CDS BIPIN RAWAT : जानिये देश के पहले इंसान की पूरी जीवनी, जिन्हें बनाया गया CDS अधिकारी

16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी सेना में रहे हैं. उनका बचपन फौजियों के बीच ही बीता है, जबकि इनकी शुरुआती पढ़ाई सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से हुई. रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको सीडीएस अधिकारी बनाया गया. आइये जानते हैं जानते हैं CDS Bipin Rawat की जीवन यात्रा के बारे में...click here

अब तो जागो सरकार...एसओएस बालग्राम में नाबालिग 3 माह की गर्भवती, ईटीवी की पड़ताल में मामला उजागर

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नाबालिग की अस्मत तार-तार हो गई. आस्ट्रिया के इंटरनेशनल एनजीओ (Austrias International NGO SOS) द्वारा संचालित बालग्राम में बड़ी लापरवाही सामने आई है. माना के एसओएस बालग्राम में करीब 15 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची तीन माह की गर्भवती हो चुकी है. मामला तब उजागर हुआ जब ईटीवी भारत ने इसकी पड़ताल की. जानिये क्या है इस वाकये की कहानी...click here

ETV Bharat Impact:ब्रांडेड सीमेंट में मिलावट की खबर के बाद बनभौरी ट्रेडर्स का गोदाम सील

सरगुजा में ईटीवी (ETV Bharat Impact ) भारत की खबर का असर हुआ है. यहां ब्रांडेड सीमेंट में मिलावट (adulteration in branded cement warehouse sealed) की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है. कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) के आदेश पर तत्काल जांच टीम ने उस स्टोर को सील कर दिया है. जहां ब्रांडेड सीमेंट में मिलावट (Branded cement adulteration) की जा रही थी.click here

रामकृष्ण मिशन आश्रम के कर्मचारियों ने प्रभारी पर लगाया उत्पीड़न का आरोप

जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम (Ramakrishna Mission Ashram) के कर्मचारियों ने प्रभारी स्वामी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि एमएसएनपी प्रभारी (MSNP Incharge) स्वामी भूपालनंद जी महाराज के द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्र आचरण किया जाता है. कहा कि उनके कृत्य एवं किए जा रहे व्यवहार से मानसिक रूप से प्रताड़ित (mentally abused) हो रहे हैं. संस्था के प्रति समर्पण एवं आस्था (Dedication and devotion to the organization) को ठेस पहुंचाया जा रहा है.click here

गरियाबंद में क्यों एक कुआं अचानक बना बीमारी का सबब, गांव वाले मान रहे दैवीय प्रकोप

गरियाबंद में एक कुआं बीमारी का कारण बनता जा रहा है. यहां का पानी पीने से 40 लोग बीमार हो गए हैं. अब लोग इसे दैवीय प्रकोप मान रहे हैं.click here

बिलासपुर के तारबाहर में डायरिया के बहाने भाजपा ने ठोकी चुनावी ताल

बिलासपुर के तारबाहर में डायरिया का प्रकोप (Diarrhea outbreak in Tarbahar of Bilaspur) है. वार्ड 29 संजय गांधी नगर के तहत आने वाले मोहल्ले की समस्या को बीजेपी ने भुनाना शुरू कर दिया है. यहां पार्षद पद के लिए उप चुनाव (by-election for the post of councilor) हो रहा है. भाजपा इस वार्ड को कांग्रेस से छीन कर खुद कब्जा करना चाहती है. यही कारण है कि क्षेत्र में फैले डायरिया को बीजेपी मुद्दा बनाकर इस वार्ड में अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने की कोशिश में जुट गई है.click here

बलिदानी वीरनारायण सिंह की स्मृति में वीर मेला की शुरूआत, राज्यपाल अनुसुइया उईके ने की शिरकत

बालोद जिले में आज से विराट वीर मेले की शुरूआत (Veer Mela started) हुई. राज्यपाल अनुसुइया उईके (Governor Anusuiya Uikey) के हाथों वीर मेले की शुरुआत की गई. राज्यपाल ने शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा को श्रद्धांजलि (Tribute to statue of martyr Veer Narayan Singh)अर्पित की.click here