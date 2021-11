केंद्र-राज्य में कई विषयों पर सहमति नहीं, बार-बार पत्र लिख रहे सीएम जवाब न मिलने से पिस रही जनता

अलग-अलग विषयों और मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार (Chhattisgarh State Government) में सहमति नहीं बन पा रही है. नतीजा यह है कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी को लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आ रहा है. इस कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

स्मार्ट सिटी के गठन और कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में हुई सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) बिलासपुर (Bilaspur) में गुरुवार को रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी (Raipur and Bilaspur Smart City Limited) के गठन और उसके क्रियाकलापों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अब इस केस में 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

बिलासपुर के एक वार्ड में होगा चुनाव, पार्षद के निधन से सीट हुई थी खाली

छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव (Chhattisgarh Civic Elections) की तारीख की घोषणा के साथ ही कांग्रेस और भाजपा समेत अन्य दल भी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं.

Raipur Municipal Corporation General Assembly: रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में कांग्रेस विधायकों ने महापौर परिषद को घेरा, खड़े किए कई सवाल

रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा (Raipur Municipal Corporation General Assembly) में आज कांग्रेस विधायकों ने महौपार परिषद को घेरा और कई सवाल खड़े किए. वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक सत्यनारायण शर्मा (Congress MLA Satyanarayan Sharma) और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय (Vikas Upadhyay) ने इस दौरान अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाया.

nagar sarkar : अब तक कांग्रेस का पलड़ा भारी, जानिये नगर सरकार चुनाव 2021 में क्या होंगे जीत के समीकरण

छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की (Chhattisgarh Election Date 2021) तारीख की घोषणा के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है. बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है. अब तक हुए 146 निकायों के चुनावों में 111 पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है जबकि 35 पर भाजपा काबिज हुई है. इस आंकड़े को देखने के बाद कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है. जबकि इस बार कुल 6 नगर पंचायत, 5 नगर पालिका परिषद और 4 नगर निगमों में निकाय चुनाव होने हैं.

chhattisgarh municipal elections 2021 : 20 दिसंबर को बीरगांव नगर पालिका निगम और गोबरा नवापारा में वोटर डालेंगे वोट

बिरगांव नगर पालिका निगम (Birgaon Municipal Corporation Election) और नगर पालिका परिषद गोबरा नवापारा में चुनाव को लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रेसवार्ता (press conference of raipur collector ) की.

कोयला मंत्री के निर्देश पर अमल के लिए 10 दिन शेष, पावर प्लांट्स के पास अब भी नहीं है पर्याप्त कोयला

कोरबा में कोयले की कमी (shortage of coal in korba) बनी हुई है. जिससे प्रदेश के ज्यादातर पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक 5 से 10 दिनों का ही है.

किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर रायपुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली

किसान आंदोलन के एक साल (One Year of farmers movement) पूरे होने पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किसानों की ट्रैक्टर (Farmer tractor rally ) रैली है. इस रैली में करीब हजारों की संख्या में किसान हिस्सा लेंगे.

निलंबित IPS जीपी सिंह को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली सुनवाई की नई तारीख

निलंबित IPS जीपी सिंह (Suspended IPS GP Singh) के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में सुनवाई हुई. आय से अधिक संपत्ति के मामले में जीपी सिंह ने खुद पर हुई FIR खारिज करने याचिका लगाई है. कोर्ट ने 8 दिसंबर (8 December) को जवाब पेश करने कहा है.

देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी पुरुषों से बढ़ी महिलाओं की संख्या, लेकिन 5 साल में घटी

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (national family health survey 2021 ) की रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से बढ़ी है. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं की संख्या के बारे में बताया गया है. प्रदेश में महिलाओं की संख्या पिछले 5 साल से पुरुषों से ज्यादा है. हालांकि 2015 की तुलना में साल 2021 में संख्या घटी है.