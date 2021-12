छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 2021: दूसरे दिन पीएम आवास योजना का मुद्दा गूंजा, बीजेपी के सभी विधायक निलंबित

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र (Chhattisgarh Assembly Winter Session) के दूसरे दिन हंगामा बरपा. प्रश्नकाल में पहले सवाल पर ही गरमागरम बहस चलती रही. इसी बीच सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई. छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए बनाए गए विशेष नियमों के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया.

छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे बीजेपी विधायक

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter session of Chhattisgarh Legislative Assembly) के दूसरे दिन की कार्यवाही आज सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट ही चल पाई. सदन में काफी हंगामें के बाद विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक स्थगित कर दी. सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगा.

कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, अमर बोले-80 % काम भाजपा शासन काल का

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh Municipal Corporation Election 2021) को लेकर राजनीति गरमा गई है. दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा चुनाव में जीत को लेकर अपने-अपने दावे कर रही है. अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने-सामने हैं. भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उस घोषणा पत्र के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है.

डीजे से परेशान डॉक्टर, प्रोफेशनल का एसपी को आवेदन, अधिकारियों के बंगले के सामने DJ बजाने की मांगी अनुमति

नवा रायपुर के अटल नगर के राखी गांव में 12 दिसंबर की शाम डीजे बजना शुरू हुआ था जो सुबह 4 बजे तक फुल साउंड में बजता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इस घटना से परेशान डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात की और आवेदन देकर उनसे एसपी और कलेक्टर के बंगले के सामने डीजे बजाने की अनुमति मांगी है.

डायरिया के बाद अब बिलासपुर में चिकन पॉक्स की दहशत, भरनी परसदा में 50 बच्चे बीमार

बिलासपुर में पहले से फैल चुकी डायरिया के बीच अब चिकन पॉक्स (Chicken Pox) ने आम लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग को भी सकते में डाल दिया है. बिलासपुर में डायरिया से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि अब शहर से सटे भरनी परसदा में 50 बच्चे चिकन पॉक्स (Chicken pox to 50 children in Bharani Parsada village) का शिकार बन गए हैं...

सरपंच हत्या मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, फसल काटने से रोकने पर अवैध कब्जाधारियों ने मार डाला था

जांजगीर चांपा में अवैध कब्जाधारियों को फसल काटने से रोकने पर सरपंच को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. हालांकि पुलिस ने इस हत्या मामले के 7 आरोपियों को गिरफ्तार (Seven Accused Arrested in Sarpanch Murder Case) कर लिया है. जबकि मामले अभी अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही हैं.

Road Accident in Raipur : नवंबर 2021 तक 1597 हादसों में 428 ने गंवाई जान, ये हैं मुख्य एक्सीडेंटल जोन

तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आयेदिन हादसे होते रहते हैं. उन हादसों में कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं. साल 2021 के अब तक 11 महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो अबतक 1597 हादसे हुए हैं. इन हादसों में हुई मौत का आंकड़ 428 है (More than four hundred people lost their lives in road accidents in Raipur). जबकि हादसों में घायलों की संख्या 1185 है. इनमें ज्यादातर दुर्घटनाएं धरसीवां, खरोरा और आरंग समेत टाटीबंध चौक की हैं.

दंतेवाड़ा में एक लाख का इनामी नक्सली पोदिया मिडियामी गिरफ्तार

नक्सल मोर्चे पर दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी (Success for security forces in Dantewada) हाथ लगी है. सीआरपीएफ और सुरक्षाबलों की टीम ने संयुक्त कार्रवाई में एक लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार (one lakh rewarded Naxalite Podia Midiyami arrested) किया है. पुलिस पूछताछ में नक्सली ने अपना नाम पोदिया मडियामी ( Naxalite Podia Midiyami) बताया है. जो अरनपुर सीएनएम अध्यक्ष (CNM President Dantewada) पद पर कार्यरत था.

जल जंगल जमीन की लड़ाई: कोरबा में कोल ब्लॉक सर्वे का विरोध, जिलगा बरपाली के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

कोरबा में जिलगा बरपाली गांव के (protest against coal block survey in korba)ग्रामीणों ने कोल ब्लॉक के सर्वे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. जल,जंगल, जमीन (Battle of Jal Jungle Land in Korba) की लड़ाई लड़ रहे ग्रामीणों ने कोरबा कलेक्टोरेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने कहा है कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा सर्वोपरि है. इसलिए कोल ब्लॉक के लिए सर्वे के काम पर रोक लगाई जानी चाहिए.