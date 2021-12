नगरीय निकाय चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, सरकारी पैथ लैब और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का वादा

कांग्रेस ने आज नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body elections manifesto) को लेकर घोषणा पत्र जारी किया है. यह घोषणापत्र कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में जारी किया गया है.click here

हसदेव सम्मेलन में जुटे 35 गांव के आदिवासी, कहा- 'जंगल की कीमत पर कोयला खदान नहीं चाहिए '

हसदेव अरण्य वन ( Hasdeo Aranya Forest) क्षेत्र में कोयला खनन परियोजना (Coal Mining Project) पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग को लेकर जिले के मदनपुर में हसदेव सम्मेलन का आयोजन (Hasdev conference organized in Madanpur) किया गया. इस सम्मेलन में आदिवासियों और समाजसेवियो ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.click here



गौरेला पेण्ड्रा मारवाही में हाथियों का आतंक, दहशत में कट रही ग्रामीणों की रातें

मरवाही वन मंडल में 1 सप्ताह से अधिक दिनों से 43 हाथियों का दल मौजूद है. वहीं, हाथियों का यह दल जंगलों से निकल कर रात के समय गांव में घुस जा रहा है और जमकर उत्पात मचा रहें है. इन वन मंडल में हाथियों की मौजूदगी (Presence of elephants in forest division) से गांव के ग्रामीण दहशत के बीच रतजगा करने को मजबूर हैं. रात होते ही घर से निकलकर ग्रामीण दूसरों के घरों में रात काटते हैं.click here

सरगुजा के आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का शिक्षा मॉडल बेहतर, कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के बच्चे यहां कर रहे पढ़ाई

आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल (Atmanand English school) में सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector Sanjeev Kumar Jha) ने अपनी बेटी का दाखिला कराया है. इस स्कूल में बेहतर पढ़ाई के पीछे की वजह यहां का टीचिंग स्टाफ और अनुसाशित प्रिंसिपल हैं. यहां टीचरों की नियुक्ति के समय से ही प्रशासन ने सख्ती बरती है. यही कारण है कि यहां बड़े-बड़े अधिकारियों के बच्चे पढ़ने ( Sarguja collector daughter also studying here) आते है.click here



छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह

देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन की दस्तक हो (Coronavirus Omicron Variant 2021)चुकी है. वहीं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही (Health department careless amid fear of third wave in Bilaspur) साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि अगर कोरोना का नया वैरिएंट यहां आ जाए तो मौत का तांडव फिर हो सकता है.click here

मनरेगा हितग्राहियों को मिली नई सुविधा, फिनो पेमेंट्स बैंक से भी प्राप्त कर सकेंगे राशि

ग्रामीण भारत की फिनटेक बैंक (Fintech Bank of Rural India), फिनो पेमेंट्स बैंक को हितग्राहियों के लिए फंड प्राप्त करने व वितरित की दिशा में राज्य के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) बैंक सूची में शामिल किया गया है.click here

Chhattisgarh Urban Body Election 2021: जनसभा नहीं, समस्याओं को देखकर मतदाता करेंगे वोटिंग

छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय चुनाव में 20 दिसंबर 2021 को वोटिंग होनी है. बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां जनसभा और रैली निकाल रही हैं. इस बीच ईटीवी भारत ने बिरगांव में समस्या को लेकर जनता से बातचीत की.click here

नये पुलिस कैंप का विरोधः ग्रामीणों के आंदोलन का बढ़ा स्वरूप, हजारों की तादाद में जुट रही भीड़

बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रो (Bastar Naxal Affected Area) में खुल रहे नये पुलिस कैंप के विरोध (Opposition to the opening of new police camps) में ग्रामीण लामबंद हो गये है. लगातार विरोध प्रदर्शन में ग्रामीणों की संख्या बढ़ (Villagers are opposing the formation of a new police camp) रही है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी (Bastar IG Sundarraj P) ने इसे नक्सलियों की साजिश करार दिया है.click here