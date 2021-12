Uttar Pradesh Assembly Election 2022: बीजेपी है तानाशाहों की पार्टी, डर के साये में जी रही उत्तर प्रदेश की जनता- सीएम बघेल

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) की सरगर्मी तेज हो चुकी है. कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel Senior Observer From Congress in UP Assembly Election) ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में यूपी डर के साये में जी रहा है. वह यहीं पर नहीं रुके उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाहों की पार्टी है. यहां विरोध के रुप में उठने वाले आवाजों को दबा दिया जाता है. click here

Winter Session Of Chhattisgarh Assembly 2021: धान खरीदी में बारदाने की कमी और शराबबंदी पर शीत सत्र में होगा घमासान, चढ़ेगा सियासी पारा

विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार 13 दिसंबर 2021 (Winter Session Of Chhattisgarh Assembly 2021) से शुरू होगा. जो 17 दिसंबर 2021 तक रहेगा. इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी. इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कुल 755 सवाल लगाए गए हैं, जिसमें कुल तारांकित 382 और कुल अतारांकित 373 सवाल लगाए गए हैं. ऐसे में हंगामे की पूरी की पूरी संभावना (winter session of assembly can be uproar) है. click here

प्रियंका गांधी की कार्यशैली इंदिरा गांधी की तरह, उन्हें बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष: अनिल शास्त्री

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री (Senior Congress leader Anil Shastri) ने बड़ा बयान दिया है. ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अनिल शास्त्री ने प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग (Priyanka Gandhi should be made Congress President) की है. उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को अगले वर्ष कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए. यह कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है. click here

बस्तर में नक्सलियों की सप्लाई चेन कमजोर, आंध्र-तेलंगाना और ओडिशा के भरोसे

नक्सलियों की सबसे जरूरी सप्लाई चेन (Naxali Supply Chain) को भी तोड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता हासिल हो रही है. अब बस्तर के नक्सली छत्तीसगढ़ से लगे तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और ओडिशा (Naxalites supply chain weak in bastar relying on andhra telangana and odisha) राज्य के नक्सलियों के भरोसे हैं. शुक्रवार शाम दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष इनामी नक्सली दंपति ने आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस के सामने इसका खुलासा किया है.click here

छत्तीसगढ़ में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले

छत्तीसगढ़ में 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ (8 IPS officers transferred in Chhattisgarh) है.click here

Birgaon Municipal Corporation Election: बिरगांव सियासी समीकरण, किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी मात

बिरगांव नगर निगम (Birgaon Municipal Corporation) में नामांकन के दौरान भाजपा, कांग्रेस और जनता कांग्रेस (Chhattisgarh Janata Congress, jogi congress, JCCJ) ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए. नामांकन दायर करने पहुंचे थे. शक्ति प्रदर्शन के दौरान भाजपा की ओर से जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, भाजपा वरिष्ठ नेता राजेश मूरत मौजूद रहे. वहीं, कांग्रेस की तरफ से ग्रामीण विधायक सतनारायण शर्मा मौजूद रहे.click here

दुर्ग नगरीय निकाय चुनाव 2021: कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए गृहमंत्री ताम्रधव्ज साहू

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2021 (chhattisgarh urban body election 2021) को लेकर सरगर्मी उफान पर है. भिलाई, चरौदा भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने हैं. भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन केंद्र पहुंच कर न सिर्फ अपना नामांकन पत्र जमा करवाया बल्कि इससे पूर्व अपनी अपनी जीत का दावा भी किया. click here

chhattisgarh municipal elections 2021: खैरागढ़ में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, अब 6 दिसंबर पर टिकी निगाहें

खैरागढ़ नगर पालिका और नगर निगम (Khairagarh Municipality and Municipal Corporation) के वार्ड नंबर 17 के लिए कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन भरा. नगरपालिका परिषद खैरागढ़ में अपने-अपने पार्टी के कब्जे का दावा दोनों पार्टियों द्वारा किया जा रहा है. खैरागढ़ में 20 वार्डों में पार्षद का चुनाव होना है.click here

सम्बलपुर रेल मंडल के सम्बलपुर–टिटलागढ़ सेक्शन में दोहरीकरण परियोजना कार्य के कारण कई गाड़ियां रद्द

छत्तीसगढ़ रेलवे प्रशासन (Chhattisgarh Railway Administration ) ने अधोसंरचना विकास के लिए ईस्ट कोस्ट रेलवे के सम्बलपुर रेल मंडल के सम्बलपुर–टिटलागढ़ सेक्शन ( SambalpurTitlagarh section of Sambalpur Railway Division) में दोहरीकरण परियोजना का काम किया जाएगा. ये काम 08 से 15 दिसम्बर तक जारी रहेगा. जिसके कारण कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है. वहीं, कुछ गाड़ी को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा. click here

अंबिकापुर में व्यापारी पति-पत्नी ने की खुदकुशी

अंबिकापुर के सदर रोड स्थित साईं ग्लास एजेंसी के मालिक और उनकी पत्नी से आत्महत्या कर (Businessman husband and wife commit suicide in Ambikapur) ली है. मौके से सुसाइड नोट मिला है. अंबिकापुर में व्यापारी पति-पत्नी की मौत से इलाके (Businessman husband and wife commit suicide) में दहशत का माहौल है. click here