Coronavirus Omicron Variant 2021: ओमीक्रोन को लेकर टी.एस.सिंहदेव ने किया स्वास्थ्य विभाग को सतर्क

वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Coronavirus Omicron Variant 2021) ने एक बार फिर लोगों के मन को दहशत से भर दिया है. भारत में कई राज्यों में कोरोना गाइडलाइन को सख्त कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ में भी लोगों को गाइडलाइन का सख्त पालन का निर्देश दिया गया है. इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस.सिंहदेव (T S Singhdeo) ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में स्वास्थ विभाग की बैठक बुलाई. स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक के दौरान कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए विभाग को सतर्क रहने के( alerted health department about Omicron) लिए कहा है. साथ ही अस्पताल और सभी क्षेत्रों में पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया है.

कदम-कदम पर मोदी सरकार का अड़ंगा, जनता के सहयोग से करेंगे चुनौतियों का सामना : CM Bhupesh Baghel

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) का 17 दिसंबर 2021 को अपने कार्यकाल का तीन साल पूरा हो जाएगा. उत्तर प्रदेश चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observer UP Elections 2022) बनाए जाने के बाद से भूपेश बघेल ने यूपी के कई दौरे भी किये हैं. वे यूपी के नेता और कार्यकर्ता के साथ लगातार जीत के समीकरण तैयार कर रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy procurement 2021) शुरू हो गई है.

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2021 की शुरुआत, 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Procurement 2021) की शुरुआत हो गई है. इस खरीफ वर्ष में करीब 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी हो रही है. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों (Total Registered Farmers in Chhattisgarh) से करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021) रखा गया है. किसानों से 1 एकड़ में अधिकतम 15 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है . वहीं मक्के के लिए यह मात्रा प्रति एकड़ 10 क्विंटल निर्धारित है. इस साल करीब 88 नए धान खरीदी केंद्रों की शुरुआत हुई है. धान खरीदी की इस प्रक्रिया में शनिवार और रविवार को धान खरीदी नहीं होगी. इस सीजन में कुल 44 दिनों तक ही धान खरीदी की जाएगी.

Coronavirus Omicron Variant 2021: 'जिनोम सीक्वेंसिंग' से खुलेगी ओमीक्रोन की पूरी कुंडली

कोरोना का नया म्युटेंट "ओमीक्रोन" (Corona's new mutant Omicron) वायरस को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं, 12 कोरोना हाई रिस्क कंट्री (corona high risk country) से आने वाले सभी लोगों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है. इसी बीच कोविड के न्यू म्यूटेंट ओमीक्रोन वायरस (New Mutant Omicron Virus) के गुणसूत्र का पता लगाने के लिए जिनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी. इसका सैंपल विशाखापट्टनम भेजा जा रहा है. तो आप विशेषज्ञ के जुबानी आप भी जानिए कि क्या होती है 'जिनोम सिक्वेसिंग'?

जवाद चक्रवात के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल की ट्रेनें प्रभावित रहेगी

साल 2021 में आठ चक्रवात आ चुके हैं. अब नौवें की दस्तक है. चक्रवात की शुरुआत इस साल बांग्लादेशी साइक्लोन निसर्ग से हुई है. भारत दूसरे नंबर पर है. चक्रवातों का ही प्रभाव रहा, जिससे धनबाद में इस साल बारिश का रिकार्ड टूट गया. मानसून से पहले और मानसून के बाद भी झमाझम होती रही. अक्टूबर-नवंबर तक बारिश के बाद दिसंबर से धनबाद को राहत मिल जाती है. पर इस बार दिसंबर में भी बारिश का डर सता रहा है.

Chhattisgarh municipal elections 2021: बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले नेताओं को टिकट देने का सवाल टाल गए पीसीसी चीफ मोहन मरकाम

कांग्रेस चुनाव समिति (congress election committee) की एक अहम बैठक बुधवार की देर शाम कांग्रेस भवन में संपन्न हुई. इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम (Congress state president Mohan Markam), मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुछ मंत्रियों सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बैठक के दौरान नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh municipal elections 2021) के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई. बैठक के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि बचे हुए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है.

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले (Raigarh district of Chhattisgarh) में धान खरीदी 2021 (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021)के तहत आज से खरीदी शुरू हो गई है, जो कि 31 जनवरी तक जारी रहेगी(Paddy will be purchased from December 1 to January 31) . इस बीच भाजपाई खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था और किसानों की समस्या को लेकर नारेबाजी कर रहे है. धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy Purchase ) को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है.

एक दिवसीय एमपी दौरे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अपने परिवार सहित बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे. पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह सबसे पहले त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के चाकघाट पहुंचे, जहां पर त्योंथर से भाजपा विधायक श्यामलाल द्विवेदी व अन्य कार्यकर्ताओं ने डॉ. रमन सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा.

कांकेर में बढ़ रही चोरी की घटनाएं, बंद दुकान से 13 लाख रुपये की चोरी

अगर आपके घर में भी कोई फंक्शन है तो आप इसकी सूचना अपने दुकान पर चस्पा करने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा. क्योंकि ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है(incidents of theft increasing in kanker) . छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. कांकेर के अशोक राठी रायपुर अपने रिश्तेदार की शादी में गये थे. इसकी सूचना उन्होंने दुकान पर चस्पा कर दी. जिसके बाद चोरों ने अशोक राठी के घर में लाखों की चोरी कर ली (Thieves stole lakhs from shop in Kanker).

बारदाने के संकट के बीच सरगुजा में शुरू हुआ धान तिहार

सरगुजा धान खरीदी 2021 ( Surguja Paddy Purchase 2021) शरू होते ही किसानों में उत्साह देखा जा रहा है. धान खरीदी केंद्रों (Paddy Procurement Centers) में किसान पहुंचे हैं और पहले दिन समितियों में आये किसानों का सम्मान समिति के द्वारा किया गया. इस दौरान हमने किसानों और जन प्रतिनिधियों से बात की है, जिसमें बारदाने की कमी होने की आशंका जताई जा रही है.