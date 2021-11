चिटफंड में डूबे रकम की वापसी करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, राशि वापस मिलने से निवेशकों में खुशी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में चिटफंड के शिकार निवेशकों की खातों में 2 करोड़ 46 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए. यह चिटफंड कंपनियों के कुर्क की गई संपत्ति (Kurak Property Of Chatfund) की नीलामी से प्राप्त राशि थी. जिसको सीएम ने हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर (Transferred To Investors Account) करवाए. मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्चुअल माध्यम (Virtual Medium) से राशि निवेशकों के खाते में भेजने की घोषणा की.click here

बाहरी धान न आने पाए छत्तीसगढ़ इसलिए सीमा पर टीम तैनात, ताकि हमारे किसानों को हो ज्यादा फायदा : सीएम बघेल

धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में सियासत थमती नजर नहीं आ रही है. एक बार फिर से धान खरीद के मामले पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ठन गई है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राज्यों को बारदाने उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का काम नहीं है. जबकि सीएम बघेल ने उनपर पलटवार करते हुए कहा है कि उनके अल्पज्ञान पर सीएम को तरस आता है. साथ ही उन्होंने कहा है कि दूसरे राज्यों से लगी छत्तीसगढ़ की सीमा पर हमारी टीम लगातार तैनात है, ताकि बाहरी प्रदेशों से धान यहां न आने पाए.click here

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए मुसीबत बना पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करना

पेट्रोल और डीजल (Petrol And Diesel) की कीमतों में कमी करने के बाद भी प्रदेश की भूपेश सरकार विपक्ष समेत आम लोगों के निशाने पर है. सीएम द्वारा की गई मूल्य में कटौती को नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने जनता के साथ छल बताया है. जबकि लोगों का कहना है कि जब सरकार कीमतें बढ़ाती है तो वृद्धि करती है और जब घटाती है तो पैसों में मामूली कमी करती है...click here

धान खरीदी को लेकर एकबार फिर नेता प्रतिपक्ष नाखुश, कहा-सरकार छुड़ाना चाह रही है अपना पीछा

एक दिसंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने एक बार फिर सरकार को घेरा है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का कहना है कि धान खरीदी को लेकर सरकार की अभी भी कोई तैयारी नहीं हुई है. बोरे को लेकर अभी भी सरकार सारा ठीकरा केंद्र पर फोड़ हो रही है. सरकार के पास बोरी तक नहीं है. click here

छत्तीसगढ़ में गोबर पर सियासत, बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय (BJP State President Vishnu Dev Sai) ने पेंड्रा प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया था कि, बिहार के चारा घोटाले (Bihar fodder scam) की तरह प्रदेश में गोबर घोटाला (cow dung scam) हो रहा है. इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में सरगर्मी तेज हो गई .click here

बसों का किराया भुगतान नहीं होने पर आत्मदाह की चेतावनी, जनचौपाल कार्यक्रम में बनी बड़ी उम्मीद

मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिलासपुर कलेक्टर ने जनचौपाल (Janchaupal) लगाकर लोगों की समस्या (Problem) सुनी. जनचौपाल में आने वाले कुछ लोग तो पिछले कई सालों से कलेक्टर को ज्ञापन देते आ रहे हैं लेकिन अब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं (no solution) हुआ है. उन्हें उम्मीद है कि शायद मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगने वाले जमचौपाल के माध्यम से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा. इसी बीच एक शख्स ने समस्या समाधान न होने पर आत्मदाह कर लेने की चेतावनी दी है.click here

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र

कोरोना (Corona) देश के कई राज्यों में एक बार फिर से अपना कहर बरपाने लगा है. इसको लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (TS Singhdev) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि दूसरे डोज के बाद भी छह से नौ महीने के बाद लोगों में एंटीबॉडी (Antibodies) स्तर घटने लगता है. इसलिए बूस्टर डोज जरूरी है.click here

रायपुर महापौर एजाज ढेबर के भतीजे पर मारपीट का आरोप, गुंडागर्दी का वीडियो वायरल !

नया रायपुर के आईपी क्लब में देर रात एक पार्टी में गुंडागर्दी (hooliganism) का वीडियो वायरल हुआ है. इस पार्टी में रायपुर महापौर (Mayor) एजाज ढेबर के भतीजे पर मारपीट (Beating) और गुंडागर्दी का आरोप लगा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. इससे पहले बीते दिनों आईपी क्लब पर आबकारी विभाग ने दबिश दी थी. 7 दिनों के लिए क्लब का लाइसेंस रद्द किया गया था. click here

जांजगीर के दिव्यांग छात्र धर्मेश ने फर्राटेदार अंग्रेजी और राजगीत गाकर जीता लोगों का दिल

जांजगीर-चांपा के दिव्यांग छात्र धर्मेश (Disabled student Dharmesh) फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है. इतना ही नहीं वह कमाल का गायकी भी करता है. धर्मेश ने यह सब अपने जज्बे और लगन से कर दिखाया है. इन दिनों सोशल मीडिया में उसकी स्पोकन इंग्लिश और गायकी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.click here

सीएम बघेल का बस्तर दौरा, इन कार्यक्रमों में होंगे शामिल

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) बुधवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर जगदलपुर पहुंच रहे हैं. अपने प्रवास के दौरान यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही चिराग परियोजना (chirag project launch) का शुभारंभ करेंगे. जिसको लेकर बस्तर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है.click here