते हुए (Former minister Amar Agarwal taunt on the Baghel government) कहा कि कर्ज में डूबी हुई सरकार जश्न मना (Debt ridden government has no right to celebrate) रही है. पूर्व मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल अपनी सरकार के कारनामे भूल गए हैं. उनके राज में प्रदेश में गरीबी चरम पर थी.



छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयुक्त पर गंभीर आरोप, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा- नगरीय निकाय चुनाव को बनाया मजाक

प्रदेश के 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में कल मतदान होगा. इससे पहले पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर (Former Minister Ajay Chandrakar) ने मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत कर दी है. उन्होंने मतदाता पर्ची दिखाकर मतदान (Voting by showing voter slip) गलत बाताया. चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग (Demand for resignation of election commissioner) की. कहा कि अगर निकाय चुनाव के दौरान कहीं भी अगर माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार चुनाव आयोग और भूपेश बघेल होंगे.

ओमीक्रोन की दहशतः बस्तर पुलिस कैंप में हाई अलर्ट, सुरक्षाबलों को करना होगा नियमों का कड़ाई से पालन

देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (New Variant Omicron) ने पांव पसारना शुरू कर दिया है. हर तरफ दहशत (panic on the side) है. सरकारें सुरक्षा को लेकर रोज नई रणनीतियां बना रही हैं. छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में भी अब अलर्ट जारी किया गया है. खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र (naxal affected area) में मौजूद सभी पुलिस कैंप में हाई अलर्ट (High alert in police camp) कर दिया गया है. अब एक बार फिर से छुट्टी से वापस लौटने वाले जवानों को कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन (Follow the rules of corona protocol) करना होगा.

साजिश या संयोग...जांजगीर चांपा में आधी रात बिजली गुल बकरा चोरी

जांजगीर चांपा में आधी रात बिजली गुल होने (Goat theft happens after power failure) के बाद अचानक लोगों के घरों से बकरे की चोरी हो रही (Goat theft happening continuously in Janjgir Champa) है. इसकी शिकायत तो पुलिस से की गई, लेकिन आरोपियों की तलाश पुलिस अब तक नहीं कर पाई है.

जानिये क्या है सिकल सेल जिससे छत्तीसगढ़ में प्रभावित हैं 25 लाख लोग, हर साल बढ़ रहे 1 फीसदी मरीज

सिकल सेल खून से जुड़ी बीमारी (Sickle cell blood disease) है, जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं (RBC) को प्रभावित करती है. यह आमतौर पर माता-पिता से बच्चों को वंशानुगत मिलती है. इस बीमारी से छत्तीसगढ़ में 25 लाख लोग प्रभावित हैं. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

जिसको भूपेश बघेल की गुलामी करनी है करे, हम नहीं करेंगे: कांग्रेस प्रवक्ता

बलरामपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह (Congress party spokesperson Sunil Singh) अपने ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बगावत के सुर (Voices of rebellion against Bhupesh Baghel) में हैं. उन्होंने सरेआम कहा है कि जिसको भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुलामी (Chief Minister Bhupesh Baghel slavery) करनी है, करे, हम नहीं करेंगे. उनके सार्वजनिक घोषणा का यह पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां लूट रहा है.

जांजगीर चांपा में भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष ने पार्टी नेता पर लगाया हमले का आरोप

जांजगीर चांपा के पूर्व जिला अध्यक्ष (Former District President of Janjgir Champa) राजू महंत ने पार्टी के नेता पर ही रॉड से हमले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि शाम के समय परशुराम चौक के पास पुरुषोत्तम शर्मा उर्फ बबलू ने रॉड से हमला (rod attack) बोला. इसे लोगों ने भी देखा. उनको चांपा बीडीएम अस्पताल (Champa BDM Hospital) से जांजगीर जिला अस्पताल रेफर (Janjgir District Hospital Refer) किया गया है.