कांकेर में SSB कैंप के पास नक्सलियों का IED ब्लास्ट, कोई हताहत नहीं

बैहासालेभाट SSB कैम्प के (Naxalites IED blast near SSB camp) पास नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया है. सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं. अंतागढ़ SDOP अमर सिदार ने पुष्टि की है. एक के बाद एक दो सीरियल IED ब्लास्ट हुए. जिससे वहां हड़कंप मच गया. पहला ब्लास्ट सेंदरी बाहर नाला और दूसरा सूखा नाला के पास हुआ.Click Here

छत्तीसगढ़ में BSF कैंप और पुल बनाने का विरोध, 200 गांव के हजारों आदिवासियों का प्रदर्शन

दक्षिण बस्तर के बाद अब आदिवासियों ने (Tribals in Kanker district of Bastar ) उत्तर बस्तर में जंगी आंदोलन शुरू कर दिया है. छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजुर क्षेत्र अंतर्गत छोटेबैठिया के बेचाघाट में हजारों आदिवासियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन (Bastar tribals indefinite strike) शुरू कर दिया है. आदिवासी BSF कैंप और पुल बनने का विरोध (Tribals protest over proposed BSF camp) कर रहे हैं.Click Here

ईटीवी भारत की खबर का असरः महिला एवं बाल विकास की टीम पहुंची बालग्राम, हॉस्टल अधीक्षिका को नोटिस जारी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Chhatishgarh Capital Raipur) के माना कैम्प स्थित इंटरनेशनल एनजीओ एसओएस बालग्राम (Austrias International NGO SOS raipur) में एक नाबालिग 3 माह की गर्भवती (Minor pregnant Raipur Balagram)हो चुकी है. जिसका खुलासा ETV भारत ने किया. जिसके बाद एनजीओ को नोटिस जारी करना पड़ा. एक बालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद महिला एवं बाल विकास की 3 सदस्यीय टीम बालग्राम (Women and Child Development team reached Balgram) पहुंची. जहां टीम ने तकरीबन 5 घंटे तक कई बिंदुओं पर निरीक्षण और जांच की कार्यवाही पूरी की.इसके साथ ही बालग्राम की अधीक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया ( superintendent issued show cause notice) है. इतना ही नहीं वहां की मदर हाउस की सेवा भी समाप्त कर दी गई.Click Here

छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, तीसरी लहर का बढ़ा खतरा

प्रदेश में फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही (Corona case Increase in Chhattisgarh) है. बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने (Chhattisgarh 40 new cases found) आए. हालांकि आज प्रदेश में किसी की भी कोरोना से मौत का मामला सामने नहीं आया है. इसके साथ ही प्रदेश में आज पाजिटिविटी दर भी 0.15 फीसद हो गई है.Click Here

UP assembly elections 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को क्यों मिल रही तवज्जो ?

यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को तवज्जों मिल रही है. पहले सीएम भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP assembly elections 2022) में वरिष्ठ पर्यवेक्षक (CM Baghel Senior Observer in UP Assembly Election 2022) की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की तरह से दी गई. अब प्रियंका गांधी की टीम में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों (Congress leaders of Chhattisgarh) और नेताओं को जगह दी जा रही है.Click Here

चिटफंड पर भूपेश सरकार के वादे हो रहे फेल, नए आवेदनों पर नहीं हो रही कार्रवाई

चिटफंड मामलों में सरकार की सख्ती (Government strictness in chit fund cases) के बाद निवेशकों से मिले आवेदन अब कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपे जा रहे हैं. पुलिस आवेदनों के आधार पर संबंधित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज (New cases registered against chit fund companies) कर उन पर नकेल कसेगी. राज्य सरकार के चिटफंड मामले पर करवाई के निर्देश के बाद मंगाए गए आवेदनों पर अभी करवाई तो दूर छंटनी और एफआईआर भी नहीं हो पाई है.Click Here

सरगुजा कलेक्टर का सख्त निर्देश, सड़क पर दिखे मवेशी तो देना होगा जुर्माना

सरगुजा के कलेक्टर संजीव कुमार झा (Surguja Collector Sanjeev Kumar Jha) ने डेयरी संचालक और गौ पालकों की बैठक (Dairy operators and cow palak meeting) की. बैठक के दौरान रिंग रोड और मुख्य मार्ग का क्षेत्र पशु विचरण के लिए प्रतिबंधित किया (Ring road and main road area restricted for animal movement) गया है. साथ ही कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए (Strict instructions of Surguja collector) गए है.Click Here

Food Poisoning के शिकार बच्चों से मिले गृह मंत्री, दोषियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश

दुर्ग में फूड पॉइजनिंग की आशंका के चलते 26 स्कूली बच्चों को इलाज के लिए अस्पाताल में भर्ती कराया था. जिन्हें देखने के लिए आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री मंत्री ताम्रध्वज साहू (Home Minister Tamradhwaj ) पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना.Click Here

Corona new variant Omicron: रायपुर एयरपोर्ट में बड़ी लापरवाही, कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन से तीसरी लहर का खतरा बढ़ा

छत्तीसगढ़ के रायपुर एयरपोर्ट में कोरोना (Corona at raipur airport) के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता में साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही (Negligence in Raipur airport for covid) है, जो कि कोरोना की तीसरी लहर (Third wave of Corona) यानी कि ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) संक्रमण को बढ़ा सकता है. मौजूदा समय में पूरे देश में ओमीक्रोन का खतरा मंडरा रहा है. विदेश से आए लोगों पर देश में खासा नजर रखी जा रही है, ताकि कोरोना के इस नए वैरिएंट ओमीक्रोन से बचा जा सके. नए वैरिएंट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है.Click Here

शराब दुकान बंद होने के समय शराब न देने पर सेल्समैन पर हमला, 7 गिरफ्तार

राजधानी रायपुर के सड्डू इलाके ((Raipur Saddu locality) ) की शराब दुकान में युवकों के एक गुट ने शराब दुकान बंद करने के समय दुकान को जबरन खुलवाने का प्रयास किया (Liquor shop salesman attacked in Raipur). दुकान में मौजूद स्टॉफ ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने अपने पास रखे धारदार हथियार से दुकान के सेल्समैन पर जानलेवा हमला कर दिया (Liquor shop salesman attacked).Click Here