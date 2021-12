Legal Marriage Age: महिलाओं के विवाह की उम्र बढ़कर होगी 21 साल, छत्तीसगढ़ की युवतियों ने फैसले का किया स्वागत

महिलाओं के शादी की (Legal Marriage Age) न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव (proposal of age of marriage has been approved by Union Cabinet) को केंद्रीय कैबिनेट ने ( marriage age at 21) मंजूरी दे दी है. रायपुर की युवतियों से इस बारे में ईटीवी भारत ने बातचीत की. रायपुर की लड़कियोंं ने फैसले का स्वागत किया है (welcome proposal of marriage age at 21).click here

Cabinet reshuffle in Chhattisgarh:'मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव, लेकिन सबकुछ आलाकमान के फैसले पर निर्भर'

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल (Cabinet reshuffle in Chhattisgarh) संभव है. ये संभावना खुद सीएम भूपेश बघेल ने जाहिर की है. शुक्रवार को राजधानी रायपुर में अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे होने के मौके पर आए सीएम बघेल के इस बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई है.click here

बीजेपी सह-प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन बोले-बघेल सरकार बेकार

छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार का तीन साल (Three years of Bhupesh Sarkar) पूरा होने पर बीजेपी ने टारगेट पर लिया है. रायपुर में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार (Congress government of Chhattisgarh) को नकारा और निकम्मा बताया. बीजेपी सह-प्रदेश प्रभारी (BJP co-state in-charge) ने कहा कि भूपेश बघेल रोनू मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं.click here

बघेल सरकार के तीन साल: कांग्रेस का दावा सीएम बघेल ने दिया सुशासन, बीजेपी बोली छत्तीसगढ़ बना माफिया का गढ़

भूपेश बघेल सरकार ने 3 साल पूरे कर (Bhupesh Government completes 3 years ) लिए हैं. इस मौके पर कांग्रेसियों ने आतिशबाजी के साथ जश्न मनाया (Congress celebrated with fireworks) तो भाजपा ने बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा (BJP fiercely targeted Baghel government).click here

Chhattisgarh Municipality Election 2021: बीरगांव निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत, कांग्रेस की जनसभा को टक्कर देती बीजेपी की रैली

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) में राजनीतिक दलों ने अपनी ऊर्जा झोंक दी है. कांग्रेस और बीजेपी (Congress and BJP) के बीच तोड़-जोड़ की राजनीति चरम पर पहुंच चुका है. दोनों राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh urban body election) में जीत दिलाने की दिशा में शीर्ष नेताओं ने एंड़ी-चोटी की ताकत लगा रखी है.click here

हड़ताली शिक्षकों की खैर नहीं, धमतरी शिक्षा विभाग ने भेजा नोटिस

धमतरी में 1800 से ज्यादा सहायक शिक्षक (Assistant Teacher Strike In Dhamtari) हड़ताल पर हैं. चार दिन बाद वापस नहीं लौटने पर धमतरी शिक्षा (Dhamtari Education Department) विभाग ने शिक्षकों को नोटिस (Assistant teachers involved in strike) भेजा है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.click here

Impact of dhan Panchayat: सरगुजा में कस्टम मिलिंग में लापरवाही पर 12 मिलर्स को नोटिस

सरगुजा में ईटीवी भारत की धान पंचायत का बड़ा असर (Impact Of ETV BHARAT Paddy Panchayat) हुआ है. कलेक्टर ने कस्टम मिलींग में लापरवाही (Negligence in custom milling) पर 12 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.click here

भाजपा ने जो 15 वर्षों में नहीं किया वो हमने 3 साल में कर दिखायाः राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल

भूपेश कैबिनेट के कद्दावर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल (Revenue Minister Jaisingh Agarwal ) ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. आईए सवाल-जवाब के माध्यम से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से जानते हैं. बघेल सरकार के तीन साल के कार्यकाल के (3 years of Bhupesh Baghel government) बारे में.. click here

Surajpur police Rakshak Team: सूरजपुर में रक्षक टीम करेगी बेटियों की रक्षा

सूरजपुर पुलिस ने महिला पुलिस की विंग रक्षक टीम का गठन (Surajpur Police rakshak team ) किया है. रक्षक टीम जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूम-घूमकर लड़कियों को परेशान करने और छेड़ने वालों पर नजर (surajpur rakshak team protecting girls from road romeo)रखेगी.click here

महासमुंद में एल्युमिनीयम लोड ट्रक के साथ चालक गिरफ्तार, ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक ने की थी शिकायत

झारसुगुडा वेदांता कंपनी (Jharsuguda Vedanta Company) से एल्युमिनीयम लोड बैंगलोर के लिए रवाना ट्रक को चालक और अन्य दो के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई उड़ीसा व बंगाल ट्रांसपोर्ट कंपनी (Orissa and Bengal Transport Company) के लिए एक संचालक की शिकायत पर किया है. जिसमें कहा गया है कि ट्रक चालक लाखों की एल्मुनियम के साथ फरार (Truck driver absconding with aluminum worth lakhs) हो गया है.click here