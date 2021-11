भूपेश बघेल का बुंदेलखंड दौरा, ली योगी आदित्यनाथ पर चुटकी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को बांदा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों के साथ बैठक की. इस चुनाव में किस तरह से विजय हासिल की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई.

उसना चावल की खरीदी पर केंद्र और राज्य में राजनीतिक घमासान, राइस मिलों पर बड़ा संकट

एक दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी (paddy procurement in chhattisgarh) की शुरुआत हो जाएगी. छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य (paddy procurement target) पिछले बार की तुलना में एक लाख मीट्रिक टन (metric ton) अधिक यानी 93 लाख मीट्रिक टन रखा है. हर बार की तरह इस वर्ष भी खरीदी की शुरुआत होने से पहले ही केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई (Struggle between central and state government) है. सीएम ने केंद्र सरकार से उसना चावल खरीदने की मांग की है.

पुरंदेश्वरी का कांगेस पर हमला, बोलीं- समाज को विभाजित करती है कांग्रेस

छत्तीसगढ़ राज्य भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर समाज को विभाजित करने का भी आरोप लगाया है.

छत्तीसगढ़ सरकार ने लघु और सीमांत किसानों के विकास के लिए किया Shakambhari Board का गठन

शाकम्भरी बोर्ड (Shakambhari Board ) के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रामकुमार पटेल (Cabinet Minister Ramkumar Patel) ने बताया कि लघु और सीमांत किसानों (small and marginal farmers) के विकास (development) के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ है. इस बोर्ड को छत्तीसगढ़ सरकार ( Chhattisgarh government ) ने गठित है.

बिलासपुर में डेंगू का कहर जारी, 12 से ज्यादा एक्टिव मरीज

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोत्तरी (Increase in dengue cases) चिंता का विषय है. वहीं, बिलासपुर(Bilaspur) जिले में 12 से अधिक एक्टिव मरीजों (active Dengue patients) की संख्या से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

पत्नी और मीडियाकर्मियों की अपील के बाद बीजापुर में नक्सलियों ने सब इंजीनियर को रिहा किया

उरांव समाज (oraon society) ने नक्सलियों से (Appeal to Naxalites) मार्मिक अपील की थी. जिसके बाद नक्सलियों ने सब इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा (Ajay Roshan Lakra, Sub Engineer of PMGSY) को रिहा कर दिया है. इसके दो दिन पहले रोशन लकड़ा की पत्नी और मीडिया ने भी नक्सलियों से इंजीनियर को रिहा करने की अपील की थी.

नक्सलियों के चंगुल से रिहा होने के बाद ईटीवी भारत से सब इंजीनियर ने बताई आपबीती

नक्सलियों (Naxalites) ने अपने कब्जे में 7 दिनों तक रखने के बाद PMGSY के सब इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा (Engineer Ajay Roshan Lakra) को रिहा कर दिया.

कांग्रेस के धान खरीदी का ब्रह्मास्त्र आगामी विधानसभा में पड़ सकता है भाजपा पर भारी

कांग्रेस (Congress) ने आगामी विधानसभा चुनाव (assembly elections) को देखते हुए नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. जिसके मुताबिक उस समय तक धान का समर्थन मूल्य यानी कि धान की खरीदी लगभग 2800 रुपये प्रति क्विंटल की जाएगी. कांग्रेस का यह ब्रह्मास्त्र आने वाले विधानसभा चुनाव (assembly elections) में भाजपा (BJP) के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है.

नक्सली संगठन को खत्म करने में कांग्रेस नाकाम: अजय चंद्राकर

अभी-अभी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर (Former Minister Ajay Chandrakar) ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि सत्तासीन सरकार(government in power) नक्सली संगठन (Naxalite organization) को खत्म करने में नाकाम रही है. उन्होंने अभिनेता राजबब्बर को भी निशाने पर लिया.

Education Minister का बड़ा बयानः कैबिनेट बैठक के बाद सौ फीसद उपस्थिति में खोले जा सकेंगे स्कूल

शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम (Education Minister Premsai Singh Tekam) ने स्कूल खोले (open schools) जाने को लेकर बड़ा बयान (big statement) दिया है. प्रदेश में कोरोना संक्रमण (corona Virus) कम होने के कारण कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या 100 फीसद उपस्थिति के साथ स्कूल खोले (Schools opened with 100% attendance) जा सकते हैं या नही. बता दें कि 22 नवंबर को बघेल कैबिनेट बैठक (Baghel cabinet meeting on 22 November) है.