kawardha violence : कवर्धा मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई, कांग्रेस-भाजपा में जुबानी जंग

छत्तीसगढ़ में कवर्धा हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है. घटना का विरोध जताते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव करने निकले भाजपाइयों को पुलिस ने रोक लिया. वहीं भाजपा के इस विरोध को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 2021-22 : पड़ोसी राज्य की सीमा पर 1 दिसंबर से निगरानी करेगी टीम, बॉर्डर होगा सील

छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे दूसरे प्रदेशों की सीमा पर धान की तस्करी रोकने के लिए सरकार 1 दिसंबर से निगरानी के लिए टीम गठित कर रही है. इधर, ओड़िशा के धान की छत्तीसगढ़ में तस्करी रुक नहीं रही है. तीन तरफ से ओड़िशा से घिरे देवभोग विकासखंड में समस्या अधिक है. दोनों प्रदेशों में धान की कीमत में 800 रुपये से अधिक के फर्क के कारण व्यापारी छत्तीसगढ़ में धान खपाने की फिराक में रहते हैं. जबकि महासमुंद में आज तक अवैध धान परिवहन का मामला उजागर नहीं हुआ है.

गरीबों के हक पर डाका डालने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का दावा

जिला के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष (collectorate hall) में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह ने समाज के लोगों के साथ बैठक की. गरीबों के हक और अधिकार को छीनने वाले फर्जी लोगों पर सख्त कारवाई का भरोसा दिया.

आखिर छलक ही गया स्वास्थ्य मंत्री का दर्द, कहा- किसकी नहीं सीएम बनने की ख्वाहिश

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री (health minister) एवं जिला के प्रभारी मंत्री (Minister in charge) टीएस सिंहदेव (TS Singhdev) बेमेतरा पहुंचे. सर्किट हाउस में कांग्रेसी (Congressman) कार्यकर्ताओं (Congress workers) ने उनका स्वागत किया. पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मान किया. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने आखिरकार मुख्यमंत्री (Chief Minister) बनने के सवाल पर अपना दर्द बयां कर ही दिया. आप भी जानिए कि उन्होंने क्या कहा?

Kawardha Violence को BJP रखना चाहती है जिंदा, उनके पास और कोई काम नहीं है: सीएम भूपेश बघेल

बस्तर दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने कवर्धा हिंसा (Kawardha Violence) को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों के पास "सांप्रदायिकता और धर्मांतरण" के अलावा कोई काम नहीं रह गया है. इनका काम दोनों मुद्दे को जिंदा बनाए रखना है.

ट्रेनों के unlocked होने के बाद भी यात्रियों को नहीं मिल रही ये खास सुविधाएं

देश में अब सभी ट्रेनों को सामान्य करने के रेलवे बोर्ड (Railway Board) के निर्णय के बाद भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन (South East Central Railway Zone) के रेल यात्रियों (Rail passengers) को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. अब भी जोन की एक्सप्रेस, पैसेंजर, मेमू, डेमू सहित 100 से ज्यादा ट्रेनें बंद हैं. जो ट्रेनें चल रही है, उसमें स्पेशल नोटिफिकेशन (Special notification) खत्म होने के बाद भी एमएसटी (MST) का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है.

बर्फ का पहाड़ लांघने को तैयार बस्तर की बच्चियां, बेसिक पर्वतारोहण कोर्स कर लौटीं वापस

कांकेर (Kanker) जिला मुख्यालय से 25 किमी दूर एक खैरखेड़ा गांव (Khairkheda Village) है, जंहा निजी गोटुल खेल एकेडमी (Gotul Sports Academy) है.एकेडमी की बच्चियां (academy girls) माउन्ट एवरेस्ट प्रिप्रेसन कोर्स (Mount Everest Preparation Course) के लिए 60 दिनों का बेसिक पर्वतारोहण कोर्स और एडवांस पर्वतारोहण कोर्स (Basic Mountaineering Course and Advanced Mountaineering Course) का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेकर वापस लौटी है.

Terror funding case में सिमी के 4 आतंकियों को सजा, रायपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

रायपुर कोर्ट (Raipur court) ने टेरर फंडिंग (terror funding case) मामले में सिमी (SIMI, Students Islamic Movement of India) आतंकी संगठन (SIMI terrorists) से जुड़े 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है.

धमतरी में फसल नुकसान का आकलन पूरा, शासन को गया रिपोर्ट

बेमौसम बारिश (unseasonal rain) से हुए फसल नुकसान का आकलन करने के मामले में धमतरी पूरे प्रदेश में पहला ऐसा जिला है जिसने तय सीमा से पहले ही शासन को रिपोर्ट (report to the government) भेजा है. अधिकारियों का कहना है कि बारिश फसल क्षति का आकलन (Crop Damage Assessment) कर लिया गया है. क्षतिपूर्ति जल्द ही मिल जाएगा.

ओएलएक्स से ऑनलाइन खरीदी गाड़ी, फिर लगा दिया गांजा की तस्करी में

बालोद पुलिस द्वारा गांजा तस्करी के अंतरराज्यीय गैंग (interstate gang) को गिरफ्तार किया गया है. पूर्व में भी गांजा तस्करी (hemp smuggling) के आरोप में भिलाई जैसे जगहों से गिरफ्तार हो चुके हैं. इनके द्वारा ओएलएक्स से ऑनलाइन गाड़ी खरीदी गई थी. फिर उसी से गांजा तस्करी किया जा रहा था.