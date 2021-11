Cabinet Meeting: वैट में कटौती से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल करीब 90 पैसे, डीजल 1.50 रुपए तक सस्ता, 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे स्कूल

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक सीएम हाउस कार्यालय में हुई. जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल-डीजल (Diesel Petrol) के वैट पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने पेट्रोल-डीजल के वैट (VAT Cut In Diesel Petrol) में कटौती की है. पेट्रोल पर 1 प्रतिशत और डीजल पर 2 प्रतिशत वैट की कटौती की गई है. इस कटौती के बाद हो रहे 1000 करोड़ रुपए के घाटे का वहन राज्य सरकार करेगी.

सीएम बघेल के पिता नंदकुमार ने ली जल समाधि !

सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल (Nand Kumar Baghel father of CM Bhupesh Baghel) ने सोमवार को महादेव घाट पर जल समाधि ली. इस दौरान नंद कुमार के समर्थक ने एक वीडियो भी बनाया, जो खूब वायरल हो रहा है. करीब 10 मिनट तक वे पानी में रहे फिर बाहर निकलकर फोटो खिंचाई और चले गए.

भगवान शिव को मंदिर छोड़ जाना पड़ेगा हिमालय...! सिंचाई विभाग ने भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के जांजगीर चांपा (Janjgir Champa) जिला में सिंचाई विभाग (Irrigation Department) द्वारा इन दिनों अपनी जमीन की सुध ली जा रही है. नहर के दाईं ओर सर्विस रोड के बाद हुए अवैध कब्जा (Illegal possession)को हटाने के लिए सिंचाई विभाग ने नोटिस (Notice)भेजना शुरू कर दिया है. इतना ही नहीं नोटिस में सप्ताह भर में जवाब तलब किया है. वहीं, सिंचाई विभाग द्वारा जारी नोटिस (Notice issued by Irrigation Department) में शिव मंदिर (Shiv mandir) का भी नाम शामिल है. जिसे देखने के बाद जांजगीर में ये नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है.

बेमौसम बारिश से धान बर्बाद, विपक्ष और किसान पूछ रहे सवाल-1 नवंबर की बजाय 1 दिसंबर से क्यों शुरू होगी खरीदी

1 दिसंबर से राज्य सरकार धान की खरीदी (Purchase Of Paddy) करेगी. लेकिन छत्तीसगढ़ में कई ऐसे छोटे किसान हैं, जिनकी धान की कटाई 1 नवंबर से ही शुरू हो जाती है. वहीं बेमौसम बारिश (Unseasonal Rain) होने की वजह से उनके खेतों में अभी पानी भर गया है. इससे कटी हुई धान की फसल अब खराब होने लगी है. ऐसे में किसान इस बात से चिंतित हैं कि एक तो उन्होंने अपनी धान की फसल काट ली है. ऊपर से बेमौसम हुई बारिश की वजह से उनके खेतों में रखी फसल बर्बाद हो रही है. अपना धान किसान कटाई कर लेने के बाद आखिर रखें कहां, यह भी उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है.

बुलेट पर सवार हो नये लुक में नजर आये Home Minister ताम्रध्वज साहू

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू (Home Minister Tamradhwaj Sahu )का एक नया लुक (New look)सामने आया है. दरअसल छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू 72 वर्ष के होने के बावजूद बुलेट (bullet) का शौक रखते हैं. अक्सर गृहमंत्री को कुर्ता-पजामा और जैकेट पहने देखा जाता था. हालांकि इस तस्वीर में वे नीले कलर की टी-शर्ट, सफेद पैंट और पैरों में चप्पल पहने नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं वह इस पोशाक के साथ एक बुलेट पर सवार( Riding on bullet) है. उसे खुद चला रहे हैं.

घूमने ले जाने के बहाने रायपुर में महिला से गैंगरेप, तीनों आरोपी गिरफ्तार

रायपुर में घूमने ले जाने का बहाना कर अपनी पूर्व परिचित महिला मित्र के साथ एक आरोपी और उसके दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप (Gang Rape) किया. महिला की अजीत सिंह से जान-पहचान थी. अजीत अपने दो अन्य दोस्तों के साथ महिला के पास पहुंचा और घूमने चलने के लिए कहकर देवेंद्र चौक के पास महिला से मारपीट कर गैंगरेप की घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया. बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों अजित सिंह, मनोज तांडी और सूरज खंडाते को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया है. मामला मौदहापारा थाना इलाके (Maudhapara police station area) का है.

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 90 पैसे और डीजल 1.50 रुपये तक सस्ता, जानिये इस छूट पर लोगों ने क्या...

पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel)में केंद्र सरकार (Central government) द्वारा एक्साइज ड्यूटी (Excise duty) कम करने के बाद आज राज्य सरकार (Chhattisgarh Government) ने भी वैट (VAT rate)में कमी कर दी है. इससे छत्तीसगढ़ में अब डीजल पेट्रोल के दाम में थोड़ी और कमी आएगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक (Bhupesh cabinet meeting) में डीजल पर 2% और पेट्रोल पर 1% वैट कम करने की घोषणा की है. वैट में इस कमी के बाद राज्य में पेट्रोल 90 पैसे और डीजल सवा रुपए के करीब सस्ता हो जाएगा.

क्या बदल जाएंगे छत्तीसगढ़ में भी "सरकार" : पंजाब, राजस्थान या हो कोई राज्य समय-समय पर हाईकमान करता है समीक्षा : सिंहदेव

पहले पंजाब फिर राजस्थान और अब छत्तीसगढ़ में बदलाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कयास लगाये जा रहे हैं कि अब जल्द छत्तीसगढ़ में भी बदलाव हो सकता है. इस सवाल को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) से बात की गई है तो उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है. कुछ न कुछ होता रहता है. छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आपने जो पूछा है, वह हाईकमान (Congress High Command) के दायरे का मामला होता है. पंजाब हो या राजस्थान या फिर अन्य राज्य, समय-समय पर हाईकमान समीक्षा करता है.

जशपुर में सरकारी स्कूल की शिक्षिका कोरोना संक्रमित, तीन दिन के लिए स्कूल बंद

जिले में कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के बढ़ते खतरे के बीच जिला मुख्यालय के गांव टिकेट गंज में संचालित सरकारी स्कूल की महिला शिक्षिका की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. मामले में जशपुर BEO एमजेडयू सिद्दीकी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि शिक्षिका को 2 दिनों से सर्दी-खांसी की शिकायत थी. जिसके बाद उसकी कोरोना जांच कराई गई थी. उसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है.बता दें कि प्रदेश सरकार के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में अब पूरी क्षमता के साथ 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएंगे.

खोदा पहाड़ निकली चुहिया..., पेट्रोल-डीजल पर छत्तीसगढ़ की जनता से हुआ छल : धरमलाल

कैबिनेट की बैठक में आज स्कूलों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोले जाने और पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel) में वैट की कमी को लेकर फैसला लिया गया है. जिस पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपनी नाराजगी जताई है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) का कहना है कि जनता को उम्मीद थी कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल में केंद्र के जितना वेट को कम कर लोगों को राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जनता के साथ छल हुआ है.