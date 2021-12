लोन वर्राटू अभियान के तहत मिलिशिया सदस्यों ने एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान (Lone Verratu Campaign) के तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है. 16 जन मिलिशिया सदस्यों ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया है.click here

Bharatmala Project में हुआ है बड़ा भ्रष्टाचार, CBI करे मामले की जांच: BJP

भारतमाला प्रोजेक्ट योजना (Bharatmala Project ) को लेकर बीजेपी नेता ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस ने भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार (BJP Alleges Corruption in Bharatmala project) किया है. जिसकी जांच केंद्रिय जांच एजेंसी से कराई जानी चाहिए.click here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन की एंट्री से पालक परेशान, ऑफलाइन छोड़ ऑनलाइन क्लास की डिमांड

देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट मिलने के बाद सरकार की चिंता बढ़ गई है. अब छत्तसीगढ़ के सभी स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है. जिसे लेकर ईटीवी भारत ने बच्चों के पालकों से राय जानी....click here

Chhattisgarh Urban Body Election 2021: कोई जातीय समीकरण तो कोई पूर्व पार्षद के काम, कोई जनता से किये वादों पर लड़ रहा चुनाव

बिलासपुर के वार्ड 29 में इस बार मुकाबला दिलचस्प (Interesting contest in Bilaspur Municipal Corporation Ward ) होने वाला है. संजय गांधी, तारबाहर में पार्षद पद के लिए उप चुनाव होने जा रहा है. वार्ड की जनता जहा पूर्व पार्षद के नहीं रहने से वार्ड में समस्या होने की बात कह रही है. तो उम्मीदवारों ने जातीय और पहले के पार्षद के किये कामों की बदौलत चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं.click here

DSP arrested in Raigarh : सड़क हादसे में बच्चे की हुई थी मौत, आरोपी डीएसपी गिरफ्तार जमानत पर छूट गए

रायगढ़ में बैडमिंटन खेलने साइकिल से स्टेडियम जा रहे एक 12 वर्षीय बालक की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी डीएसपी (DSP arrested in case of accidental death of boy ) को गिरफ्तार किया है.click here

गंभीरता, पारदर्शिता से हो जवानों को आवास आवंटन का काम : सीएम भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Cm Bhupesh Baghel) ने छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को आवास आवंटन (Housing Allotment Case to Police) मामले पर सख्ती दिखाई है. उन्होंने डीजीपी समेत आईजी और सभी जिलों के एसपी को जवानों को आवंटन मामले में पूरी गंभीरता और पारदर्शिता बरतने के सख्त निर्देश दिये हैं.click here

हटाए गए एसपी आईके एलेसेला, SSP दीपक कुमार झा ने संभाली बलौदाबाजार की कमान

बलौदाबाजार में नये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के रूप में दीपक कुमार झा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया. इस दौरान बलौदाबाजार पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया. एसपी आईके एलेसेला को हटाकर इनकी तैनाती की गई है.click here

बिलासपुर में गंदे जल जमाव के कारण बढ़ रहे डायरिया के मरीज

बिलासपुर में तारबहार (Dozens of patients from Tarbahar), तालापारा क्षेत्र में लगातार डायरिया मरीजों (Talapara area admitted in district hospital) का मिलना शुरू हो गया है. शहर में गंदे पानी के कारण डायरिया (Diarrhea increased due to dirty water in Bilaspur city) का कहर शहरवासियों की चिंता बढ़ा रही है.click here

कवर्धा में वनरक्षक को हत्या की धमकी देकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के 13 आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा पुलिस (Kawardha Police) ने 07 महीने से फरार चल रहे 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर वन भूमि में अवैध कब्जा खाली करने गए वनरक्षक से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप था.click here

भूमि अधिग्रहण मामला: सालों बाद भी नहीं मिली मुआवजा राशि, कई किसानों की हुई मौत

धमतरी के भखारा सिहाद और भठेली के किसानों के खेतिहर भूमि को प्रशासन ने बायपास मार्ग बनाने के लिए साल 2012-13 में मुरूम डालकर अधिग्रहण किया (land acquisition in Dhamtari) था. 9 साल बीत जाने के बाद भी मुआवजे की राशि (farmers did not get compensation amount ) नहीं मिली है.click here