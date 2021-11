गढ़चिरौली के बाद अब नारायणपुर में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर

नारायणपुर(Narayanpur) में पुलिस (Narayanpur Police) ने मुठभेड़ (Encounter) में वर्दीधारी नक्सली (Uniformed Naxalites) को मार गिराया. पुलिस (police) को नक्सली का शव (dead body of naxalite) भी मिला है. जिले के छोटेडोंगर थाना (Chhotedongar Police Station) क्षेत्र में एरिया डॉमिनेशन (area domination) के लिए डीआरजी बल (DRG Force) निकला था. इसी दौरान मुठभेड़ हुई.

रायगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ शहीद विप्लव त्रिपाठी को दी गई अंतिम विदाई

शहीद विप्लव त्रिपाठी (Shaheed Viplav Tripathi) के पार्थिव शरीर (mortal remains) को एयरफोर्स (Airport)के विशेष विमान (Special aircraft) से रायगढ़ लाया गया. जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान ले जाया गया. वहां से कुछ देर के बाद आम लोगों के दर्शन के लिए रायगढ़ के रामलीला मैदान (Ramlila Maidan of Raigarh) में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया. जिसके बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई (last farewell) दी गई. शहीद विप्लव के छोटे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल अनय त्रिपाठी ने उनको और अपनी भाभी अनुजा शुक्ला को मुखाग्नि दी.

पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने और शराबबंदी पर हावी सियासत

छत्तीसगढ़ की सियासत (politics of chhattisgarh)में शराबबंदी (Prohibition) हो या फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत पर वैट रेट (VAT rate on the price of petrol and diesel) कम करना हर मुद्दे पर सियासत जारी है. ऐसे में भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) एक दूसरे पर आरोप लगाने से पिछे नहीं हट रही. हालांकि मुद्दा जो भी हो आम जनमानस दोनों पार्टियों के बीच पिसते नजर आ रहे हैं.

पेसा कानून के लिए आदिवासियों को मिलकर आवाज उठानी होगी: राज्यपाल अनुसुईया उइके

सरगुजा (Surguja) में बिरसा मुंडा जयंती (Birsa Munda Jayanti) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य (Governor Anusuiya Uikey) अतिथि के तौर पर पहुंची. राज्यपाल के आगमन के पर आदिवासी परंपरा (tribal tradition) के अनुरूप राज्यपाल का पैर धोकर समाज के लोगों में उनका स्वागत किया गया.

भाजयुमो का आरोप, छत्तीसगढ़ में माफियाराज, सीमेंट के दाम छू रहे आसमान

भारतीय जनता युवा मोर्चा (Bharatiya Janata Yuva Morcha) के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू (State President Amit Sahu) एवं भाजयुमो प्रदेश पदाधिकारी(BJYM State Officer) ने प्रेस वार्ता (press conference) की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की बघेल सरकार (Congress Baghel government) पर जमकर निशाना साधा.

चिटफंड सहित सभी आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, डीजीपी अशोक जुनेजा ने बैठक में दिए सख्त निर्देश

पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा (Director General of Police Ashok Juneja) ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video conferencing) के माध्यम से सभी पुलिस अधीक्षकों (superintendents of police) के साथ समीक्षा बैठक (Review meeting) की. इस दौरान डीजीपी जुनेजा ने चिटफंड प्रकरणों को लेकर सख्त दिशा निर्देश (Strict guidelines) दिये.

60 यात्रियों को विशेष विमान से वापस लेकर बस्तर पहुंचे सांसद दीपक बैज, लोगों ने जताया आभार

सांसद दीपक बैज (Bastar MP Deepak Baij) 60 यात्रियों को सकुशल वापस लेकर आज सुबह जगदलपुर पहुंच गए हैं. इस मौके पर बस्तर के कांग्रेसियों ने सांसद दीपक बैज और यात्रियों का एयरपोर्ट परिसर में भव्य स्वागत किया.

बीजापुर में इंजीनियर की पत्नी ने नक्सलियों से पति की रिहाई की अपील की

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विभाग (Prime Minister Village Road Department) के इंजीनियर अजय लकड़ा (Engineer Ajay Lakra) बीते 5 दिनों से नक्सलियों के कब्जे में हैं. इंजीनियर पति की रिहाई के लिए उसकी पत्नी नक्सलियों से गुहार लगा रही है.

सूरजपूर में धान खरीदी की तारीख हुई तय तो बिचौलिए हुए एक्टिव

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में धान खरीदी (Paddy purchased) की तारीख तय होने के बाद बिचौलिए एक्टिव (middlemen active) हो गए हैं. वहीं, अवैध धान (illegal paddy) पर जिला प्रसासन (District administration) भी पूरी तरह से सख्त कार्रवाई (strict action) को तैयार है. जिले के शरहदी इलाकों में नाका (Naka in urban areas) लगाकर वाहनों की तलाशी (vehicle search) ली जा रही है.

Pradosh Vrat 2021: जानें भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि और महत्व

कार्तिक शुक्ल पक्ष (Kartik Shukla Paksha) की द्वादशी तिथि 16 नवंबर सुबह 8:00 बजे तक रहेगी. 8:00 बजे से दूसरे दिन 17 नवंबर तक सुबह 9:50 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी. यह पर्व मंगलवार को होने की वजह से भौम प्रदोष कहलाता है.भौम प्रदोष व्रत (Bhum Pradosh Vrat) की पूजा विधि और महत्व को जानें...