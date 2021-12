VIRAL VIDEO OF CAF JAWAN खराब खाने पर जवान का छलका दर्द, बोले-मछली दिये हैं 3 पीस...तरी में पानी ही पानी

एक बार फिर से जवानों को दिये जाने वाले खराब खाने का वीडियो वायरल (Kanker Video Vira) हुआ है. इससे पहले भी साल 2017 में बीएसएफ के जवान (BSF Jawan Tej Bahadur Yadav) ने खराब खाने का वीडियो वायरल किया था. हालांकि बाद में उस जवान को बर्खास्त कर दिया गया था. वहीं ताजा वायरल वीडियो मामले में डीजीपी अशोक जुनेजा ने सीएएफ के आईजी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिये हैं.

School Education Department में 14,580 पदों पर भर्ती के लिए व्यापमं परीक्षाफल सूची की वैधता छह माह फिर बढ़ी

लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को 14 हजार 580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था. कोविड काल के दौरान पूर्व में भी 01 सितम्बर 2020 को व्यापमं की परीक्षाफल सूची (Vyapam exam result list ) की वैधता में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी. एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh ) ने परीक्षाफल सूची की वैधता छह महीने बढ़ा दी है.

मेयर को पार्षद का भी टिकट न देने से कांग्रेस के निशाने पर भाजपा, रमन बोले-पुराने कार्यकर्ता हैं, मान जाएंगे

बीरगांव में निकाय चुनाव (chhattisgarh municipal elections 2021) काफी दिलचस्प होने की संभावना है. भाजपा ने यहां की मेयर रह चुकी अंबिका यदु को इस बार पार्षद का भी टिकट नहीं दिया है. इस मुद्दे पर कांग्रेस, भाजपा को लगातार घेर रही है.

कांग्रेस पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी को मुंगेली नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया

कांग्रेसी पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी (Congress councilor Hemendra Goswami) को मुंगेली नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया (became acting president of Mungeli Municipality) गया. छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत उन्हें यह कमान दी गई है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह आदेश जारी किया है.

KAWARDHA VIOLENCE CASE की हो न्यायिक जांच, फिर सीबीआई करे जांच-रमन सिंह

कवर्धा के स्वामी करपात्री आउटडोर स्टेडियम (Karpatri Outdoor Stadium Kawardha) में आज शौर्य दिवस पर विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू जागरण संकल्प महासभा की. इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. कार्यक्रम में शिरकत करने आए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह (Former Chief Minister Raman Singh) ने तुष्टिकरण की राजनीति करने का छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) पर आरोप लगाया.

Chhattisgarh municipal elections 2021:प्रत्याशियों के खर्च पर होगी चुनाव आयोग की निगरानी, चाय-पानी का देना होगा हिसाब

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) में अब प्रत्याशियों के चाय-पानी के खर्च पर भी नजर रखी (Expenditure of candidates will be monitored ) जाएगी.

Corona के नए वैरिएंट ओमीक्रोन का खतरा! 44 नए कोरोना मरीज आए सामने

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन का खतरा प्रदेश में लगातार मंडरा रहा है. हालांकि अब तक नए वैरिएंट से संक्रमित मरीज प्रदेश में नहीं मिले है. प्रदेश में 22 हजार 558 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. 988 जिसमें से 44 लोग संक्रमित मिले हैं.