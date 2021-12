Education affected in government schools: कोरबा में शिक्षकों की हड़ताल से शिक्षा व्यवस्था बेपटरी, छात्र चॉक-डस्टर लेकर खुद बने गुरुजी

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हड़ताल (teacher strike in korba) पिछले 15 दिनों से जारी (Teachers on strike in Chhattisgarh) है. हड़ताल से कोरबा में शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है. यहां के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप है.

Aranpur Naxalite Encounter : दंतेवाड़ा में नक्सलियों की दहशत को मिला जवाब, डीआरजी से मुठभेड़ में दो महिला नक्सली ढेर

छत्तीसगढ़ में लगातार अपना मूवमेंट कमजोर होता देख नक्सलियों ने एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश शुरू कर दी है. दंतेवाड़ा में पर्चा फेंककर नक्सलियों ने पुलिस समर्थकों को अपना दुश्मन बताया है और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. वहीं दंतेवाड़ा के अरनपुर जंगल में डीआरजी जवानों ने नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ (Aranpur Naxalite Encounter) में दो इनामी महिला नक्सलियों को मार गिराया है.

हर सरकार में उपेक्षित रहा सर्व पिछड़ा वर्ग, 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने तक जारी रहेगी लड़ाई : जगन्नाथ

कांकेर के चारमा ब्लॉक में पिछड़ा वर्ग के लोगों ने रैली (Sarv Backward Class People Took Out Rally in Kanker) निकालकर अधिकारियों को अपनी छह सूत्री मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा. इस दौरान करीब ढाई घंटे तक कांकेर-रायपुर मार्ग जाम रहा. अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम समाप्त किया.

रमन सिंह ने साधा भूपेश बघेल पर निशाना, कहा-माफियाओं का 'गढ़' छत्तीसगढ़

राजनांदगांव में गुरु घासीदास जयंती समारोह (Guru Ghasidas Jayanti Celebrations in Rajnandgaon) आयोजित हुआ. कार्यक्रम में शामिल होने गए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr. Raman Singh) ने भूपेश सरकार पर निशाना (Targeting Bhupesh Sarkar) साधा. कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कायर्काल में कोई भी नया काम नहीं किया. पुरानी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कराया गया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में छत्तीसगढ़ में 'माफियाराज' (mafiaraj in chhattisgarh) कायम हुआ है. अपराध चरम पर है.

सीएम भूपेश बघेल ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा-कम से कम हम षड्यंत्र नहीं करते

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी (chhattisgarh bjp state co-in-charge) नितिन नवीन के छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला के बाद अब खुद सीएम भूपेश बघेल सामने हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ में पूर्व बीजेपी सरकार (Former BJP government in Chhattisgarh) को निशाने पर लिया है. कहा कि हमारे नेताओं को षड्यंत्र करके किसने मारा? यह सर्व विदित है. उन्होंने कहा कि कम से कम हम षड्यंत्र करना नहीं जानते. उन्होंने यह भी कहा कि बृजमोहन अग्रवाल को भिलाई चरोदा की जिम्मेदारी दी गई थी. उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है.

केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा, कहा- छत्तीसगढ़ में तो विकास करती थी बीजेपी की ही 'सरकार'

केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister Faggan Singh Kulaste) ने छत्तीसगढ़ में विकास (development in chhattisgarh) को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पर निशाना (Target on Bhupesh Baghel government) साधा. उन्होंने पूर्व की बीजेपी में रमन सिंह की सरकार (Raman Singh government in BJP) को विकास के लिए बेहतर बताया. केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने कहा कि डॉक्टर रमन की सरकार में जितना विकास हुआ, उतना विकास अब नहीं हो रहा है.

सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर बोले सीएम, बातचीत से निकल सकता है समस्या का हल

मुंगेली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel visit to Mungeli ) ने सहायक शिक्षकों की हड़ताल पर नाराजगी जताई है. हड़ताल समाधान नहीं (Chief Minister Bhupesh Baghel angry with assistant teacher) है. बातचीत से समस्या का हल निकल सकता है.

बाबा गुरु घासीदास की जयंती पर सीएम ने मुंगेली को दी विकास कार्यों की सौगात

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर मुंगेली पहुंचे (Cm Bhupesh Baghel Mungeli visit). जहां पर वो बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह (birth anniversary of Guru Ghasidas) में शामिल हुए. सीएम बघेल ने मुंगेली को 90 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है.

कचरा फेंकने वालों पर तीसरी आंख रखेगी नजर, GPS के जरिए सफाईकर्मियों की होगी मॉनीटरिंग

अम्बिकापुर नगर निगम (Ambikapur Municipal Corporation) एक और नया प्रयोग करने जा रहा है. अब नगर निगम स्वच्छता मॉडल और सफाई व्यवस्था दोनों की रोबोटिक तरीके से मॉनीटरिंग करेगा. तमाम व्यवस्थाओं को अब एक एप्लिकेशन में सेंट्रलाइज कर दिया जायेगा. इसके अलावा कचरा फेंकने वालों पर तीसरी आंख यानि की कैमरा नजर रखेगा.