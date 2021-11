बघेल कैबिनेट की अहम बैठक, पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने पर हो सकता है फैसला

22 नवंबर को रायपुर (Raipur) में भूपेश कैबिनेट (Bhupesh Cabinet) की अहम बैठक है. इस मीटिंग में पेट्रोल-डीजल की कीमतों (petrol and diesel prices) को कम करने, धान खरीदी (purchase of paddy ) की तैयारियों की समीक्षा समेत कई अहम मसलों पर चर्चा होगी. CLICK HERE

महंगाई और ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले पर कांग्रेस-बीजेपी में जुबानी जंग

धमतरी (Dhamtari) दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Former Chief Minister Dr Raman Singh) ने पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में आतंक और भय का वातावरण कांग्रेस (Cangress) की नीति के कारण बना हुआ है. Chhattisgarh के ढाई साल का फार्मूला आसमान पर है. बार-बार यह मुद्दा दिल्ली तक जाता है और खाली हाथ लौट आता है CLICK HERE

जिस सरकार के राज्य में गर्मी में गौठान से गोबर बह जा रहे, वह युवाओं को नौकरी क्या देगी : धरमलाल

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने निज निवास पर प्रेस कांफ्रेंस कर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. धरमलाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में अब तक बेरोजगार और बेरोजगारी में हुई वृद्धि के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है. तीन साल का समय निकल गया, लेकिन अब तक सरकार की घोषणा सिर्फ घोषणा ही बनकर रह गई. CLICK HERE

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल ने ली चुटकी-पहले पंजाब के कैप्टन बदले, फिर राजस्थान तो क्या अब छत्तीसगढ़ की बारी!

ढाई-ढाई साल के सीएम (CM of Two And a Half Years) का मुद्दा छत्तीसगढ़ में अभी भी गरम है. राजस्थान कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा मिल गई है. इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर चुटकी ली है. CLICK HERE

Bhathagaon Bus Terminal में बस वालों से अवैध वसूली पर विरोध प्रदर्शन

भाठागांव बस टर्मिनल (Bhathagaon Bus Terminal) में बस वालों से अवैध वसूली (illegal recovery) के मामले ने तूल पकड़ लिया है. यातायात महासंघ (traffic federation) के अनवर अली (Anwar Ali) पर रकम वसूली का आरोप लगा है. CLICK HERE

कोरबा में सवालों के घेरे में खाकी, जिले के रक्षकों पर लग रहे गंभीर आरोप

कोरबा (Korba) जिले में पुलिसकर्मियों (Korba Police) पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं. जिससे खाकी की शोभा दागदार होती जा रही है. पहले तो यहां डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार (DSP Shivcharan Singh Parihar) पर ट्रक मालिकों से पैसे उगाही के आरोप लगे थे. जिसकी जांच जारी है. अब एक एसआई आरएल डहरिया (Sub Inspector RL Dahria) पर एक शिक्षक ने गंभीर आरोप लगाए हैं. इसकी भी जांच शुरू हो गई है. CLICK HERE

दंतेवाड़ा में फूड पार्क प्रोजेक्ट का काम शुरू, नदी किनारे विस्थापित होगा मुक्तिधाम पुलिया के भीतर से जा सकेंगे मंदिर

शहर की शंखनी-डंकनी (Shankhini-Dankini River) नदी पर नई पुलिया के बगल में स्थित मुक्तिधाम को पीछे की ओर नदी किनारे विस्थापित कर उस जगह का समतलीकरण कर फूड पार्क प्रोजेक्ट पर काम अब शुरू हो गया है. आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड भूमि समतलीकरण का कार्य करा रही है. इस कार्य का बस्तरिया समाज विरोध करने की तैयारी कर रहा है. CLICK HERE