Chhattisgarh Paddy Procurement 2021 : छत्तीसगढ़ में बारदाना संकट के बीच धान खरीदी, जानिये क्या हैं गाइडलाइन

इस खरीफ वर्ष में करीब 22.66 लाख पंजीकृत किसानों से 2399 सहकारी समितियों (2399 Cooperative Societies Will Buy Paddy in Chhattisgarh) के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत किसानों से करीब 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है.CLICK HERE

Genome Sequencing in Chhattisgarh 2021 : छत्तीसगढ़ से जांच के लिए विशाखापट्टनम भेजे जा रहे सैंपल

छत्तीसगढ़ में जीनोम सीक्वेंसिंग (Genome Sequencing in Chhattisgarh 2021) के लिए आईजीएसएल के आवंटन के अनुसार छत्तीसगढ़ से जांच के लिए सैंपल विशाखापट्टनम (Samples being sent from Chhattisgarh to Visakhapatnam for genome sequencing) भेजे जाते हैं. सैंपल भेजने की यह सुविधा एम्स रायपुर में प्रारंभ हुई है.CLICK HERE

Chhattisgarh municipal elections 2021: कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर किया मंथन, जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की सूची

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 (Chhattisgarh municipal elections 2021) के लिए गठित कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा की. मरकाम ने बताया कि 15 नगरीय निकायों के नामों के पैनल पर विस्तार से चर्चा हुई. हर वार्ड के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई और लगभग सभी नामों पर सहमति बनी है. कुछ नामों पर जहां सहमति नहीं बनी है. वहां हम सर्वे करा रहे हैं.CLICK HERE

Birgaon Municipal Corporation election 2021: BJP की बैठक खत्म, 39 प्रत्याशियों का हुआ ऐलान

Birgaon Municipal Corporation election 2021 को लेकर BJP की बैठक समाप्त हो गई. बिरगांव नगर निगम चुनाव के लिए कुल 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है. एक उम्मीदवार के नाम पर अभी मुहर नहीं लग पाई है.CLICK HERE

covid New Variant Omicron : स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच और टीकाकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश

कोविड के नए वैरिएंट 'ओमीक्रोन' (covid New Variant Omicron) को लेकर पूरा देश अलर्ट पर है.स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कोविड-19 के नए वैरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिये हैं. इसके लिए विभाग ने निर्देश जारी कर दिये हैं. CLICK HERE

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: सात शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन निलंबित

जांजगीर चांपा में एसडीएम ने बारदाना जमा नहीं करने वाले सात शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन निलंबित (Allotment of seven government fair price shops suspended) कर दिया है.CLICK HERE

बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को हाई कोर्ट से राहत, सेवा में वापस लेने और पिछला भुगतान के निर्देश

परीक्षा में बाधा पहुंचाने का आरोप में बिलासपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय (Bilaspur Central University) के बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर (dismissed assistant professor) को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने बर्खास्त असिस्टेंट प्रोफेसर को सेवा में वापस लेने का आदेश जारी किया. साथ ही पिछला भुगतान के निर्देश दिया है.CLICK HERE

Chhattisgarh Municipality Election 2021: भाजपा क्या धर्मान्तरण के मुद्दे को लेकर लड़ेगी चुनाव?

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव (civic elections in chhattisgarh) की तारीखों के एलान के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. प्रदेश के 10 जिलों के 15 निकायों के आम चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी (Main opposition party in the general election of bodies) के तौर पर मौजूद भाजपा पूरे जोर-शोर के साथ मैदान में उतने वाली है. वैसे तो निकाय चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर लड़ा जाता है, लेकिन भाजपा क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही धर्मांतरण और हिंदुत्व का मुद्दा को लेकर मैदान में नजर आ रही है. CLICK HERE

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: धान खरीदी केंद्र हटाने पर कांग्रेसियों में उबाल, कहा-किसानों को संकट में डालने की साजिश

धान खरीदी से पहले जांजगीर चांपा में विवाद ने जन्म ले लिया है. सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेताओं (ruling Congress leaders) ने ही धान खरीदी केंद्र (Paddy Purchase Center) को हटाने पर कहा कि किसानों को संकट में डालने की साजिश है. काग्रेसियों ने सरकार से मांग की है कि खरीदी केंद्र तो पूर्ववत रखा जाए.CLICK HERE

37th National Games: छत्तीसगढ़ के सभी स्टेडियम नेशनल गेम्स को तैयार, बस मेंटनेंस की है जरूरत

छत्तीसगढ़ को साल 2017 में 37वें नेशनल गेम्स (37th National Games) की मेजबानी मिली थी, जो कि अब तक नहीं आयोजित हो पाई है. छत्तीसगढ़ के सभी स्टेडियम नेशनल गेम्स के लिए तैयार (All stadiums of Chhattisgarh are ready for 37th National Games ) है. हालांकि सूचना के बाद ही बस मेंटनेंस का काम हर स्टेडियम में पूरा कर लिया जाएगा. CLICK HERE