छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, OPD सेवाएं रहेंगी बंद

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आज से सारी ओपीडी सेवाएं बंद (OPD Services Closed) रहेंगी. इसके पीछे NEET PG काउंसलिंग में लेट को वजह माना जा रहा है.click here

आखिर CM Bhupesh Baghel कांग्रेस के इतने चहेते कैसे बन गए जो पहले असम फिर यूपी की मिल गई कमान...?

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel ) को पार्टी ने पहले असम फिर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी. बघेल एक के बाद एक अन्य राज्यों में भी सक्रिय हो रहे हैं. उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिलने के बाद वहां वे लगातार सक्रिय रहे हैं. आइये जानते हैं कि पिछले कुछ समय से पार्टी में बघेल का कद कितना बढ़ा है, कितनी उनकी पैठ मजबूत हुई है और इसके पीछे की वजह क्या है....?click here

Botswana Covid Variant से दुनिया भर में हड़कंप, छत्तीसगढ़ में बरती जा रही लापरवाही!

भारत को छोड़कर दूसरे देशों में कोरोना वायरस का नया बोत्सवाना वेरिएंट' (botswana covid variant) अन्य वायरस की तुलना में काफी शक्तिशाली और खतरनाक बताया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार (speed of corona infection in chhattisgarh) फिर से बढ़ रही है. लेकिन सुरक्षा को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है (Government and health department is negligent). अभी तक किसी प्रकार की तैयारी नहीं है. विभाग कोरोना के नए रूप को लेकर चिंतित है. आप भी जानिए विभागीय चिकित्सकों ने क्या कहा है? click here

अंबिकापुर से प्रभावित हूं, पूरे महाराष्ट्र में शुरू करूंगा यहां का स्वच्छता मॉडल : अनिल मूले

अम्बिकापुर स्वच्छता मॉडल को देखने और सीखने महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि मंडल अम्बिकापुर पहुंचा. जिसमें महाराष्ट्र सरकार के स्वच्छता भारत मिशन के मिशन संचालक अनिल मूले ने ETV भारत से खास बातचीत की.click here

2 दिनों में 4 बड़ी नक्सल घटना : बीजापुर-सुकमा में पिटे नक्सलियों ने नारायणपुर में की सरपंच पति की हत्या दंतेवाड़ा में पटरी उखाड़ी

छत्तीसगढ़ में बीते दो दिनों में पुलिस, सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है. पुलिस की कार्रवाई से बीजापुर में नक्सलियों को कैंप छोड़कर भागना पड़ा जबकि सुकमा में हुई मुठभेड़ में एक लाख का इनामी नक्सली भीमा ढेर हो गया. इससे बौखलाए नक्सलियों ने नारायणपुर में सरपंच पति की हत्या कर दी और दंतेवाड़ा में रेल पटरी उखाड़कर 27 नवंबर को बंद का आह्वान कर दिया.click here

Chhattisgarh municipal elections 2021: बैकुंठपुर में बढ़ा राजनीतिक टेंपरेंचर

छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की घोषणा (Announcement of municipal elections in Chhattisgarh) के साथ ही बैकुण्ठपुर नगर पालिका क्षेत्र (Baikunthpur Municipality Area) में राजनीतिक टेंपरेचर चढ़ने लगा है. एक तरफ जीत दो दूसरी ओर टिकट पाने की जद्दोजहद भी शुरू हो गई है. लोगों ने संभावित उम्मीदवरों की कयास अभी से लगाना शुरू कर दिया है.click here

ऐसा स्कूल जहां बाल कैबिनेट लेता है फैसला, शिक्षक भी करते हैं पालन

सूरजपुर के एक शासकीय स्कूल में बाल कैबिनेट (Baal cabinet) बनाई गई है. बाल कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उसके 9 मंत्री कार्य करते हैं. ताकि स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके. क्या है बाल कैबिनेट और क्यों किया गया है इसका गठन?click here

MP cabinet minister Bisahulal के बयान पर राजपूत महिलाएं आक्रोशित, मुंह पर पोती कालिख पुतला फूंक जताया विरोध

मध्यप्रदेश भाजपा कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह (MP cabinet minister Bisahulal) द्वारा दिये गये विवादित बयान से आक्रोशित राजपूत समाज (Angry Rajput women) की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया(Rajput women protest). विरोध के दौरान महिलाओं ने भाजपा नेता के चेहरे पर कालिख पोत पुतला दहन (Burnt effigy due to statement) किया.click here

Chhattisgarh municipal elections 2021: शिवपुर चरचा में हर तरफ निकाय चुनाव की ही 'चर्चा'

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2021 को लेकर गहमागहमी तेज हो चुकी है. शिवपुर चरचा नगर पालिका परिषद में संभावित उम्मीदवरों ने अभी से लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है. खबर में जानिए कि इस बार के निकाय चुनाव में जीत का ऊंट किस करवट बैठने को तैयार है?click here

SI promotion case: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एसआई प्रमोशन मामले में 3 डीजीपी को जारी किया नोटिस, तत्काल जवाब का निर्देश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने बिलासपुर में एएसआई से एसआई प्रमोशन मामले (SI promotion case) में नोटिस जारी किया है. मामले में 2011 में दुर्ग में पदस्थ एएसआई से एसआई पद पर जूनियर को प्रमोशन देने पर कोर्ट में याचिका दायर की गई है. नोटिस में तत्काल जवाब तलब को निर्देशित (Directed to summon immediate reply in notice) किया गया है. click here