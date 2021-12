TERROR FUNDING का आरोपी 8 साल बाद बंगाल के दुर्गापुर से गिरफ्तार

रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस ने टेरर फंडिंग (terror funding case) के मामले में 8 साल से फरार चल रहे आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम राजू खान है, जो मूलतः पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का रहने वाला है. रायपुर पुलिस ने 8 साल पहले उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से वह फरार चल रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को आरोपी के दुर्गापुर में छुपे होने की खबर मिली तो पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. CLICK HERE

Institute of Driving and Traffic Research: छत्तीसगढ़ का पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट तैयार, 15 हजार लोगों को मिलेगी ट्रेनिंग

राजधानी रायपुर के नवा रायपुर में इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर (Institute of Driving and Traffic Research Center) बनकर तैयार है. इसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel inaugurate IDTR) करेंगे. यहां बुधवार से ड्राइविंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी. यह छत्तीसगढ़ का पहला ड्राइविंग (Chhattisgarh first driving institute) ट्रेनिंग संस्थान है. आइए जानते हैं इस संस्थान में और क्या खास होगा. CLICK HERE

विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत 8 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत (Chhattisgarh Assembly Speaker Dr. Charandas Mahant) 8 दिसंबर को जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. विधानसभा अध्यक्ष के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व 8 दिसम्बर को रायपुर से प्रस्थान कर (सिमगा, नांदघाट, बिलासपुर, अकलतरा) मार्ग से दोपहर 1.30 बजे चांपा पहुंचेंगे. CLICK HERE

Get ready for third wave of corona: महाराष्ट्र में ओमीक्रोन केसों की बढ़ती संख्या ने छत्तीसगढ़ में बढ़ाई चिंता, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा

देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन (omicron variant of corona ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अब तक भारत में ओमीक्रोन वायरस से पीड़ित 23 मरीजों (Omicron Cases in India) की पहचान हो चुकी है. जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से आए हैं. यहां कुल 10 मरीज कोरोना के ओमीक्रोन वायरस से पीड़ित हैं.

नुक्कड़ से संवरी जिंदगी: दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स को रोजगार दे रहा रायपुर का नुक्कड़ कैफे, मिला बेस्ट एंपलॉयर का अवॉर्ड

रायपुर के प्रियंक पटेल (Priyank patel owner of Nukkad Cafe) ने एक ऐसे नुक्कड़ की स्थापना की जो आज दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी संवारने (Empowerment of divyangjan and transgender) का काम कर रहा है. यही वजह है कि प्रियंक को दिव्यांगजनों और ट्रासजेंडर्स के सशक्कितकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार (Award for Best Employer in Empowerment of Persons with Disabilities) मिला है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 के पुरस्कार से प्रियंक को नवाजा गया है. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ में गरीब-मिडिल क्लास छात्रों की डॉक्टरी पर "बॉन्ड की बाधा", 25 लाख का बॉन्ड अनिवार्य

छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बनने की चाह रखन वाले छात्रों के लिए 25 लाख रुपये का बांड के रूप में एक नई मुसीबत सामने आ खड़ी हुई है. छात्रों का कहना है कि जिन बच्चों के पास 25 लाख रुपये या फिर 25 लाख रुपये की संपत्ति नहीं होगी ऐसे में तो वे डॉक्टर बन ही नहीं (medical students 25 lakh Rs bond is necessary) पाएंगे. छात्रों का यह भी कहना है कि ये सारे नियम-कानून सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए ही लागू होती हैं, जबकि निजि कॉलेजों के छात्रों पर यह लागू हो ही नहीं रहा है. CLICK HERE

बीजापुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से परिवहन करते 2450 बारदाने जब्त

छत्तीसगढ़ में धान के अवैध कारोबार पर नियंत्रण (Control of illegal business of paddy) पाए जाने की दिशा में बीजापुर प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है. जिले में चेक पोस्ट तिमेड बार्डर (check post timed border) पर अवैध बारदानों से भरे ट्रक को जब्त किया गया. CLICK HERE